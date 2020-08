Bon plan : le prix de la Philips 55OLED754 passe sous les 1150 €

Cette télévision de chez Philips apporte d’excellentes fonctionnalités, surtout quand on est férus de cinéma. Vous pourrez profiter d’un contenu de qualité avec la technologie OLED, HDR10+ et le Dolby Atmos. Un projet cinéma en vue ? Alors, venez l’acquérir chez Cdiscount pour seulement 1 149,99 € au lieu de 1 417,15 € soit 267 € d’économie !

Philips en met plein les yeux !

Le constructeur a mis tout son savoir-faire dans cette Philips 55OLED754 ! Vous en aurez pour votre argent, c’est garanti. La technologie Ambilight aidera à vous immerger correctement dans le film grâce aux LED placées autour du cadre. Celles-ci réagissent aux images ainsi qu’à la musique ! La dalle OLED 4K UHD vous permettra d’apprécier chaque scène à sa juste valeur. Plongez dans des scènes gigantesques avec un respect des couleurs, de la luminosité et du contraste à couper le souffle.

Ces prouesses sont réalisables grâce au processeur Philips P5, qui permet de reproduire une image la plus qualitative possible. D’ailleurs, la puissance du processeur permet un taux de rafraichissement élevé avec un indice de fluidité de 4 500 PPI. Il permet également une amélioration au niveau de la gamme de couleurs. Au niveau des traitements d’images et de son, ce Philips 55OLED754 apporte :

HDR10+ ;

Perfect Natural Reality ;

Dolby Vision ;

Dolby Atmos.

Pilotez la Philips 55OLED754 au seul timbre de votre voix grâce à Google Assistant et Alexa. Vous pourrez accéder directement aux diverses plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Vidéo ou même YouTube. La télévision intègre l’OS Android TV, ce qui permet d’utiliser toutes applications compatibles sur le Play Store. Vous pourrez également profiter de la fonction Chromecast afin de diffuser un contenu depuis votre téléphone ou le navigateur Google Chrome.

Au niveau du son, Philips n’a pas fait dans la dentelle. La télévision est équipée de plusieurs haut-parleurs ainsi que des tweeters afin de vous plonger dans l’action dès que possible. Le design de cette Philips 55OLED754 est très bien réussi avec un châssis en métal et avec des bords très fins. Bref, vous l’aurez compris, le constructeur a intégralement mis son savoir-faire pour vous satisfaire. Cette Philips 55OLED754 est la télévision pour les cinéphiles. Elle est proposée sur Cdiscount à seulement 1 149,99 € au lieu de 1 417,15 € soit une économie non négligeable de 267 € !

