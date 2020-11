Bon plan : le Pixel 4a 5G à prix canon chez Bouygues Telecom (+ casque Bose offert)

Dévoilé le mois dernier, le Pixel 4a 5G est enfin disponible en France depuis quelques jours maintenant. Google réalise un tour de force en proposant un smartphone très complet et très doué en photographique au prix de seulement 499 euros. Le Pixel 4a 5G vous tente ? Bonne nouvelle, Bouygues Telecom le propose à prix réduit et Google offre en prime le casque QC35 IIs de Bose jusqu’à minuit le 18 novembre.

L’année 2020 s’annonce sous les meilleurs hospices pour Google. Avec le Pixel 4a 5G, l’américain vient rivaliser avec les constructeurs spécialistes de l’excellent rapport qualité-prix. Derrière son design minimaliste, le Pixel 4a 5G renferme des petits trésors. Il se permet même de venir se frotter aux meilleurs photophones du marché pourtant vendus deux fois plus cher.

Pixel 4a 5G à 59,90 euros (+6€/mois) chez Bouygues Telecom

Déjà abordable, le Pixel 4a 5G est proposé à un prix encore plus intéressant chez Bouygues Telecom. L’opérateur propose le nouveau smartphone 5G de Google à 59,90€ + 6€ / mois pendant 24 mois avec un Forfait Sensation 90 Go prêt pour la 5G. Il faudra s’engager sur une période de 24 mois sur ce dernier pour être éligible à l’offre.

Cet abonnement inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France et depuis Europe / DOM / Suisse

Appels illimités vers mobiles des US / Canada / Chine + fixes 120 destinations

90 Go dont 35 Go en Europe / DOM / Suisse

Tous les avantages smartphone

Tous les bonus

2ème carte SIM Internet offerte

tv HD : + de 50 chaînes TV en HD

Vous en voulez encore ? Jusqu’au 18 novembre 2020, le casque Bose QC35 IIs (valeur de 349,90 euros) est offert pour toute précommande d’un Pixel 4a 5G. Pour cela il vous suffit d’en faire la demande, et vous recevrez le casque de manière différée. Autant dire que vous ne verrez pas une telle offre de si tôt !

Le Pixel 4a 5G : un beau cadeau de Noël

Le Pixel 4a 5G incarne à lui seul la nouvelle stratégie de Google. L’américain mise cette année sur des smartphones plus abordables et pourtant très réussis. Le Pixel 4a 5G est équipé d’un écran OLED de 6,2 pouces avec définition Full HD+ et une qualité d’image impressionnante. Surtout, Google opte cette année pour un poinçon ce qui ne gâche en rien l’immersion. Parfait pour les joueurs et amateurs de films et séries.

Sous le capot, le Pixel 4a 5G renferme la même puce Snapdragon 765G que le Pixel 5 pourtant vendu 130 euros de plus. Optimisée pour le gaming, cette puce saura également répondre aux exigences des utilisateurs les plus connectés. Enfin, la batterie de 3800 mAh assure une autonomie de près de deux jours.

Le vrai talent du Pixel 4a 5G réside dans son appareil photo. Équipé de deux objectifs (un grand-angle et un ultra grand-angle), il jouit du savoir-faire de Google en matière d’optimisation logicielle. Ainsi, grâce à des algorithmes puissants, le Pixel 4a 5G peut capturer des photos d’une qualité incomparable. Il tient même la comparaison avec des smartphones vendus à plus de 1000 euros. Que demander de plus ?

Pourquoi l’acheter chez Bouygues Telecom ?

Le contexte actuel ne favorisant pas les achats non-essentiels, on vous conseille de ne pas laisser traîner cette offre. En effet, le Pixel 4a 5G risque fort de connaître le même succès que son frère, le Pixel 5, déjà en rupture de stock chez la plupart des marchands.

Bouygues Telecom propose cette offre à tous, que vous soyez déjà clients ou non. L’avantage est que vous pouvez vous faire livrer le smartphone à la maison et ainsi éviter de vous déplacer. Enfin, pour recevoir votre casque Bose QC35 IIs vous n’aurez qu’à renvoyer l’ODR avant le 18 novembre inclus.

