Bon plan : le prix des Redmi Note 9 Pro (re)chute sur Amazon 🔥

DĂ©voilĂ© par Xiaomi en avril, le Redmi Note 9 Pro se positionne comme un excellent smartphone entrĂ©e de gamme. Son excellent rapport qualitĂ©-prix tient dans le fait qu’il profite de certaines caractĂ©ristiques techniques propres aux tĂ©lĂ©phones milieux de gamme en gardant un prix accessible. Preuve de son succès, l’appareil se place parmi le Top 3 des meilleures ventes sur Amazon. Le site dĂ©voile une offre qui fait tomber son tarif Ă 218 euros au lieu de 299 euros ce week-end, profitez-en.

On le disait, le Redmi Note 9 Pro offre un excellent rapport qualitĂ©-prix mĂŞme sans le deal en cours sur Amazon. C’est tout de mĂŞme une chance de voir que le tarif du tĂ©lĂ©phone peut encore chuter de la sorte. On sait dĂ©jĂ que la promotion du marchand va sĂ©duire beaucoup de monde, tous les tĂ©lĂ©phones Ă 218 euros vont partir très, très vite.

Si le Redmi Note 9 Pro est déjà en rupture de stock quand vous allez sur Amazon, vous pouvez aussi regarder toute la gamme. Cette génération de smartphones Xiaomi se compose de 3 modèles qui profitent tous de réductions sur la plateforme e-commerce :

Sans trop entrer dans le détail des spécificités de chaque téléphone, il convient de rappeler les différences entre chacun des modèles. Le Redmi Note 9 Pro offre de bonnes performances côté photo grâce à un capteur arrière de 48 Mpx pour un capteur avant de 32 Mpx. En comparaison, le Redmi Note 9S est un peu moins bon avec un capteur de 48 Mpx pour une caméra avant de 16 Mpx.

Quelles atouts pour ce Redmi Note 9 Pro ?

Vous pouvez vous en douter, nous n’allons pas comparer le Redmi Note 9 Pro avec l’iPhone 12, tout simplement parce que les deux modèles ne se positionnement pas sur le mĂŞme crĂ©neau (…ni le mĂŞme budget). Le smartphone de Xiaomi est nettement au-dessus du reste de sa catĂ©gorie. Il a droit Ă un Ă©cran LCD de 6,67″ avec un Ă©cran poinçonnĂ© qui inclut la camĂ©ra avant. Autant dire que cela renforce le ratio corps-Ă©cran du tĂ©lĂ©phone, au point de faire monter celui-ci Ă 84%. Le verre Gorilla Glass 5 vous Ă©vitera tout risque de rayure ou de choc visible.

Le Redmi Note 9 Pro se montre aussi Ă la hauteur cĂ´tĂ© photo. De ce point de vue, il emprunte quelques spĂ©cificitĂ©s aux smartphones milieu de gamme, s’imposant avec facilitĂ© au top de sa propre catĂ©gorie. Le module photo profite d’un capteur principal de 64 Mpx accompagnĂ© d’un capteur ultra grand-angle, d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur (ToF). Il permet de capturer des vidĂ©os 4K, ce qui est assez rare pour un tel prix. Si le smartphone n’a droit qu’Ă 64 Go de stockage, vous pouvez très ajouter des cartes micro SD, comme vous pouvez ajouter deux nano-SIM.

Ce Redmi Note 9 Pro n’est pas en reste cĂ´tĂ© puissance. Xiaomi a Ă©quipĂ© le tĂ©lĂ©phone d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, une puce qu’on retrouve aussi sur le rĂ©cent Realme 7 Pro prĂ©sentĂ© par la mĂŞme marque. Avec celui-ci, vous ĂŞtes certain de profiter de vos jeux mobiles tout en Ă©vitant les risques de latence Ă la navigation. L’autonomie avec une utilisation de base est de 2 jours grâce Ă la batterie de 5 020 mAh. Sinon, vous profite aussi de la charge rapide de 33W.

On apprĂ©cie de retrouver le Redmi Note 9 Pro Ă un tel prix chez Amazon. Ce smartphone entrĂ©e de gamme n’hĂ©site pas Ă aller taquiner les appareils du segment supĂ©rieur en plus de survoler sa propre catĂ©gorie. Vous avez de quoi satisfaire votre budget sans ĂŞtre déçu par ce modèle. Le tĂ©lĂ©phone est très rĂ©cent, ce qui explique notre plaisir Ă le retrouver Ă ce tarif sur la plateforme marchande. N’hĂ©sitez pas trop longtemps pour profiter de cette rĂ©duction de presque 100 euros.

Amazon fait la fête au géant Xiaomi

Sur Amazon, Xiaomi se positionne parmi les meilleures vendeurs. C’est simple, la marque chinoise s’attaque Ă tous les segments tout en conservant des prix raisonnables, si bien qu’il peut y en avoir pour tout le monde. La plateforme e-commerce propose les Redmi Note 9, 9 S et 9 Pro en plus des Mi Note 10 en rĂ©duction.

La marque chinoise a dĂ©voilĂ© les Mi 10 et Mi 10 Pro pour se faire une place sur le marchĂ© du haut de gamme. Sur la plateforme, ils se vendent un peu moins bien que les premiers parce qu’ils sont un peu plus onĂ©reux, mais c’est logique. En plus, la marque n’a pas de souci Ă se faire avec les volumes de vente de ses excellents modèles entrĂ©es et milieux de gamme.

Si vous ne connaissez ni le Redmi Note 9 Pro, ni Xiaomi, sachez que vous pouvez passer le cap sans aucun risque sur Amazon. La plateforme propose toujours un dĂ©lai de rĂ©traction jusqu’au 31 janvier 2021. En somme, vous avez toute cette durĂ©e pour essayer le tĂ©lĂ©phone et le renvoyer gratuitement s’il n’est pas Ă la hauteur de vos attentes. Par contre, on en doute fort et ce modèle devrait vous convaincre assez aisĂ©ment.

En plus, le Redmi Note 9 Pro a le droit Ă 2 ans de garantie, ce qui vous permet une bonne tranquillitĂ© d’esprit. La garantie ne concerne que les modèles neufs, c’est le cas des appareils mis en avant par cette vente flash sur Amazon. Si vous avez un souci ou une question, n’hĂ©sitez pas Ă vous orienter du cĂ´tĂ© du service client pour trouver une solution en toute simplicitĂ©.

Amazon aime Ă dĂ©voiler de belle surprise quand on s’y attend le moins. Il a Ă©tĂ© plus qu’Ă la hauteur lors du Prime Day, mais il continue Ă surprendre lors de cette pĂ©riode plutĂ´t creuse. C’est une parfaite opportunitĂ© pour se faire plaisir avec le Redmi Note 9 Pro, le tout en faisant de belles Ă©conomies.

