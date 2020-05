Bon plan : le MacBook Pro 2019 subit une nouvelle baisse 🔥

OfficialisĂ©s fin 2019, les nouveaux MacBook Pro 16″ profitent de plusieurs amĂ©liorations non nĂ©gligeables par rapport aux prĂ©cĂ©dents modèles. On peut comparer ces dernières Ă celles qu’Apple a faites avec les iPhone 11 et les iPad Pro 2020. Si le tarif des ordinateurs portables reste Ă©levĂ©, la promotion de Fnac permet tout de mĂŞme de les rendre abordables Ă plus grand nombre. Voici les bons plans actuellement disponibles chez le marchand en ligne :

Les deux modèles d’Apple profitent ainsi d’une rĂ©duction de -10%, ce qui est intĂ©ressant sachant que la marque Ă la pomme ne pratique jamais de rĂ©ductions en direct sur ses produits, mĂŞme en temps de soldes. C’est encore moins le cas sur des produits de dernière gĂ©nĂ©ration comme les MacBook Pro 16″, ce qui fait de cette vente flash une belle opportunitĂ© Ă ne pas manquer.

Comme nous le disions, le prix reste encore assez Ă©levĂ©, mais cela n’empĂŞche pas le fait que ces promotions risquent de partir vite. Le nombre de MacBook Pro 16″ est très limitĂ© et le stock devrait s’Ă©couler très rapidement dans les heures Ă venir. Habituellement, quelques dizaines de modèles sont touchĂ©s par cette rĂ©duction de prix en France, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre rapide pour ne pas risquer de partir déçu. On le rappelle, cette remise de -10% reprĂ©sente plus 300 euros d’Ă©conomie sur les appareils d’Apple.

Le Macbook Pro 16″ pour 300 euros en moins

Depuis qu’Apple a dĂ©voilĂ© le MacBook Pro 16″, les rĂ©ductions ont logiquement Ă©tĂ© très rares sur ce nouveau modèle. Amazon et Fnac ont tout deux fait des remises ponctuelles sur le tarif initial de l’appareil, mais celles-ci Ă©taient plutĂ´t timides par rapport Ă celle en vigueur chez le marchand en ligne. BaptisĂ©e « 6 jours pour concrĂ©tiser vos projets », l’opĂ©ration de Fnac qui a lieu sur quelques jours permet de bĂ©nĂ©ficier de l’ordinateur et d’une belle remise supĂ©rieure Ă 300 euros sur le produit.

CĂ´tĂ© points forts, on rappelle que le MacBook Pro 16″ est Ă©quipĂ© d’un Retina True Tone, d’un nouveau clavier plus performant ou encore des Touch Bar / Touch ID et d’un nouveau système de son beaucoup plus performant que celui des prĂ©cĂ©dentes versions du modèle. Nous avons eu l’occasion de tester ce dernier durant plusieurs jours, et il permet très largement de regarder des films avec une très bonne qualitĂ© audio, qui n’a rien avoir avec celle de ses prĂ©dĂ©cesseurs.

Si jamais vous achetez le MacBook Pro 16″ en promotion sur Fnac, sachez que vous avez droit Ă tous les avantages de base. L’ordinateur d’Apple profite d’une garantie constructeur de deux ans, c’est-Ă -dire la mĂŞme que si vous achetiez l’appareil directement auprès des boutiques officielles du constructeur, sachant que la marque ne fait jamais de remise. Vous avez Ă©galement le droit de solliciter l’aide au Genius Bar situĂ© dans les Apple Store en cas de besoin ou d’assistance. Ces avantages sont non nĂ©gligeables lorsqu’on hĂ©site Ă s’orienter vers un tel ordinateur.

15 jours pour être « satisfait ou remboursé »

Compte tenu de l’investissement que requiert le nouveau MacBook Pro 16″, Fnac a l’avantage de proposer une pĂ©riode d’essai « satisfait ou remboursĂ© ». Durant ce dĂ©lai de 15 jours, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer le MacBook Pro d’Apple afin d’ĂŞtre remboursĂ© complètement par le marchand en ligne Fnac. Cela devrait finir de convaincre tout ceux qui ont peut de faire une erreur ou qui doute encore Ă passer le cap pour se procurer le dernier ordinateur portable de la marque Ă la pomme.

Toutefois, cette pĂ©riode de 15 jours n’est pas le seul avantage Ă l’achat de MacBook Pro 16″ chez Fnac aujourd’hui. En effet, tous ceux qui choisiront le nouvel ordinateur d’Apple profitent d’une annĂ©e gratuite Ă Apple TV+, le service de streaming vidĂ©o lancĂ© par l’amĂ©ricain en 2019. Le marchand en ligne s’est aussi associĂ© Ă Microsoft pour que les clients puissent profiter d’une autre remise de 20 euros sur l’achat de Microsoft 365 ou de Microsoft Office. Tous ces petits gestes viennent ainsi s’ajouter Ă la promotion de base qui permet de profiter du MacBook Pro Ă 300 ou 400 euros de moins que son prix de base.

On le rappelle, il fat ĂŞtre rapide pour faire l’acquisition du MacBook Pro 16″, car la vente flash ne va pas durer longtemps et les stocks sont très limitĂ©s. Il faut donc ĂŞtre rapide pour ne pas risquer de rater cette belle promotion sur l’ordinateur. Les French Days n’auront pas lieu cette annĂ©e, ou alors ils seront dĂ©placĂ©s Ă beaucoup plus tard, ce qui veut dire qu’une telle remise ne risque pas d’apparaĂ®tre en ligne avant quelques mois au moins —et ce n’est pas certain qu’elle se reproduise.

Si toutefois vous ĂŞtes patient, vous pouvez attendre le Black Friday qui aura lieu au mois de novembre. Mais encore une fois, il n’est pas certain que le MacBook Pro 16″ sera en promotion et que cette dernière sera Ă©gale ou supĂ©rieure Ă -10%. Si vous souhaitez passer le cap pour profiter de l’ordinateur avant l’Ă©tĂ©, c’est maintenant qu’il faut profiter de cette offre flash. Il y a Ă©galement peu de chance de retrouver la promotion ailleurs, car Fnac fait partie des rares marchands en ligne Ă faire chuter les prix des MacBook Pro d’Apple et se positionne comme l’acteur le plus sĂ©duisant, ce que montre une fois de plus cette excellente promotion.

