Bon plan : le prix de la Honor MagicWatch 2 passe sous les 150 €

La Honor MagicWatch 2 est en promotion sur Amazon ! Elle tombe à pique pour la rentrée non ? Oui, c’est bientôt l’heure de la rentrée. Cette montre connectée sera votre assistante tout le long de la journée. Grâce au savoir-faire d’Honor, vous pourrez jouir d’une smartwatch de qualité ! Retrouvez-la sur Amazon au prix de 135,69 € au lieu de 229,99 € soit 41 % d’économie !

Profiter de l’offre

Un travail d’orfèvre

Cette montre connectée d’Honor possède un écran AMOLED qui lui permet de toujours afficher l’heure. De plus, ce type d’écran vous permettra de réaliser de sacrées économies de batterie. Grâce à la qualité de cet écran et sa taille, vous pourrez l’utiliser aisément ! Faites défilez les photos, applications, recevez ou passez des appels, lire ou répondre à un SMS, enfin cette Honor MagicWatch 2 s’adaptera à vos besoins.

Une assistante au poignet

Cette smartwatch sera votre coach santé pendant votre journée. En effet, cette montre connectée pourra vous assister afin de vous détendre ou garder une certaine activité pendant la journée. De plus, la Honor MagicWatch 2 pourra vous accompagner sept jours sans avoir besoin de la recharger. La durée de la batterie est dépendante de votre utilisation. D’ailleurs, cette autonomie est possible grâce au processeur Huawei Kirin A1. Celui-ci permet un traitement plus rapide tout en économisant la batterie.

Cette montre connectée possède plusieurs fonctionnalités. Vous pourrez ainsi enregistrer vos statistiques pendant vos séances de sport. Elle permet de capturer la vitesse ou même d’enregistrer l’itinéraire emprunté, quel que soit le sport pratiqué. La Honor MagicWatch 2 possède également un altimètre, pratique pour les randonneurs par exemple. Vous êtes plutôt natation ? Alors cette smartwatch pourra également vous suivre dans l’eau. Grâce à une résistance à l’eau de 50 mètres de profondeur vous pourrez capturer la fréquence cardiaque, les longueurs, la vitesse de nage, etc.

En bref, cette Honor MagicWatch 2 est parfaite au quotidien. Elle pourra vous assister afin de garder la forme toute la journée. Que vous soyez sportif ou pas, cette montre connectée sera votre montre. Retrouvez-la sur Amazon au prix de 135,69 € au lieu de 229,99 € soit 94,30 € d’économie !

Profiter de l’offre