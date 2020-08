Bon plan : le prix du Beats Studio 3 Wireless chute à 200 €

Les Beats Studio 3 Wireless sont d’excellents casques. Ils restituent un très bon son pour ceux qui apprécient les musiques urbaines, technos, etc. Vous souhaitez acheter un nouveau casque pour l’année scolaire qui arrive ou simplement pour aller au travail ? Alors ce Beats Studio 3 Wireless est fait pour vous. Celui-ci est disponible chez Darty au prix barré de 199,99 € soit 42 % d’économie.

Wireless avec une très bonne qualité

Ce Beats Studio 3 Wireless fait partie des meilleurs casques pour ceux qui apprécient les musiques rythmées. Les aigus et les médiums sont très bien restitués tandis qu’on notera des basses plus vives. Cela n’enlève en rien la qualité sonore que propose ce casque sans fil. Grâce à la technologie Pure ANC, vous pourrez vous reposer sur vos deux oreilles. Cette fonctionnalité permet de réduire les bruits autour de vous afin de profiter au maximum de votre musique, une réduction de bruit active. L’ergonomie joue également un rôle important grâce à sa forme circum aural souple, ce casque allie confort et réduction de bruit passive grâce aux coussinets.

Avec la technologie Pure ANC

Que serait un casque sans fil de qualité sans une bonne autonomie ? Ce Beats Studio 3 Wireless permet de tenir près de vingt heures avec le Pure ANC (réduction de bruit active). Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de 40 heures d’autonomies en désactivant cette option. La fonctionnalité Fast Fuel charge la batterie de ce casque sans fil rapidement. En seulement dix minutes, celui-ci offre trois heures d’écoute. Beats est une marque d’Apple, une association permettant d’intégrer la puce Apple W1 afin de connecter rapidement le casque à l’iPhone. Retrouvez-le chez Darty au tarif de 199,99 € au lieu de 349,99 € soit 42 % d’économie (- 150 €). En plus de ça, pour tout achat du Beats Studio 3 profitez de quatre mois offerts au service de streaming musical Deezer.

