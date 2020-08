Bon plan : le prix de la Go Ride 80 Pro descend sous les 200 €

Les trottinettes électriques sont partout dans nos métropoles ! Sur les pistes cyclables, sur les trottoirs et sur les routes, il y en a partout ! Il y en a surtout pour tous les gouts et surtout tous les budgets. Nous avons pu trouver la Go Ride 80PRO Night Edition pour vous ! Cette édition spéciale propose en plus un meilleur éclairage grâce à six LED, parfait pour les retours du bureau en pleine nuit. Elle est disponible sur Cdiscount au prix de 199,99 € au lieu de 349 € soit 149 € d’économie ! De quoi défiler sur le bitume en toute simplicité et sans effort.

Une trottinette électrique confortable

La Go Ride 80 Pro Night Edition pourra aisément vous amener au travail, à l’école ou même faire quelques courses. Grâce à son moteur électrique de 350 Watt, les cotes ne lui feront pas peur. En revanche, cette 80Pro permet de rouler à 25 km/h ce qui vous oblige à rouler sur une piste cyclable. Cependant, cette vitesse vous permettra de vous frayer un chemin à travers les bouchons. Les files d’attente ne seront qu’un lointain souvenir.

La Go Ride 80 Pro Night Edition fait partie de la nouvelle génération de trottinette électrique. Elle propose des roues plus large et increvable en plus de ça. La qualité des amortisseurs a été rehaussée afin d’avoir un confort d’utilisation sur route ou les pavés. L’écran digital est très utile afin de vous indiquer toutes les informations importantes de la trottinette électrique telles que la vitesse ou même la batterie restante. Cette Night Edition est particulière, comme précisée ci-dessus. Le phare à l’avant de plus puissant afin d’éclairer la route au maximum. D’ailleurs, le feu à l’arrière permet d’être vu de plus loin grâce à la puissance des LED. La particularité de cette Go Ride 80Pro Night Edition provient des côtés. La marque équipe ses trottinettes électriques des quatre LED latérales afin d’être plus facilement localisée sur la chaussée.

En bref, cette Go Ride 80Pro Night Edition est la trottinette électrique pour toutes personnes qui souhaitent gagner du temps et surtout de l’argent. Comment ? Grâce à ce bon plan, cette trottinette électrique est disponible sur Cdiscount pour seulement 199,99 € au lieu de 349 € soit 149 € de réduction !

