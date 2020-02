Bon plan : le prix des MacBook Pro 16″ en chute sur Amazon 🔥

Il y a quelques mois, Apple a officialisĂ© sa nouvelle gĂ©nĂ©ration de MacBook Pro, avec une magnifique diagonale de 16″. Ce nouveau modèle se dĂ©cline dans une version avec 512 Go ou 1 To de stockage, et avec un processeur i7 ou i9. Évidemment, ce sont des produits très premium, dont le prix est Ă©levĂ©. Heureusement, Amazon est lĂ pour offrir une baisse supĂ©rieure Ă 10% sur ces appareils. Attention, le stock part Ă toute vitesse.

Sur ce nouveau MacBook Pro 16″ en promotion, on retrouve tous les Ă©lĂ©ments qui ont fait le succès de l’ordinateur : un Ă©cran Retina avec la technologie True Tone, les fameuses Touch Bar et Touch ID, un clavier très agrĂ©able au toucher (qui a Ă©tĂ© complètement revu) ou encore un système de haut-parleurs impressionnant. C’est le premier ordinateur oĂą la qualitĂ© du son est aussi Ă©levĂ©e – parfait pour regarder des films.

Les MacBook Pro 16″ en baisse jusqu’Ă -350€

En ce moment, on retrouve donc cette vente flash sur les MacBook Pro 16″ sur Amazon. Attention, le stock part très vite, et les dĂ©lais se rallongent. C’est par exemple le cas de la version la plus avancĂ©e (i9 et 1 To) qui nĂ©cessitera dĂ©sormais entre un et deux mois d’attente pour la livraison. La version de base avec 512 Go et le processeur Intel Core i7 est un excellent compromis.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif en temps rĂ©el des prix du MacBook Pro 16″ avec 512 Go et un processeur i7. Comme vous pouvez le constater par vous-mĂŞme, c’est Amazon qui offre ce moment un prix nettement infĂ©rieur Ă ses concurrents. Apple ne fait jamais de remise, vous ne trouverez donc pas cette rĂ©duction sur le site officiel du fabricant amĂ©ricain.

La bonne nouvelle, c’est qu’en prenant ce MacBook Pro 16″ en promotion sur Amazon, vous avez le droit aux mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© dans un Apple Store. Par ailleurs, vous avez aussi le droit Ă une pĂ©riode de rĂ©tractation de 30 jours. Si jamais l’ordinateur ne vous convient plus, vous pouvez toujours le retourner et obtenir un remboursement complet. C’est l’un des autres avantages Ă acheter sur Amazon plutĂ´t que chez un autre marchand.

Si Apple n’est pas un amateur de remises, Amazon l’est nettement plus. Le cyber-marchand a un pouvoir de nĂ©gociation suffisamment Ă©levĂ© avec la marque Ă la pomme pour pouvoir offrir des rĂ©ductions sur la dernière gĂ©nĂ©ration de produits – Ă l’instar du MacBook Pro 16″. Le gĂ©ant conclut les soldes de la plus belle des manières – mais le stock est forcĂ©ment limitĂ©. Si vous voulez acheter un MacBook Pro de la dernière gĂ©nĂ©ration avec une belle remise, c’est maintenant qu’il faut y aller.

