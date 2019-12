Bon plan : le prix des iPad Pro chute de 20% sur Amazon

Le Black Friday est passé mais Amazon n’a pas prévu de mettre un terme à ses promotions avant Noël. Ce matin, le géant du e-commerce a dévoilé une série de bons plans sur ses tablettes tactiles de dernière génération, les iPad Pro 11″ et 12,9″. Le stock de produits en réduction est toujours très limité sur la marque Apple, mieux vaut être réactif pour ne pas manquer cette occasion.

Pendant le Black Friday, on a vu quelques maigres remises sur les iPad Pro sur Amazon, et elles n’étaient pas meilleures que celles qu’on peut voir aujourd’hui. Seul marchand à offrir des réductions sur ces tablettes, on peut aussi apprécier que cela concerne les appareils 2019 de la marque – soit la dernière génération. La plupart des modèles mis en avant ce mercredi sont ceux avec des espaces de stockage élevés (1 To), ce qui est pratique pour ceux qui consomment et stockent beaucoup de vidéos sur leur appareil.

Les iPad Pro en baisse après Black Friday

Les tablettes Apple sont le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année – bien qu’il soit un peu cher dans de nombreux cas. Pour ce mois de décembre, Amazon a décidé de rendre ces produits d’excellente qualité un peu plus accessible avec des promotions qui montent jusqu’à -20%. Attention, les stocks sont limités et il est évident que ces promotions auront disparu d’ici à ce soir. Amazon affiche d’ailleurs le nombre d’exemplaires encore disponibles sur leur site – et il est dans la majorité des cas inférieur à 10 pièces.

Pour le Black Friday, Amazon avait réservé à ses clients une très belle surprise en mettant plusieurs produits Apple en promotion : quelques iPad et iPad Pro, mais aussi les iPhone 11, les MacBook Pro ou encore les AirPods 2. Il ne fallait pas s’attendre à une énorme remise puisque ces dernières s’élevaient à maximum 10% dans la plupart des cas. Cela reste intéressant puisque ça peut parfois atteindre plusieurs centaines d’euros d’économies.

Dans le cas des iPad Pro qui sont aujourd’hui en promotion, Amazon permet d’économiser plus de 200€ sur le plus grand modèle. Les exemplaires mis en avant ont dans la majorité des cas une connexion Wi-Fi mais également la possibilité d’être utilisés en 4G avec un abonnement spécifique. Cela permet de les utiliser en toute autonomie, sans avoir besoin d’un accès Wi-Fi ou d’un partage de connexion.

Pour découvrir toutes les offres sur Amazon :

Voir toutes les offres