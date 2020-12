Bon plan : disque dur SSD Samsung à prix cassé sur Amazon avant Black Friday 🔥

Black Friday sur Amazon va bientôt commencer. Il n’a pas encore débuté que le marchand en ligne dévoile des offres flash de choix sur une tonne de produits populaires. Aujourd’hui, c’est le disque dur Samsung et ses différents formats de stockage qui ont droit à de belles remises. Les deals en cours montent jusqu’à 60% de remise, soit des économies de quelques centaines d’euros. C’est l’occasion de s’équiper à prix mini. Voici les promotions en cours :

Encore plus rapide le nouveau Samsung T7 est aussi en forte promotion aujourd’hui :

Cela fait quelques années que la taille des fichiers augmente, qu’il s’agisse d’audio, de vidéo ou autre. C’est un élément dont il faut avoir conscience quand vous choisissez un périphérique pour sécuriser vos données. C’est parfait de découvrir que le disque dur SSD Samsung bénéficie d’excellentes offres flash sur Amazon. Il existe différents modèles qui vous offrent la possibilité de trouver des formats allant jusqu’à 2 To de stockage. On rappelle que 1 To représente 1 000 Go, ce qui devrait vous permettre de voir venir avant que l’appareil ne soit rempli.

C’est un plaisir de retrouver le disque dur SSD Samsung à un tel prix sur Amazon. Le périphérique se dote de multiples arguments, en particulier le fait qu’il vous permette de stocker vos données personnelles en toute sécurité. Par contre, il s’agit de deals flash, ce qui veut dire que les offres n’ont pas vocation à durer, elles sont restreintes par le temps et la limite des stocks disponibles. Quelques formats de stockage ont disparu, il faut donc faire preuve de rapidité.

Le disque dur Samsung, une solution parfaite pour sécuriser ses données

Si le disque dur SSD Samsung a parfois droit à des remises sur Amazon, elles sont rarement de ce niveau même lors des autres opérations spéciales. On rappelle que les remises en cours peuvent atteindre les -60%, ce qui vous permet de faire des économies de quelques centaines d’euros selon le modèle que vous choisissez. C’est le moment parfait pour réaliser un tel investissement sur cet appareil.

Il n’aura fallu que quelques années au disque dur Samsung pour s’imposer comme un incontournable sur le marché des SSD. Nous le disions, c’est une solution parfaite pour sécuriser ces données, en partie parce qu’il s’agit d’un périphérique externe. En conséquence, elle est beaucoup moins concernée par des failles qui pourraient être exploitées sur le Cloud ou sur un ordinateur. En plus, son prix a l’avantage d’être unique plutôt que de prendre la forme d’un abonnement mensuel.

En effet, il existe d’autre solutions que le disque dur SSD Samsung, dont les services de Cloud en ligne. Ils permettent aussi d’assurer le stockage de vos données dans le temps et de manière sécurisée. Cependant, toutes sont basées sur un principe d’abonnement mensuel. Avec Microsoft, Google ou Dropbox, vous devez payer entre 10 et 15 euros tous les mois, ce qui devient vite cher au fur et à mesure des années qui passent. Si vous prenez un des périphériques externes actuellement en promo sur Amazon, vous êtes assuré de ne payer qu’une fois et de profiter d’une solution plus sécurisée, c’est un double avantage.

Le disque dur Samsung mis en avant sur Amazon est un SSD, c’est un type spécifique d’appareil. Cette caractéristique est un autre argument de poids du périphérique, car cela veut dire que le transfert des données est très rapide, que ce soit du disque dur vers l’ordinateur ou inversement. La vitesse de transfert s’élève à 540 Mo/s, soit très peu de temps pour mettre un film en HD sur l’appareil depuis un PC. C’est aussi efficace que rapide, vous êtes certain de ne pas passer trop de temps à sauvegarder vos données. La solution de Samsung est environ 5 fois plus rapide qu’un périphérique traditionnel.

Amazon met Samsung au top

Samsung avance d’autres arguments pour son disque dur SSD, dont sa solidité et sa capacité à durer dans le temps. Ces avantages peuvent achever de vous convaincre de prendre l’appareil sur Amazon. La marque affirme que le périphérique externe peut résister à une chute dans le vide de deux mètres. En plus, le produit est garanti pendant 3 ans, c’est un investissement parfait qui tiendra plusieurs années au minimum.

De son côté, Amazon met aussi en avant quelques avantages, dont le fait qu’il permet désormais à ses clients de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021. Habituellement, son délai de rétractation est de 30 jours. Grâce à ce changement, vous pouvez commencer à sécuriser tous vos achats de Noël sur la plateforme marchande. Et pour cause, vous pouvez très bien offrir le disque dur SSD Samsung lors des fêtes de fin d’année et le renvoyer pendant tout le mois de janvier si son destinataire n’est pas satisfait.

Avec ce changement de délai sur Amazon, vous pouvez prendre de l’avance et bénéficier des prix barrés, c’est un double avantage parfait pour la période. Surtout que les deals sont nombreux, vous êtes assuré de faire de belles affaires sur des produits populaires qui plairont certainement lors des fêtes. Sinon, les retours sont sans frais et vous êtes remboursé en intégralité par le marchand en ligne.

Avant même le début de Black Friday, Amazon met Samsung au top sur la plateforme en ligne. Si le disque dur SSD de la marque bénéficie de telles remises, c’est aussi le cas d’autres produits tout aussi appréciés comme les smartphones. Le marchand a décidé de s’attaquer à toutes les grandes marques, on voit déjà des deals de folie sur Apple, Philips, Sony, Bose et beaucoup d’autres. Les deals peuvent facilement atteindre les -20% ou -30% même sur des produits récents.

