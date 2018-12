Bon Plan : le Pocophone F1 en vente flash à 258€ 🔥

L’offre fait tomber le prix à 258,00 €au lieu de 359€ avec le code GBMPKOP. Le Pocophone F1 a fait grand bruit lors de sa présentation il y a quelques semaines grâce à ses caractéristiques techniques dignes d’un haut de gamme. Il embarque en effet un Snapdragon 845, une batterie de 4000 MAh et des excellents capteurs photo à l’avant et à l’arrière, en plus d’une double SIM. Le bon plan porte sur le modèle 64 Go, et vous pouvez, en plus, y ajouter du stockage grâce au port microSD.

Pendant notre test il nous a tout simplement impressionnés, et avec une telle baisse de prix c’est plus qu’une belle opportunité. À l’usage, l’autonomie est excellente, il fait parfaitement tourner des jeux très énergivores comme PUBG et il embarque… un port jack, ce qui est assez rare pour être souligné. À ce montant là, difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix sur le marché !

Une telle promo est tout simplement immanquable, et il ne reste que 50 unités disponibles au moment où nous écrivons ce bon plan sur le Pocophone F1, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre

En ce moment Gearbest fait également la promotion de son application mobile, et vous pouvez gagner des bons d’achat en partageant l’app avec vos amis. Pour voir l’opération Money Bag, c’est ici que ça se passe.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’opter pour la livraison French Line, qui utilise Colissimo.