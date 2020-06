Bon plan : le prix des AirPods Pro en chute brusque de -35%

Les AirPods Pro sont sortis en novembre dernier, et ils bénéficient déjà d’une énorme réduction sur Rakuten. Le marchand qui est le seul en mesure d’offrir des promotions aussi généreuses sur les produits Apple, et c’est le cas jusqu’à ce mardi soir minuit sur les AirPods Pro. Les célèbres écouteurs sans fil passent à 188€ au lieu de 279€ grâce au code promo RAKUTEN15, soit une réduction de 35%.

Les AirPods Pro sont les dignes successeurs des AirPods 2 officialisés au début 2019. La grande différence entre les deux est que les nouveaux modèles bénéficient d’un système (très) efficace de réduction de bruit. C’est une bonne solution pour prendre de la distance avec son environnement (avec la possibilité de désactiver la réduction de bruit) tout en profitant d’écouteurs Bluetooth. Les AirPods Pro sont des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone, il faut donc les supporter.

Les AirPods Pro sont à prix mini

Apple n’est pas très fan des réductions sur ses produits haut de gamme. Il n’en fait jamais sur sa boutique officiel, ni dans ses Apple Store. Il faut donc toujours se tourner vers des marchands tiers pour espérer pouvoir profiter de quelques dizaines d’euros de réduction. Malheureusement, il y a peu d’acteurs qui ont la puissance et la notoriété pour négocier avec le géant pour réduire le tarif de ses produits. Rakuten est donc très fort, et cette offre sur les AirPods Pro est à saisir vite.

En quelques mois, les AirPods Pro ont connu un succès très grand. Ils ont été parmi les écouteurs les plus vendus lors des fêtes de fin d’année. En plus d’être agréables à porter (si le silicone ne vous embête pas), c’est un bon accessoire pour ne plus entendre tout le bruit autour de soi. Si vous êtes de retour au travail et que vous prenez les transports en commun, les AirPods Pro feront l’affaire.

Mieux, ils ont aussi une autonomie affichée qui s’approche des 24 heures. Ils sont ensuite rangés dans un petit boitier qui lui-même fait office de chargeur. Autrement dit, quand vos AirPods Pro sont rangés, ils sont en phase de chargement. Ainsi, vous avez une recharge en plus qui vous permet de tenir largement la semaine. Par ailleurs, cet étui devra lui être rechargé en filaire ou sans fil (aussi compatible).

A titre de comparaison avec l’ancien modèle, les AirPods 2 avec charge sans fil sont au tarif de 229€ (sur le site officiel). En optant pour ces nouveaux AirPods Pro à 199€, c’est donc moins cher pour des écouteurs qui sont plus immersifs (et encore meilleurs au niveau du son) avec un système de réduction de bruit efficace. Bref, vous êtes gagnants à tous les coups. Rakuten est un géant du e-commerce japonais qui a repris Price Minister en France et qui mise énormément sur ce marché pour sa croissance.

Rakuten nous surprend, l’offre est limitée

Alors que les marchands français sont très discrets en l’absence de soldes, Rakuten la joue dans son coin. Il n’hésite pas à faire de belles promotions durant la semaine, à l’instar de cette promo avantageuse sur les AirPods Pro. Si vous voulez les écouteurs premium de la marque à la pomme, c’est l’une des premières fois que l’on voit cette remise. Vous pouvez ainsi faire une économie de presque 100 euros sur l’achat neuf de cet excellent accessoire.

Par ailleurs, vous le savez probablement, mais en achetant des AirPods Pro sur Rakuten, vous bénéficiez de la garantie constructeur habituelle. C’est exactement la même chose que si vous les aviez acheté dans une boutique physique Apple.

Quel que soit votre achat sur Rakuten, vous profiter aussi d’une durée de 15 jours de « satisfait ou remboursé ». Pendant toute cette période, vous pouvez changer d’avis à tout instant et obtenir un remboursement complet de votre achat. Le site e-commerce aide au renvoi de produits, y compris pour des petits accessoires comme ces AirPods Pro. Il faudra qu’ils soient comme neufs (ce qui n’est pas facile) pour que le e-commerçant les récupère.

Maintenant il ne faut plus attendre : Rakuten ne laisse jamais beaucoup d’unités à des prix réduits. Il faut donc se dépêcher pour profiter des AirPods Pro à un tarif préférentiel car cette offre expire à minuit ce soir. Elle peut même se terminer plus tôt si le stock est pris d’assaut. Autrement dit, c’est au plus rapide de réussir à attraper ces AirPods Pro à prix réduit.

