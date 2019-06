Bon plan : le Oppo Reno disponible pour 1€ chez Bouygues Telecom

Oppo est aujourd’hui l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde. Il a fait son entrée sur le marché français il y a un peu plus d’une année, et il se positionne aujourd’hui comme un excellent choix pour ceux qui cherchent un téléphone sous Android milieu ou haut de gamme : les Oppo Reno et Oppo Reno 10x Zoom, derniers smartphones de la gamme, sont disponibles chez Bouygues Telecom à partir de 1€ pour le premier, et de 259€ pour le second.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Oppo Reno et Reno 10x Zoom : 2 excellents choix

Si Oppo n’est que depuis quelques mois en France, le fabricant chinois rivalise sérieusement avec les Huawei, Samsung, Xiaomi et autres OnePlus sur le créneau des smartphones Android milieu et haut de gamme. Quelques jours après le Mobile World Congress, il en profitait pour dévoiler sa nouvelle gamme baptisée Reno.

Le Oppo Reno a été présenté au courant du mois d’avril, et il se positionne comme un téléphone haut de gamme au niveau du design, et plutôt milieu de gamme au niveau des caractéristiques techniques. Au niveau du prix, l’appareil nu coûte 499€ (il est également disponible chez Bouygues Telecom à ce prix, sans forfait) et il inclut une puce Snapdragon 710, 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran AMOLED borderless de 6,4 pouces, un capteur photo selfie de 16 Mpx (caché dans la tranche du téléphone), un double capteur sur le dos en verre (48 Mpx et 5 Mpx) et une batterie de 3 765 mAh.

Le Oppo Reno 10x Zoom est le plus haut de gamme de la marque, et il se différencie du précédent du fait qu’il ait un écran de 6,6 pouces, 8 Go de RAM, la dernière puce Snapdragon 855 (la plus puissante de chez Qualcomm) ainsi qu’un troisième capteur photo à l’arrière de 13 Mpx. Si vous l’achetez nu, il vous en coûtera 799€ – mais vous pouvez l’obtenir bien moins cher moyennant un Forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go chez Bouygues Telecom.

Acheter le Oppo Reno à 1€ chez Bouygues Telecom ?

Alors qu’il a répondu présent pour la sortie du Samsung Galaxy S10 ou du OnePlus 7 Pro, Bouygues Telecom est une nouvelle fois au premier plan pour la sortie des Oppo Reno qui a eu lieu il y a quelques jours. L’opérateur télécom avance un argument très convaincant pour les deux nouveaux smartphones de la gamme, puisque ces deux voient leur prix baisser sensiblement avec aussi un moyen d’étaler le paiement sur plusieurs mois.

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez obtenir le Oppo Reno classique à partir d’un euro seulement (son prix officiel est de 499€), tandis que le Oppo Reno 10x Zoom est disponible pour 259€ seulement (son prix officiel est de 799€). Pour cela, il faudra souscrire à un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go (engagement 24 mois) ainsi qu’une mensualité de 8€/mois sur 24 mois (étalement de paiement). Pour obtenir le plus petit prix pour le forfait en question, il faudra choisir l’option « conserver son numéro de téléphone »).

Voici la procédure acheter le Oppo Reno à 1€ :

Commander le Oppo Reno à 1€ sur Bouygues Telecom Souscrire au Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go sur 24 mois Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement)

Voici la procédure acheter le Oppo Reno 10x Zoom à 259€ :

Commander le Oppo Reno 10x Zoom à 259€ sur Bouygues Telecom Souscrire au Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go sur 24 mois Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement)

Le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go proposé par Bouygues Telecom permet de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités ainsi que 70 Go de données internet en France, et 30 Go de données internet à l’étranger. Pour ceux qui choisissent de conserver leur numéro de téléphone existant, ce forfait sera disponible à 30,99€ par mois pendant la première année, puis 45,99€ par mois ensuite. Pour ceux qui veulent obtenir un nouveau numéro, le tarif habituel (45,99€ par mois) s’applique dès le premier mois. A noter que Bouygues Telecom offre aussi la possibilité à ses clients de revendre leur ancien mobile pour obtenir une compensation supplémentaire.

Pour voir l’offre sur l’Oppo Reno chez Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom