Bon plan : le prix des EP-B80 de chez Aukey chute sur Amazon

La curiosité vous a piqué à vif ? Connaissez-vous la marque Aukey ? Le constructeur chinois réalise notamment des accessoires de qualité pour les téléphones, ordinateurs et également pour les voitures. Les EP-B80 sont exactement dans la même lignée que les T10, des écouteurs sans fil prémium de la gamme Key Series. Ils possèdent des fonctionnalités très intéressantes et sont surtout ergonomiques. Ils sont disponibles sur Amazon au prix de 29,99 € au lieu de 39,99 €, soit dix euros de réduction. Cependant, vous pourrez profiter d’une réduction supplémentaire de dix euros jusqu’à 20 h.

Aukey EP-B80 : des hautparleurs améliorés

Afin de proposer une restitution toujours plus qualitative, le fabricant a amélioré fortement les haut-parleurs. En effet, la plage de fréquence a été revue pour permettre de révéler des sons plus éclatants et immersifs. Les haut-parleurs dynamiques sont conçus pour restituer des basses plus profondes ainsi qu’une clarté dans les aigus et médiums beaucoup plus précis. Le Bluetooth 5 aide beaucoup, pas au niveau de la qualité du son, mais il aide particulièrement au niveau de la stabilité de connexion entre les EP-B80 et l’émetteur, votre téléphone par exemple.

Des écouteurs sans fil pensés pour les sportifs

Aukey améliore davantage ses écouteurs sans fil, à l’occurrence les EP-B80 au niveau de l’ergonomie. Vous pourrez trouver à l’intérieur de la boite plusieurs embouts pour ajuster les écouteurs à votre oreille. Choisir le bon embout est primordial afin de profiter d’une qualité d’écoute optimale et surtout pour être isolé des bruits extérieurs. Des crochets d’oreilles s’ajoutent pour permettre aux écouteurs de ne pas tomber lorsque vous effectuerez des séances de sports intensives. En plus de ça, vient s’ajouter la certification IPX6 qui permet de résister à l’eau que ça soit en cas de pluie ou de transpiration abondante.

Avec charge rapide

Pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, Aukey a inclus dans les EP-B80 la charge rapide avec une prise USB-C. Il faudra une heure trente pour charger complètement les écouteurs sans fil afin de profiter de huit heures d’écoute. La charge rapide est très pratique lorsque vous êtes au bureau, car elle vous permet au bout de dix minutes d’avoir un peu plus d’une heure d’écoute.

En bref, les écouteurs sans fil de chez Aukey sont superbes à condition d’aimer les écouteurs intra-auriculaires. Ils sont faciles à transporter grâce à la boite de transport présente dans la boite. La qualité audio a été améliorée pour restituer des sons plus riches. La certification IPX6 vous permettra d’utiliser les EP-B80, quel que soit le temps. Retrouvez-les sur Amazon au prix de 29,99 € au lieu de 39,99 € soit 25 % de réduction. Profitez de dix euros supplémentaires grâce au coupon directement sur la fiche produit. Ces écouteurs sans fil vous couteront que 19,99 € au lieu de 39,99 € soit 49,98 % de réduction pour être précis. Un bon plan n’est-ce pas ?

