Bon plan : le prix de la multiprise de chez Aukey passe sous les 50€

Les produits de chez Aukey sont vendus à travers le monde grâce notamment aux chargeurs ou écouteurs sans fil de la marque. Ces accessoires sont très utiles, voire même indispensables pour certains. Néanmoins, saviez-vous qu’il existe une multiprise de la marque Aukey ? Cette fabuleuse tour propose de nombreuses prises de courant ainsi que six ports USB. Elle est très pratique pour le bureau afin de brancher votre ordinateur de bureau, vos écrans, l’ordinateur portable, vos téléphones ou d’autres appareils. En effet, elle permet de brancher tous vos appareils en les protégeant contre les surtensions jusqu’à 1 500 joules ou 3 500 Watts. Le tout est proposé sur le site d’Amazon au tarif de 42,49 € au lieu de 52,99 € soit 10,50 € de réduction.

La tour multiprise

Le constructeur ne propose pas là qu’un simple bloc multiprise. Aukey propose carrément une tour qui vous permettra de brancher jusqu’à douze appareils simultanément. Cette tour multiprise est dotée de protection contre la foudre et les surtensions que peuvent occasionner les lignes EDF. Cela vous permettra de partir du bureau sur vos deux oreilles lorsqu’il y aura des intempéries. En complément, le bloc multiprise intègre six ports USB pour brancher encore plus d’appareils tout en ayant les mêmes protections que les prises de courant.

Une forme cylindrique

Cette tour multiprise propose un design atypique comparé à ses concurrentes. En effet, sa forme cylindrique lui permet de se ranger facilement dans un coin du bureau. Les matériaux utilisés sont de bonnes qualités ce qui lui permettra de vivre plus longtemps qu’un bloc multiprise classique. Le bouton d’alimentation est entouré d’un halo vert significatif à la marque.

Le PA-S14 préserve la santé de vos batteries

Aukey a inclus de nombreuses technologies qui préservent la batterie de vos appareils. Hormis la protection contre la surtension, le constructeur a intégré la technologie AiPower dans ce PA-S14. Celle-ci permet de charger efficacement la batterie de l’appareil tout en préservant sa durée de vie. Cette fonctionnalité est disponible sur les ports USB avec une couleur verte. En bref, un mastodonte qui propose 12 prises de courant et six ports USB dans une tour multiprise ! Celle-ci est disponible sur Amazon au prix de 42,49 € au lieu de 52,99 € soit 20 % d’économie.

