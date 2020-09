Bon plan : le prix du Samsung Galaxy A51 passe sous les 270 €

Samsung a tapé dans le mille avec cette nouvelle série Galaxy A ! Beaucoup d’entre eux se sont vendus comme du petit pain. Nous imaginons que Samsung ne souhaite pas s’arrêter sur une si bonne lancée. La gamme Galaxy A propose de très bonnes performances avec un design soigné dans un secteur très concurrentiel. Nous pensons naturellement au Nord de chez OnePlus, au Pixel 4a de chez Google ou même au Poco X3 NFC. D’ailleurs, vous pouvez retrouver nos tests du OnePlus Nord ou du Pixel 4a directement ici. Ces téléphones sont très bien, mais viennent souffrir de la notoriété de Samsung avec sa gamme Galaxy A. Notre bon plan est destiné à l’excellent Galaxy A51 de chez Samsung. Retrouvez-le sur Amazon au prix de 268 € au lieu de 315,83 € soit 15 % d’économie.

Profiter de l’offre

Un design soigné

Samsung a réalisé de très beaux téléphones haut de gamme comme les Galaxy S20 ou même le Note 20 avec sa colorie Mystic Bronze qui est somptueuse. Le constructeur a également soigné le design de ses modèles milieu de gamme dont ce Galaxy A51. Les performances sont également au rendez-vous. Samsung a concocté une très bonne recette avec de très bons composants maison. Au programme, Samsung incorpore un Exynos 9 611 milieux de gamme avec 4 Go de mémoire vive ainsi que 128 Go de stockage. D’ailleurs, vous pouvez étendre la capacité jusqu’à 512 Go avec un microSD. Des composants qui peuvent vous faire douter néanmoins, cette recette Mady by Samsung fonctionne très bien. Le constructeur ne souhaite pas à jouer avec ses concurrents, mais se baser sur des années d’expériences.

De plus la partie OS est très bien optimisée ce qui lui permet d’utiliser les composants à 100 % de leur capacité. Nous concevons qu’il ne pourra pas faire tourner de gros jeux d’ailleurs, cela n’est pas son but. Cependant, il conviendra parfaitement pour une utilisation plus classique. Au niveau de l’écran, le Galaxy A51 possède une dalle Super AMOLED en Full HD+ qui prend presque la totalité de l’écran. Ainsi vous pourrez dévorer du contenu vidéo tout en profitant des bienfaits du AMOLED. Sa batterie de 4 000 mAh lui permet de tenir un peu plus d’une journée et demie. Un résultat qui fait honneur à la série Galaxy A. Il est compatible avec une charge rapide de 15 W cependant, il n’y aura pas de charge sans fil avec ce Galaxy A51.

Quatre capteurs photo !

Samsung n’a pas fait les choses à moitié avec ce Galaxy A51. Vous retrouverez à l’arrière du téléphone un bloc photo avec quatre capteurs.

un grand-angle : capteur de 48 MP avec une ouverture f/2,0 ;

un ultra grand-angle (123°) : capteur de 12 MP avec une ouverture f/2,2 ;

un macro : capteur de 5 MP de 40 mm avec une ouverture f/2,4 ;

un objectif chargé de la profondeur de champ : capteur de 5 MP avec une ouverture f/2,2.

Les photos réalisées avec ce Galaxy A51 seront très bonnes si toutes les conditions sont présentes. Cependant, il est un peu plus faible quand il s’agit de réaliser des photos en basse luminosité. La caméra selfie quant à elle possède un capteur de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,2. Lorsque les conditions sont rassemblées, cette caméra selfies se révélera très bonne et vous pourrez faire de belles photos pour vos réseaux sociaux. Cependant, il ne peut pas y avoir que des atouts dans ce téléphone. Le lecteur d’empreinte digitale est un peu capricieux. En effet, Samsung a décidé d’intégrer un capteur optique et non ultrasonique.

Samsung a conçu un très bon téléphone milieu de gamme avec un prix très intéressant. Si vous souhaitez un simple téléphone alors, il sera parfait pour vous. Le Galaxy A51 de chez Samsung est disponible depuis l’année dernière et pourra être votre téléphone pendant quelques années encore. Il est disponible sur Amazon au prix de 268 € au lieu de 315,83 € soit 15 % d’économie. Vous hésitez encore ? Alors, venez vite lire notre test écrit du Galaxy A51 directement ici.

Profiter de l’offre