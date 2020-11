Bon plan : le POCO M3 en précommande… et en chute de -40% 🔥

Le POCO M3 Ă©tait le smartphone entrĂ©e de gamme attendu pour cette fin d’annĂ©e. Il est disponible en prĂ©commande depuis ce matin chez quelques marchands sĂ©lectionnĂ©s dans le monde. Xiaomi a fait confiance Ă AliExpress pour le proposer en France… Ă un prix dĂ©fiant toute concurrence.

La version avec 64 Go de stockage est à 114€ au lieu de 159,90€ avec le code BFRAPIDE14. Attention, le stock est limité à 10 000 pièces. A 9h00 pile ce vendredi, le produit passera au prix annoncé. Quand à la version avec 128 Go de stockage, elle passera à 134€ au lieu de 179,90€. Encore une fois, ce prix de précommande est inédit et il partira à toute vitesse.

Mettez le POCO M3 dans votre panier et validez-le Ă 9h00 pile :

Voir l’offre sur le POCO M3

Le POCO M3 est un parfait compromis pour un prix aussi abordable. Il est surtout connu pour sa batterie (6 000 mAh) qui vous permettra de tenir jusqu’Ă 3 jours en utilisation normale. C’est le mieux que l’on puisse trouver sur le marchĂ©, et cela rĂ©pond Ă une vraie problĂ©matique. En bonus, le tĂ©lĂ©phone vient avec un chargeur rapide de 22,5W qui permet de recharger le tĂ©lĂ©phone en moins d’une heure.

Le POCO M3, le succès de la fin d’annĂ©e ?

AliExpress communique sur le POCO M3 depuis quelques jours, et les stocks devraient partir Ă toute vitesse. L’excellent smartphone de la filiale de Xiaomi est disponible en prĂ©commande Ă un prix très avantageux. Sur AliExpress, ce sont 10 000 unitĂ©s qui sont vendues au prix de 108,9€ (au lieu de 159,99€) pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Pour obtenir ce prix, il faudra cumuler la remise affichĂ©e avec les coupons sur AliExpress. Sur la fiche du produit, il faut cliquer sur les petits encadrĂ©s rouges (sous le prix) qui vous permettent de cumuler les remises. A noter que les 1 000 premiers clients recevront aussi un Mi Band 4C gratuit. Pour en faire partie, mieux vaut rajouter dès Ă prĂ©sent le POCO M3 dans votre panier – et valider le panier dès sa disponibilitĂ©, Ă 9h00 ce vendredi.

Une fois que ces quelques unités en précommande sont parties, le prix normal reviendra. La version 64 Go sera alors au prix de 159,90€, tandis que la version avec 128 Go de stockage sera vendue pour 179,90€. Pour rappel, dans le cadre de cette vente flash spéciale précommande, le POCO M3 avec 64 Go et la version 128 Go sont en promo sur AliExpress.

Au niveau des coloris, le POCO M3 se dĂ©cline en trois versions : Bleu Glacier, Noir Intense et Jaune POCO. Le visuel ci-dessus sur la page vous permettra de choisir celui qui vous plait le plus. De notre cĂ´tĂ©, c’est le coloris jaune qui nous a conquis. Le design est clairement original sur ce dernier tĂ©lĂ©phone, et cela devrait lui aider Ă connaitre un Ă©norme succès.

Son grand-frère est parti à toute vitesse

En septembre dernier, c’Ă©tait le POCO X3 qui partait Ă toute vitesse dans le cadre d’une prĂ©commande. Pour ce nouveau POCO M3, un modèle moins cher, cela devrait ĂŞtre exactement la mĂŞme chose. Il propose un excellent compromis au niveau de la qualitĂ© et du prix. Pour un peu plus de 100€, vous ne pourrez pas trouver mieux sur le marchĂ©.

Outre son autonomie excellente, on peut rajouter quelques autres points importants. Le POCO M3 en prĂ©commande vient avec un triple capteur photo. Le capteur principal fait 48 MP et s’accompagne d’un capteur de profondeur (2 MP) et un capteur avec objectif macro (2 MP). Pour ceux qui veulent de l’ultra grand-angle, il faudra passer son chemin. Cela dit, Ă ce prix-lĂ , on est prĂŞts Ă faire la concession.

Le dernier point concerne son Ă©cran. On retrouve ici un Ă©cran FHD+ de 6,53 pouces avec un verre Gorilla Glass 3. On est pas sur un Ă©cran ultra premium, mais il fera largement l’affaire. De mĂŞme pour les finitions qui seront forcĂ©ment plus basiques qu’un smartphone milieu ou haut de gamme, mais c’est comprĂ©hensible.

Comme vous pouvez l’imaginer, le POCO M3 en prĂ©commande tourne sous Android, avec la sur-couche MIUI de Xiaomi. Il est Ă©quipĂ© d’un processeur Snapdragon 662, d’un GPU Adreno 610 et de 4 Go de RAM. Si cela ne vous parle pas beaucoup, sachez que cela fera tourner votre tĂ©lĂ©phone sans aucun souci. En revanche, il ne faut pas ĂŞtre trop exigeant en termes de qualitĂ©. Sur les jeux Ă©nergivores, vous risquez d’ĂŞtre assez vite limitĂ©. Cela dit, si vous ne jouez pas sur mobile, le tĂ©lĂ©phone sera un très bon choix.

Pour prĂ©commander le POCO M3, c’est ici :

Voir l’offre sur le POCO M3