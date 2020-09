Bon plan : le prix du Redmi Note 9S passe (encore) sous la barre des 160 € 🔥

Xiaomi possède un grand choix de téléphone pour chacun de vous. Que vous soyez un gamer, un professionnel ou même une personne qui utilise son téléphone de façon basique, vous trouverez toujours un Xiaomi à votre pied. À l’occasion des 20 ans d’eBay, le e-commerçant met en place un code de réduction permettant d’enlever 20 € immédiatement sur une liste de produit sélectionné. D’ailleurs, le Redmi Note 9S de Xiaomi fait partie de cette liste ! Ce modèle de chez Xiaomi est sorti en avril 2020.

Cependant, vous devez vous dépêcher ! Pourquoi ? Ce code de réduction sera disponible du 17 septembre au 30 septembre. Un beau cadeau d’eBay qui s’ajoute à la baisse de prix du téléphone qui quant à lui descend à 179 € au lieu de 249,99 €. vous pouvez ajouter les 20 € supplémentaires grâce au code PARTYFR20 soit 90 €.

– 20 € avec le code PARTYFR20

Notez bien le 9S

Le Redmi Note 9S possède un SoC de chez Qualcom, le Snapdragon 720 G. Un processeur milieu de gamme qui fonctionne très bien avec ses huit cœurs pouvant monter jusqu’à 2,3 GHz. Cette puce ne permet pas au Xiaomi Redmi Note 9S d’accéder au réseau 5G, mais compte se rattraper niveau performance. D’ailleurs, le téléphone est disponible en deux versions, une première version avec 4 Go de mémoire vive avec 64 Go de stockage. Une seconde version est disponible avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Ce bon plan est uniquement destiné à la version 4 Go avec 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go en microSD).

Ce Snapdragon 720G s’accompagne d’une puce graphique Adreno 618 qui se révèle excellente étant donné que ce Redmi Note 9S est un téléphone milieu de gamme. Celle-ci pourra faire tourner les jeux les plus récents sans trop mettre les graphismes en ultra. Le tout est supporté sur une batterie de 5 020 mAh avec la possibilité de charger le Redmi Note 9S avec un chargeur de 18W pour une charge plus rapide.

Écran, me voyez-vous ?

La dalle qui équipe le Xiaomi Redmi Note 9S possède une taille de 6,67 pouces. Celle-ci sera parfaite pour visionner du contenu sur YouTube ou Netflix grâce à la technologie DotDisplay. La dalle occupe quant à elle 91 % de l’écran et propose une résolution FHD+ (2400 x 1 080 pixels). Afin de protéger les yeux, Xiaomi a réussi à faire certifier leur écran TÜV Rheinland (pour la lumière bleue). Les technologies et la certification que possède le Redmi Note 9S apporte une plu valu au téléphone qui n’est pas négligeable surtout si vous regardez du contenu vidéo.

Dites cheese au bloc photo

Xiaomi n’a pas du tout l’intention de mettre son nez dans les téléphones haut de gamme. Le Redmi Note 9S propose de bons capteurs photo qui vous permettra de réaliser des clichés avec une résolution de 8 000 x 6 000 pixels. D’ailleurs, celui-ci vous permettra à la même occasion de réaliser des vidéos en 4K en 30 images par seconde. À l’avant du Note 9S, vous pourrez trouver un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture f/2,48. Sinon, à l’arrière du téléphone vous retrouverez un bloc photo avec un double flash ainsi que :

Un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,79 ;

Une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels qui prend à 119° avec une ouverture f/2,2 ;

Un macro de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,4 ;

Une caméra de profondeur de 2 mégapixels avec ouverture f/2,4.



Pas de 5G sur le fleuron de Xiaomi

Alors que tous les concurrents se battent pour avoir la 5 G sur leur téléphone, Xiaomi décide ne pas l’intégrer pour privilégier les performances. Un choix honorable qui fait également baisser la facture. En plus de ça, vous pourrez profiter d’un port USB-C, du Bluetooth 5 ainsi que la possibilité de mettre deux nano-sim à l’intérieur.

Nous avons là un très bon téléphone milieu de gamme qui préfère mettre les performances de l’appareil à l’honneur qu’une 5G encore inexistante dans certains pays. Le Redmi Note 9S est disponible sur eBay au prix de 179 € au lieu de 249,99 € soit 70 € d’économies auxquelles s’ajoutent le code de réduction qui fait baisser celui-ci à 159 € soit un total de 90 € d’économisé ! Merci, eBay, et bon anniversaire !

