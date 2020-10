Bon plan : le prix du Beats Studio 3 baisse (encore) chez Amazon

Les casques de la marque Beats sont souvent imités, mais jamais égalés. Le Beats Studio 3 est un modèle de référence dans le marché des casques audios. Celui-ci propose des fonctionnalités très intéressantes pour un prix très attractif ! Il est disponible chez Amazon au prix de 198,35 € au lieu de 349,95 € soit une belle réduction de 151,60 €.

Profiter de l’offre

Beats by Dr.Dre

Apple vous a concocté un casque audio avec de belles fonctionnalités à l’intérieur. En effet, celui-ci possède des haut-parleurs d’excellentes qualités qui tirent sur les basses (habituel chez la marque). Le Beats Studio 3 est destiné pour les personnes qui ont des préférences pour le pop, rap ou alors la techno. Le casque peut également convenir aux autres styles de musiques.

A l’extérieur, vous retrouverez des coussinets en cuir qui viennent se placer sur les oreilles ce qui permet d’avoir dans un premier temps une réduction de bruit passive. À l’intérieur, Apple a équipé le Studio 3 de la puce Apple W1. Cette puce permet un appairage beaucoup plus rapide et surtout une connexion Bluetooth plus stable.

En plus de cette puce, le casque propose la réduction de bruit active. L’ensemble des microphones intégrés au casque Beats analysent les bruits qui vous entourent pour les filtrer. Vous pourrez ainsi profiter d’un bon petit son d’Eminem sans bruits qui viennent parasiter votre immersion.

Une batterie qui tient le choc

Alors que beaucoup de casques possèdent une autonomie plus faible que le Beats Studio 3, celui-ci vient enfoncer le clou plus profond grâce à ses 22 heures d’autonomie. D’ailleurs, le casque est équipé de la technologie Fast Fuel. Celle-ci permet de recharger le casque très rapidement. Une petite charge de dix minutes vous permettra de bénéficier de trois heures d’écoute.

En bref, la marque possède d’excellents casques dont le Beats Studio 3 qui a réussi à marquer les esprits. Alors qu’attendez-vous pour l’acquérir ? Le Studio 3 vous permettra de vous immerger dans un flow musical de qualité avec une bonne restitution du son et une réduction active très pratique. Il est vendu sur Amazon au prix de 198,35 € au lieu de 349,95 € soit 43 % d’économie.

Profiter de l’offre