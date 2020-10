Bon plan : le prix de la Go Ride 80 Pro Night Edition chute sous les 200€

Il y a de nombreuses façons de se déplacer en ville. Certaines personnes optent pour la marche, le vélo ou même faire appel à un chauffeur de taxi. Pourquoi ne pas découvrir les joies de la trottinette électrique ? Gagnez en autonomie et en temps grâce à la Go Ride 80 Pro Night Edition dont le prix vient de chuter sur Cdiscount ! Cette version de trottinette électrique possède des LED plus puissantes pour se déplacer même de nuit. Elle est disponible sur le e-commerçant au prix de 199,99 € au lieu de 349 € soit 149 € de réduction immédiate.

Prête à rouler de nuit

Il y a bien quelque chose que les habitués regrettent, c’est le manque de visibilité. En effet, beaucoup de trottinettes électriques ne possèdent pas d’éclairage puissant pour pouvoir se déplacer la nuit. La marque Go Ride l’a bien compris et a créé une version qui vous permettra de dompter le bitume de jour, comme de nuit ! Hormis les LED habituelles que vous pouvez retrouver à l’arrière et à l’avant, la 80 Pro Night Edition propose quant à elle quatre LED sur les côtés. Vous ne pourrez pas passer inaperçu ce qui vous permettra de vous sécuriser.

Confort, autonomie et rapidité

Cette nouvelle version de trottinette électrique propose de nouvelles roues de huit pouces increvables. Celles-ci s’accompagnent d’un système de freinage plus robuste et efficace afin de vous arrêter le plus rapidement possible. D’ailleurs, le système de suspension a été amélioré pour vous permettre de résister à l’état des routes.

La Go Ride 80 Pro Night Edition vous permettra de la déplacer facilement grâce au cadre en aluminium et ses poignées rétractables. Le moteur de 350 Watts vous permettra de rouler à 25 km/h sur une distance de 25 km. Cela peut varier selon la puissance que vous aurez sélectionnée (éco, Mid ou Sport) et la route. Pour une charge complète de la batterie, il faudra compter environ trois heures. En bref, une excellente trottinette électrique pour se déplacer en ville et oublier les embouteillages ou les retards de métro. Elle est en vente sur Cdiscount au tarif de 199,99 € au lieu de 349 € soit une belle réduction de 149 €.

