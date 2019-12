Bon plan : le prix des AirPods 2 chute de -20% sur Amazon

Amazon a décidé de relancer une vague de bons plans pour ce jeudi : après les Surface Pro 7 qui ont vu leur prix chuter jusqu’à -35%, c’est maintenant au tour des écouteurs sans fil Apple d’être en vente flash. Les AirPods 2 avec boitier sans fil tombent à 179€ au lieu de 229€, soit 50€ de remise immédiate sur les écouteurs. A noter que la version avec un boitier filaire passe à 169€ au lieu de 179€, ce qui lui permet de se positionner comme la meilleure vente dans sa catégorie.

Si Apple a officialisé il y a quelques jours de nouveaux écouteurs sans fil intra-auriculaires (AirPods Pro), tout le monde n’est pas forcément convaincu par ces nouveaux appareils. S’ils permettent réellement d’offrir un système de réduction de bruit efficace, ils peuvent gêner dans certains cas les utilisateurs – et c’est pourquoi les AirPods 2 sont toujours aussi populaires.

Les AirPods 2, le cadeau de Noël en 2019 ?

Pendant le Black Friday, ce sont d’ailleurs plus de 3 millions d’AirPods 2 qui ont été écoulés en l’espace de quelques heures. Amazon a décidé de prolonger le plaisir en offrant des réductions similaires à celles que l’on a pu voir la semaine dernière. La version des AirPods 2 pas cher avec le boitier sans fil chute de 50€, soit plus de 20% de remise par rapport à son prix actuel. A ce prix-là, c’est une bonne idée de cadeau de Noël pour quiconque apprécie la marque à la pomme.

La différence entre les deux modèles de AirPods 2 que nous avons mentionné ci-dessous est le boitier. Ce dernier sert à la fois d’espace pour stocker les écouteurs sans fil lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et il sert aussi de base de chargement pour ces derniers. En les rangeant dans le boitier, les AirPods 2 se mettent alors à se recharger – sous condition que le boitier soit chargé.

Et justement, la différence de prix entre les deux AirPods 2 est liée à ce boitier qui est soit filaire, soit sans fil. La version sans fil est plus chère, et elle permet au boitier d’être rechargé soit en le posant sur une surface compatible avec la norme Qi, soit en filaire (aussi) avec un câble Lightning classique. Dans la version moins chère des AirPods 2, l’utilisateur devra se contenter de la charge filaire, avec le câble. Dans les deux cas, les AirPods 2 sont rechargés rapidement dès lors qu’ils sont rangés dans le boitier.

