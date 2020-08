Bon plan : le prix du Redmi Note 8 Pro descend (encore) à 189 €

Ce téléphone a fait couler beaucoup d’encres sur les réseaux sociaux ou même sur différents sites. Le Redmi Note 8 Pro a été amélioré par rapport au Redmi Note 7 Pro, d’ailleurs vous pouvez retrouver notre comparatif de ces deux téléphones. Quelques semaines après la sortie en France du Xiaomi Redmi Note 8 Pro, il est devenu le téléphone avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est disponible sur Amazon au prix de 189 € au lieu de 249 €, une belle économie à faire au passage.

Des caractéristiques supérieures

Xiaomi a su rebondir et améliorer la gamme Redmi Note Pro pour la rendre plus performante. Ce dernier propose un nouveau processeur, le Helio G90T de chez Qualcomm. Celui-ci est plus performant que le SoC Snapdragon 710 qui est un processeur milieu de gamme. D’ailleurs, pour aider le Helio G90T, le Redmi Note 8 Pro s’accompagne de 6 Go de mémoire vive. Ces deux composants permettent au téléphone de faire tourner des jeux gourmands très facilement. Vous pourrez trouver une dalle LCD Full HD de 6,53 pouces avec un ratio de 91 %. Xiaomi a utilisé la technologie Gorilla Glass 5 afin de rendre cet écran plus résistant aux rayures et aux chocs.

Le Redmi Note 8 Pro s’accompagne d’une batterie de 4 500 mAh qui peut être chargé rapidement grâce au chargeur de 18 W fourni avec le téléphone. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement du Note 8 Pro. À titre informatif, le téléphone peut se charger à 100 % en seulement deux heures. C’est au niveau des différents capteurs photo que ce téléphone tire son épingle du jeu. À l’arrière de celui-ci, vous retrouverez un capteur principal de 64 mégapixels, un grand-angle de huit mégapixels, un capteur macro de deux mégapixels ainsi qu’un capteur pour mesurer la profondeur de champ. Pour ce qui est du capteur à l’avant, le Redmi Note 8 Pro propose une caméra de 20 mégapixels. Vous pourrez également trouver un port jack 3,5 mm ainsi qu’un port USB-C pour charger le téléphone rapidement.

Pour ce qui est du stockage, le Redmi Note 8 Pro possède 64 Go de stockage. En bref, ce téléphone procure de très bonnes performances et des capteurs photo de qualité pour un prix complètement barré. Il est normal que celui-ci se trouve en haut du podium grâce à un rapport qualité/prix le meilleur du marché. Il est disponible sur Amazon au prix de 189 € au lieu de 249 € soit 60 € d’économie. Vous hésitez encore ? Retrouvez notre test complet en suivant ce lien.

