Bon plan : le prix des AirPods 2 s’effondre brutalement sur Amazon 🔥

Dans le cas oĂą vous hĂ©sitez encore Ă choisir des AirPods 2 ou des AirPods Pro, c’est le moment parfait pour franchir le cap. Pour les soldes, Amazon casse les prix des deux paires d’Ă©couteurs sans fil Apple. Il s’agit d’offres flash, les quelques exemplaires disponibles en promo ne vont pas rester disponibles longtemps, car les stocks sont très limitĂ©s. Soyez efficace pour profiter des AirPods Ă prix cassĂ©s.

Ce mardi, Amazon fait un vrai effort sur les accessoires Apple. Les AirPods Pro sont en forte chute alors qu’ils sont sortis en novembre dernier. Pareil pour les AirPods 2, qui n’ont pas la rĂ©duction de bruit, et qui profitent d’une rĂ©duction encore plus gĂ©nĂ©reuse. Pour moins de 140€, vous pouvez obtenir les Ă©couteurs officiels de la marque Apple.

Les AirPods Pro en promo pour les soldes sont le modèle le plus rĂ©cent officialisĂ© par Apple. Les Ă©couteurs ont droit Ă quelques fonctionnalitĂ©s plus avancĂ©es que les AirPods 2, et notamment la rĂ©duction de bruit active. Grâce aux soldes chez Amazon, il passe Ă moins de 245 euros. Plus abordable, les AirPods 2 ont aussi le droit Ă une offre spĂ©ciale aujourd’hui.

La diffĂ©rence principale entre les AirPods Pro et AirPods 2 rĂ©side dans la rĂ©duction de bruit active disponible sur le modèle Pro. Grâce Ă cette technologie, vous pouvez Ă©couter vos musiques prĂ©fĂ©rĂ©s ou passer des appels sans ĂŞtre dĂ©rangĂ© par le bruit extĂ©rieur, c’est un vĂ©ritable avantage. Que ce soit pour un modèle ou pour l’autre, les stocks en promo sont restreints, vous devez donc faire preuve de rapiditĂ© avant que tous les produits ne soient Ă©puisĂ©s. Les AirPods Pro n’ont jamais chutĂ© Ă un prix aussi bas dans le passĂ©.

Les AirPods 2 sont toujours au top

Les AirPods Pro Ă prix mini sur Amazon ont droit Ă la rĂ©duction de bruit active, mais il s’agirait d’Ă©voquer un peu plus en dĂ©tail cette fonctionnalitĂ©. Le modèle embarque deux micros très pratiques pour cette technologie. OrientĂ© vers l’extĂ©rieur, le premier capte et analyse le bruit extĂ©rieur pour rĂ©duire le son en crĂ©ant un signal sonore opposĂ©. Ce n’est pas le cas sur les AirPods 2 qui sont plus standards.

TournĂ© vers l’intĂ©rieur, le second micro retire le bruit environnant. Avec ce dispositif, il est possible d’adapter le signal sonore Ă une frĂ©quence de 200 fois par seconde. Les AirPods Pro profitent aussi d’un système d’Ă©galisation adaptative, une fonctionnalitĂ© dont l’objectif est d’adapter les frĂ©quences basses et moyennes Ă la forme du conduit auditif de l’utilisateur qui utilise les Ă©couteurs.

Les AirPods Pro en promo sur Amazon rĂ©pondent aussi prĂ©sents cĂ´tĂ© autonomie. Ils proposent 5 heures d’Ă©coute contre 4,5 heures quand la rĂ©duction de bruit active est en marche. Ce n’est pas tout, car l’Ă©tui de rangement lui-mĂŞme permet de recharger les Ă©couteurs directement quand ils sont rangĂ©s. Avec les charges de ce dernier, l’autonomie va jusqu’Ă 24 heures d’Ă©coute pour 18 heures d’appels. Le mĂŞme principe vaut pour les AirPods 2.

Ces AirPods Pro en vente flash se dotent de la puce H1, un dispositif efficace qui permet une interaction facile entre l’utilisateur et l’assistant vocal Siri. Pour activer ce dernier, il suffit simplement de dire « Dis Siri » et de poser une question ou de faire une requĂŞte Ă l’assistant vocal d’Apple.

DĂ©jĂ excellents, les AirPods Pro en promo pour les soldes sur Amazon vont bientĂ´t Ă©voluer encore. Avec iOS 14, ils pourront proposer le son Dolby Atmos en 3D Ă tous les utilisateurs. Autant dire que le rendu sera excellent Ă l’Ă©coute de musique, mais aussi pour le visionnage d’un film. Les AirPods Pro sont en ce moment parmi les meilleurs choix si vous recherchez des Ă©couteurs sans fil —à prix rĂ©duit. Venons en dĂ©sormais aux AirPods 2.

Les AirPods 2 touchés par ces soldes

Les AirPods Pro sont en promo sur Amazon, mais le marchand en ligne amĂ©ricain n’oublie pas les AirPods 2. Ces derniers ont aussi droit Ă une belle chute du prix. Toutefois, les deux offres Ă©clair demandent d’ĂŞtre très vifs en raison du volume restreint des stocks. Amazon vous offre la possibilitĂ© de tester les Ă©couteurs durant 30 jours.

Si vous n’ĂŞtes pas satisfaits, vous pouvez les renvoyer en toute simplicitĂ© pour profiter d’un remboursement complet les jours suivants. Il s’agit lĂ d’un bel avantage sachant que la majoritĂ© des marchands en ligne proposent seulement 15 jours pour faire un retour.

Attention, il ne faut plus tarder pour obtenir la rĂ©duction sur les AirPods 2 (ou les AirPods Pro). En effet, le marchand n’a qu’une petite quantitĂ© de ces Ă©couteurs Ă disposition. Lorsque le stock est vidĂ©, il ne sera plus possible d’en bĂ©nĂ©ficier. C’est maintenant ou jamais, en sachant que vous pourrez toujours les retourner.

