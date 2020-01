Bon plan : le prix de la Nintendo Switch en baisse, stock limité 🔥

Les soldes n’ont pas fini de nous Ă©tonner – et cette offre spĂ©ciale sur la Nintendo Switch est la bienvenue. Ce mardi matin, le gĂ©ant Cdiscount vient d’annoncer un code promo qui est valable sur la cĂ©lèbre console de jeux vidĂ©o portable. Il est ainsi possible d’Ă©conomiser 25€ sur cette dernière, soit quasiment 10%. Quand on sait qu’il n’y a vraiment jamais de remise sur la Nintendo Switch, mĂŞme 25€ de rĂ©duction d’avère ĂŞtre un bon plan.

Il faut utiliser le code MOINS25E pour obtenir la remise ici :

En ce moment, et sous condition que le stock de codes promos (et de Nintendo Switch) soit encore disponible, il est donc possible d’obtenir la console au prix de 274€ au lieu de 299€. A sa sortie en 2017, la console du japonais coĂ»tait mĂŞme 329€. Depuis, non seulement le prix a un peu baissĂ© – mais elle a subi une belle amĂ©lioration il y a quelques mois. L’autonomie de la console portable a Ă©tĂ© rallongĂ©e, ce qui a Ă©tĂ© largement apprĂ©ciĂ©.

La Nintendo Switch, carton pour les soldes

MĂŞme sans les soldes, la Nintendo Switch est un produit qui se vend extrĂŞmement bien. Le fabricant a annoncĂ© il y a quelques jours avoir Ă©coulĂ© pas moins de 3,3 millions de consoles en France depuis sa sortie, il y a quasiment trois ans. Les volumes restent constants puisque la Switch a Ă©tĂ© vendue Ă 1,25 million d’unitĂ©s sur le marchĂ© français. Le succès n’est pas que national puisque la Nintendo Switch a Ă©tĂ© vendue Ă plus de 40 millions d’exemplaires Ă travers le monde.

Contrairement Ă la PS4 ou la Xbox One, la Switch a l’avantage d’ĂŞtre une console portable. Il est donc possible d’en profiter dans les transports en commun et de partager des parties Ă deux grâce aux joy-cons. Avec la petite remise que l’on peut voir pendant les soldes, la Nintendo Switch devrait encore enregistrer un pic de ventes. Encore une fois, Cdiscount se distingue ce mardi avec une offre que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Si vous ne savez pas si vous allez aimer la Nintendo Switch, Cdiscount vous propose la chose suivante : vous avez 15 jours après la date de livraison de votre console pour la tester et l’approuver. Si vous n’ĂŞtes pas convaincus par le produit, vous avez toujours la possibilitĂ© de le retourner dans ce temps imparti et d’obtenir un remboursement complet sur votre achat.

Économiser sur la Switch

Au delĂ de la Nintendo Switch en soldes, le code promo de Cdiscount permet d’avoir 25€ de remise sur tout le site. Le marchand couvre vraiment toutes les catĂ©gories de produits, ce qui est vraiment hyper intĂ©ressant. Il y a des bonnes affaires partout, et ce coupon peut se rajouter Ă d’autres promotions en cours. Pour information, les rĂ©ductions grimpent parfois dĂ©jĂ jusqu’Ă -70% pour cette première dĂ©marque des soldes chez Cdiscount.

Comme toujours, le marchand a prĂ©venu que le stock de ces codes promos serait limitĂ©. Le premier jour des soldes, on avait dĂ©jĂ vu un tel coupon – qui est parti en quelques heures seulement. Si vous voulez profiter de la Nintendo Switch Ă un tarif avantageux, c’est le moment de foncer. Pour ceux qui possèdent dĂ©jĂ la console mais qui veulent faire le plein de jeux Ă moindres frais, un second code est disponible : MOINS10E. Il permet d’avoir 10€ de remise dès 99€ d’achat.

