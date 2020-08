Bon plan : le prix du Lenovo Legion Y540-15IRH passe sous les 1000 €

Les ordinateurs portables gaming Lenovo sont excellents ! Le constructeur met en avant ce Legion Y540-15IRH afin de l’offrir au tarif de 997,71 € au lieu de 1299 €. Pour ce prix-là, vous aurez d’excellentes performances dans un ordinateur portable destiné aux gamers.

Ce Legion Y540 est l’ordinateur portable gaming qu’il vous faut. Vous pourrez retrouver à l’intérieur de celui-ci un Intel Core i5 9300H de 9e génération avec quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz. La fréquence peut être augmentée jusqu’à 4,10 GHz. Le processeur s’accompagne de 8 Go de mémoire vive cadencés à 2666 MHz en une seule barrette. Le Legion Y540 permet d’augmenter la mémoire vive jusqu’à 32 Go.

Au niveau de la carte graphique, ce Legion Y540 vous apportera une NVIDIA GeForce GTX 1660Ti de 6 Go en GDDR6. Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable gaming pourra aisément faire tourner les derniers jeux AAA. De plus, vous pourrez profiter d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. L’écran offre un taux de rafraichissement de 60 Hz et une plus grande gamme de couleurs.

Le Legion Y540 propose un SSD de 256 Go avec Windows 10 d’intégré. Vous pourrez parallèlement profiter d’un second disque dur de 1 To. Au niveau des connectivités, vous aurez trois USB 3.1, un port USB-C, un displayport 1.2, un port HDMI, et une prise minijack 3.5. Le wifi 6 est également disponible sur le Legion Y540 ! Vous n’aurez plus de perte de connexion lors de vos sessions gaming. L’ordinateur portable gaming vous sera livré avec le logiciel Legion Edge. Celui-ci permet d’ajuster les performances de l’ordinateur à votre guise et également d’overclocker le CPU, la RAM, etc.

Ce Legion Y540-15IRH propose la technologie Dolby Atmos afin de profiter d’une expérience sonore inoubliable. D’ailleurs, cet ordinateur portable gaming pourra vous accompagner où vous le souhaitez. Lenovo pense aux globetrotteurs grâce à ses 2,4 cm d’épaisseur et ses 2,3 KG. En bref, un excellent ordinateur portable qui vous coutera seulement 997,71 € au lieu de 1299 € soit 301 € d’économie !

