Bon plan : le prix des AirPods 2 est en chute libre sur Amazon 🔥

Amazon ne se prive pas de faire des promotions au courant du mois de dĂ©cembre : les AirPods 2 avec chargeur sans fil sont en forte rĂ©duction Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Pour ceux qui cherchaient encore Ă faire un joli cadeau pour NoĂ«l, c’est le moment de saisir cette opportunitĂ©. Les offres sur les AirPods 2 avec boitier filaire ont Ă©tĂ© prises d’assaut, elles sont en rupture de stock.

Pour voir les AirPods 2 sans fil sur Amazon :

Voir l’offre sur Amazon

Pendant l’annĂ©e, les produits Apple sont très rarement en promotion, et cela vaut aussi pour les AirPods 2. Ces Ă©couteurs sans fil qui se rangent dans un petit boitier blanc connaissent un grand succès auprès des amateurs de la marque Ă la pomme. Deux versions sont disponibles : celles avec un boitier chargeur filaire, et celles qui sont sans fil. Ce mardi, c’est le modèle d’AirPods 2 avec chargeur sans fil qui est en promotion Ă 175€ au lieu de 229€, soit plus de 50€ de remise.

Avec la rĂ©duction affichĂ©e sur ces AirPods 2 dans le cadre des « Ventes Flash de NoĂ«l » sur Amazon, le marchand propose ainsi le prix le plus faible de l’annĂ©e – encore plus compĂ©titif que lors du Black Friday. Pendant cet Ă©vĂ©nement, Apple s’Ă©tait d’ailleurs fĂ©licitĂ© d’avoir Ă©coulĂ© pas moins de 3 millions d’AirPods dans le monde, un succès tonitruant.

Les AirPods 2 en promotion choc !

En mars 2019, Apple dĂ©voilait les AirPods 2, une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil designs et efficaces. Dans les deux cas, un petit boitier blanc permet de ranger ses Ă©couteurs – tout en servant de base de recharge. C’est donc le boitier lui-mĂŞme qui doit ĂŞtre rechargĂ© pour pouvoir ensuite recharger les AirPods 2. Et deux options se prĂ©sentent : soit le chargement filaire, soit le chargement sans fil du boitier grâce Ă une base compatible Qi. La version « sans fil » peut Ă©videmment aussi ĂŞtre rechargĂ©e avec un câble si besoin.

Plus haut sur cette page, vous pouvez donc retrouver le lien pour obtenir les AirPods 2 avec un chargeur sans fil sur Amazon. La version filaire n’est plus disponible depuis quelques jours chez le site marchand – car il a Ă©tĂ© pris de court. Pour trouver une bonne alternative en promotion, il faut se tourner du cĂ´tĂ© de Cdiscount qui propose en ce moment la version des AirPods 2 avec boitier filaire pour 149€ seulement, soit 30€ d’Ă©conomies par rapport Ă son prix d’origine.

Amazon baisse les prix sur Apple et sa gamme

Apple a officialisĂ© il y a quelques semaines ses nouveaux AirPods Pro – une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil – intra-auriculaires. Ce sont des Ă©couteurs avec un embout en silicone qui vient directement se placer dans l’oreille. Ils offrent ainsi un système de rĂ©duction de bruit qui est vraiment très efficace, mais le prix est bien plus Ă©levĂ© que les AirPods 2 classiques (279€). A noter que tout le monde n’aime pas les Ă©couteurs intra-auriculaires, les AirPods 2 restent donc toujours en vente – et ils resteront probablement très populaires.

Pendant quelques jours, Amazon organise des « ventes flash de NoĂ«l » qui permettent de faire des Ă©conomies sur des produits phares Ă l’instar des AirPods 2. Mais depuis son lancement hier, on a dĂ©jĂ vu plusieurs ruptures de stock. Il faudra donc ĂŞtre rapide sur toutes les opportunitĂ©s – que ce soit sur Amazon ou Cdiscount. Dans les deux cas, les offres ne vont pas durer jusqu’Ă NoĂ«l, et il faut donc en profiter au plus vite.

Pour voir l’offre sur Amazon :

Voir l’offre sur Amazon