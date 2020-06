Bon plan : le prix des AirPods 2 s’effondre chez Amazon 🔥

Amazon a Ă©tĂ© l’un des grands artisans des French Days, et il continue toujours d’affirmer sa position de leader cette semaine. On vient tout juste de dĂ©nicher un deal spĂ©cial sur les AirPods 2 qui chutent de -22% pour atteindre 140€ au lieu de 179€. Si vous vouliez acheter des Ă©couteurs sans fil de qualitĂ©, ceux de la marque Apple sont un très bon choix.

Les AirPods 2 ont Ă©tĂ© officiellement prĂ©sentĂ©s au grand public au dĂ©but de l’annĂ©e 2019. Ce sont des Ă©couteurs Bluetooth qui remplacent la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration et qui vient avec quelques petites nouveautĂ©s. Si depuis, Apple a dĂ©voilĂ© ses nouveaux AirPods Pro, ces derniers sont intra-auriculaires (avec un embout en silicone) et intègrent un système de rĂ©duction de bruit qui peut gĂŞner si vous passez des appels. Le tarif n’est pas le mĂŞme puisque la version Pro est au prix de 279€.

Les AirPods 2, un très bon choix

Les AirPods 2 se connectent en Bluetooth Ă tous types d’appareils – que ce soient des ordinateurs ou des smartphones (Apple ou pas Apple). Parmi les points fortes de ces AirPods 2, on peut citer la qualitĂ© sonore, l’intĂ©gration de l’assistant vocal Siri (pour ceux qui l’utilisent avec un iPhone ou un Mac) ou encore leur autonomie. Attention, ces Ă©couteurs ne sont pas munis d’un système de rĂ©duction de bruit comme sur les AirPods Pro.

Dans le cas prĂ©cis de cette vente flash sur Amazon, ce sont les AirPods 2 avec le boitier de charge filaire qui sont mis en avant. Le boitier de rangement fait aussi office de support de chargement pour les AirPods 2. Lorsqu’ils sont rangĂ©s, ils se mettent Ă charger automatiquement. Le boitier devra quant Ă lui ĂŞtre rechargĂ© avec un câble Lightning. Au niveau de son autonomie, ces Ă©couteurs de la 2ème gĂ©nĂ©ration durent environ 5 heures. Le boitier des AirPods 2 permet de doubler ce temps-lĂ si jamais il est complètement chargĂ©.

Pour les utiliser depuis longtemps, je peux vous confirmer que les AirPods 2 sont un excellent produit. Leur stabilitĂ© fait qu’il n’y a jamais d’interruption. Certes, dans un endroit bruyant (comme le mĂ©tro), le son peut ĂŞtre recouvert par le bruit environnant. En revanche, si vous utilisez vos AirPods 2 pour passer des appels, ils seront bien plus agrĂ©ables que les AirPods Pro. Ces derniers sont intra-auriculaires, ils vous enferment complètement dans votre bulle – et la sensation lorsqu’on parle est un peu gĂŞnante.

Pourquoi acheter chez Amazon ?

La dernière fois qu’on a pu voir des Ă©couteurs AirPods 2 aussi bon marchĂ©, c’Ă©tait lors du Black Friday. Amazon a dĂ©cidĂ© de sortir un deal très gĂ©nĂ©reux sur ces Ă©couteurs. Attention le stock sera très limitĂ©, et il faudra donc se prĂ©cipiter sur cette offre pour obtenir quasiment 40€ de remise sur ces accessoires. On voit que très rarement des rĂ©ductions sur les produits du fabricant Apple, et c’est encore plus vrai lorsqu’elles sont aussi gĂ©nĂ©reuses (-22%).

Sachez aussi qu’Amazon vous offre toutes les garanties et la sĂ©curitĂ© d’un achat sur le web. En l’occurrence, en prenant ces AirPods 2 chez lui, vous avez une pĂ©riode de 30 jours pendant laquelle vous pouvez vous rĂ©tracter. Cela vous permet de tester ce produit et de le renvoyer si vous n’ĂŞtes plus convaincus. Amazon demande toutefois Ă ce que les produits reviennent comme neufs, il faut en prendre soin.

Mais encore une fois, il faudra vraiment ĂŞtre très rapide sur cette offre. Les AirPods 2 sont parmi les produits qui se vendent le mieux chez Apple, ils risquent de partir Ă toute vitesse. Ils se positionnent dĂ©jĂ dans le top des meilleures ventes de la thĂ©matique high-tech chez Amazon, c’est dire l’engouement du public. Nous mettrons Ă jour cet article lorsque le stock d’Ă©couteurs sans fil sera Ă©coulĂ©.

