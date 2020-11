Bon plan : le prix du Microsoft Surface Pro 7 en chute libre 🔥

La Surface Pro 7 et Microsoft est ce qu’on appelle un PC hybride. Si Ă la base, il s’agit d’une tablette, elle peut très vite se transformer en vrai PC grâce Ă toute une sĂ©rie d’accessoires. C’est un produit unique qui connait un Ă©norme succès. Pour couronner le tout, Amazon et Fnac viennent tout juste de casser le prix sur cette dernière. Faites vite, c’est une opportunitĂ© en or.

Surface Pro 7 256 Go + clavier / souris / stylet à 999€ au lieu de 1719€ (-42%)

Surface Pro 7 128 Go + clavier / souris / stylet à 899€ au lieu de 1328€ (-32%)

On est vraiment stupĂ©fait par cette promotion choc sur la Microsoft Surface Pro 7. Pour le Black Friday, on n’aurait jamais pensĂ© que la tablette du fabricant amĂ©ricain puisse chuter aussi bas. C’est un produit qui a tout juste une annĂ©e, et qui se positionne comme la rĂ©fĂ©rence absolue sur son crĂ©neau. Avec plus de 40% de rĂ©duction sur un pack, c’est une opportunitĂ© Ă ne vraiment pas rater.

La Surface Pro 7, un produit phare en 2020

La Microsoft Surface Pro 7 est un PC hybride qui rĂ©pondra aussi bien Ă un usage professionnel que privĂ©. Si vous tĂ©lĂ©travaillez, c’est un excellent produit qui vous permettra Ă la fois d’avoir la puissance d’un ordinateur et la souplesse d’une tablette. Si l’iPad Pro tente de rivaliser avec lui, Microsoft mise sur sa notoriĂ©tĂ© et son savoir-faire pour cette belle Surface Pro.

Tout d’abord, il faut savoir que cette tablette s’accompagne de Windows 10 – ce qui vous permettra de l’utiliser comme un ordinateur standard. C’est vraiment un ordinateur. Ensuite, vous pouvez tout Ă fait utiliser la suite Microsoft Office (Word, Excel…) sur cette dernière. Dans le pack disponible Ă la Fnac et Amazon, il y a un stylet, une souris et le clavier qui sont inclus.

Avec ces trois accessoires, vous pouvez donc transformer votre Microsoft Surface Pro 7 en un vrai ordinateur. Il possède une camĂ©ra Ă l’avant et Ă l’arrière (si vous avez besoin de faire des visioconfĂ©rences sur Zoom ou Teams par exemple), un Ă©cran de 12,3 pouces ou encore un stockage assez large pour stocker du contenu. Selon la capacitĂ© de stockage (128 Go, 256 Go…), le prix peut varier un peu.

Si vous voulez une Microsoft Surface Pro 7 pour emmener partout avec vous, sa flexibilitĂ© et sa lĂ©gèretĂ© sont deux points forts. Au delĂ de ces arguments, il faut savoir qu’elle possède aussi une belle autonomie. Vous pouvez tenir jusqu’Ă plus de 10 heures en utilisation de base. Vous pourrez donc largement voir des vidĂ©os si vous ĂŞtes dans les transports en commun.

Au final, cette Microsoft Surface Pro 7 ne possède pas vraiment de dĂ©faut. On pourrait critiquer son tarif, qui est en gĂ©nĂ©ral est assez Ă©levĂ©. Mais pour un produit premium, c’est comprĂ©hensible. Et avec la rĂ©duction affichĂ©e par Amazon ou Fnac, cela devient un achat Ă©vident. Clairement, Ă moins de 1 000€ pour une telle tablette (avec les accessoires compris), c’est une opportunitĂ© qu’on ne reverra pas souvent.

Pourquoi acheter chez Fnac ou Amazon ?

En ce moment, il y a une grande opération qui permet de faire des économies sur les Microsoft Surface Pro 7 chez Amazon et Fnac. Attention, à tout moment, il est possible que la tablette tombe en rupture de stock. Mieux vaut donc saisir les opportunités pour ne surtout pas regretter cet achat. Nous mettrons à jour cet article selon le stock disponible chez chacun des cyber-marchands.

Sachez Ă©galement que d’un marchand Ă l’autre, ce n’est pas tout Ă fait le mĂŞme modèle de Microsoft Surface Pro 7 qui est en promotion. La capacitĂ© de stockage et les performances peuvent varier. Certains acteurs proposent aussi des rĂ©ductions sur la Surface Pro X, la Surface Go ou le Laptop. Ce sont des produits qui appartiennent Ă la mĂŞme gamme du fabricant, mais qui sont moins demandĂ©s.

Avec le tĂ©lĂ©travail et l’essor des achats sur internet, l’offre sur la Surface Pro 7 devrait partir très vite. Avec plusieurs centaines d’euros de rĂ©duction sur un produit qui reste Ă la pointe du moment, vous pouvez faire une très belle Ă©conomie. C’est un cadeau de NoĂ«l avant l’heure, et vous n’allez pas le regretter. Et quand bien mĂŞme, vous pouvez toujours rendre le produit au marchand.

Amazon étend sa période de retours

Depuis quelques semaines, Amazon propose Ă ses clients de rendre leurs achats sur une pĂ©riode plus Ă©tendue. En temps normal, le marchand amĂ©ricain leur permettait de rendre leurs achats dans les 30 jours suivants la livraison, sans aucun frais. DĂ©sormais, ils pourront les renvoyer jusqu’au 31 janvier 2021, ce qui nous amène au delĂ de NoĂ«l. C’est donc une bonne raison d’acheter dès ce samedi, sans avoir Ă se soucier des 30 jours de retour. C’est pratique si vous l’offrez Ă NoĂ«l, et que vous n’ĂŞtes pas sĂ»r que le produit plaira.

Chez Fnac, Cdiscount ou tout autre grand marchand français, la pĂ©riode de retours est de 14 jours. Vous pouvez donc tester ce produit pour vous convaincre de la qualitĂ© dans les conditions rĂ©elles. Mais clairement, la Microsoft Surface Pro 7 est un produit qui ne déçoit jamais. Nous avons eu l’occasion d’en faire un test, c’est un PC hybride que nous considĂ©rons comme « quasiment parfait ».

Le challenge sera aujourd’hui de rĂ©ussir Ă saisir les meilleures promotions sur cette tablette, de sorte Ă obtenir le meilleur rapport qualitĂ© prix en 202. Si vous avez vraiment envie d’en acheter un, c’est le meilleur prix jamais observĂ© pour une Surface Pro 7 chez Microsoft. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours la renvoyer si vous regrettez cet achat. C’est un bon moyen de gĂ©nĂ©rer des Ă©conomies tout en se faisant plaisir.

