Bon plan : le prix des AirPods 2 en lourde chute, deal extra 🔥

En quelques annĂ©es, les AirPods 2 se sont imposĂ©s comme les Ă©couteurs sans fil les plus populaires du marchĂ©. Avec leur design unique, ils ont rapidement conquis une bonne partie du marchĂ© premium. Si les AirPods Pro sont sortis depuis, ces derniers sont intra-auriculaires (et aussi plus chers), ils ne conviennent donc pas Ă tous. Pour les soldes, Amazon propose ce samedi un effort sur les deux modèles d’Ă©couteurs.

Pour voir le deal sur les AirPods 2, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Les AirPods 2 sont sortis en fĂ©vrier 2019, après qu’Apple ait longtemps capitalisĂ© sur les AirPods classiques. Ces Ă©couteurs offrent une bonne qualitĂ© de son avec un vrai confort pour les oreilles. Au niveau de l’autonomie, ils font aussi fort avec environ 6h d’Ă©coute – sans compter la recharge du boitier. Les nouveaux AirPods Pro, eux aussi en promotion, pour ceux qui veulent un système de rĂ©duction de bruit intĂ©grĂ©.

Pourquoi prendre ces Ă©couteurs Apple ?

Alors que leur design paraissait Ă©trange encore il y a quelques annĂ©es, les AirPods ont progressivement envahi tout le marchĂ©. Ces accessoires connaissent un vrai succès mondial, notamment du fait qu’ils soient compatibles avec tous les smartphones (y compris ceux sous Android). Vous pouvez ainsi profiter des AirPods 2 ou des AirPods Pro sous condition d’avoir un smartphone compatible avec le Bluetooth – ce qui est le cas d’une majoritĂ© aujourd’hui.

Au niveau de l’installation, rien de plus simple. Pour connecter ses AirPods 2 (ou Pro) Ă un tĂ©lĂ©phone, il faudra rapprocher le boitier de rangement contenant les AirPods de son tĂ©lĂ©phone. Automatiquement, ce dernier repĂ©rera les AirPods et proposera de les relier. Une fois la connexion Ă©tablie, il est alors possible d’Ă©couter la musique via les Ă©couteurs Apple.

A l’origine, le prix des AirPods 2 Ă©tait de 179€. DĂ©jĂ Ă ce prix-lĂ , les Ă©couteurs connaissaient un vif succès. Aujourd’hui, dans le cadre d’une vente flash, ces Ă©couteurs blancs chutent Ă 139€, soit 22% de rĂ©duction. Quand on sait que la marque premium amĂ©ricaine n’aime pas les remises, c’est un très bon deal qui se prĂ©sente ce samedi matin. Vous pouvez Ă©conomiser 40€ facilement sur un produit qui est sorti l’an dernier.

Si vous cherchez des Ă©couteurs intra-auriculaires qui couvrent tout le bruit environnant, les AirPods Pro sont la solution. Ils ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en novembre 2019 et ce sont les derniers modèles d’Apple. Au niveau de l’efficacitĂ© du système de rĂ©duction de bruit, ils sont au top. Cela dit, tout le monde n’aimera pas avoir un embout en silicone dans son oreille, et la rĂ©duction de bruit est parfois gĂŞnante pour passer de longs appels par tĂ©lĂ©phone.

Une belle réduction éclair sur Amazon

Que ce soit les AirPods 2 ou les AirPods Pro, tous deux viennent avec un boitier de rangement. Ce dernier ne sert pas seulement Ă ranger les Ă©couteurs : il est aussi un moyen de recharger les Ă©couteurs. Quand les AirPods sont rangĂ©s dans le boitier blanc, ils se rechargent de manière automatique. Dans les offres ci-dessus prĂ©sentĂ©es sur Amazon, le boitier des AirPods 2 se recharge en filaire. Les AirPods Pro permettent quant Ă eux de se recharger en filaire – ou sans fil. Si vous avez une base de chargement compatible Qi, vous pourrez donc recharger le boiter de cette manière.

Autrement dit, en plus des 6 heures d’autonomies de base sur les AirPods 2, vous avez une seconde batterie dans le boitier. Cela vous permettra donc de faire de longs dĂ©placements sans avoir Ă recharger vos Ă©couteurs. Il en va de mĂŞme pour les AirPods Pro, qui peuvent durer jusqu’Ă 24 heures grâce Ă un boitier complètement chargĂ©. Apple prĂ©cise qu’en 5 minutes de chargement, vous pouvez rĂ©cupĂ©rer 1h d’autonomie sur les Pro. Il en va de mĂŞme pour les AirPods 2.

Pourquoi saisir ces offres flash ?

En plein milieu de l’Ă©tĂ©, on ne s’attendait pas Ă voir un deal sur les AirPods 2. Ces Ă©couteurs sans fil voient leur prix baisser de manière assez drastique, alors qu’ils sont en gĂ©nĂ©ral toujours disponibles au prix de dĂ©part. Il en va de mĂŞme pour les Ă©couteurs AirPods Pro, qui baissent mĂŞme de 50€ par rapport au prix initial, annoncĂ© il y a moins d’une annĂ©e. Ces offres ne vont pas rester longtemps en ligne, mieux vaut s’en saisir au plus vite.

Une fois que les soldes seront passĂ©s, il n’est pas sĂ»r que l’on puisse voir d’aussi beaux deals dans les mois Ă venir. Il faudra probablement attendre le Black Friday, fin novembre prochain, pour revoir les AirPods 2 en forte promotion. Pareil pour les AirPods Pro. Les Ă©couteurs de la marque Ă la pomme sont rarement en promo – Apple n’en fait jamais – et les stocks sont limitĂ©s.

Avec ces deals spĂ©ciaux Ă©phĂ©mères, Amazon marque des points face Ă tous ses rivaux. Ni Cdiscount, Fnac ou Darty ne sont capables d’offrir des deals aussi compĂ©titifs sur les Ă©couteurs de type AirPods 2 ou AirPods Pro. Si vous voulez en bĂ©nĂ©ficier, c’est maintenant qu’il faut foncer. On n’a pas vu de prix aussi bas sur ces deux produits depuis leur sortie. Il est peu probable que ce tarif baisse encore davantage dans les semaines qui suivent.

Pour voir les offres sur les AirPods 2, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon