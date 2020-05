Bon plan : le prix des Samsung Galaxy S10 en chute brutale

C’est officiel, les French Days ont été repoussés à la fin du mois de mai. Pourtant, cela n’empêche pas certains marchands de dévoiler d’excellentes offres flash. Les marchands Fnac et Cdiscount profitent de cette journée pour casser les prix sur les excellents Samsung Galaxy S10. Il en va de même pour la boutique officielle du constructeur pendant quelques jours. Dans les 2 cas de figure, les stocks sont très limités et il faut être très vif.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ voient leur prix baisser assez drastiquement alors qu’ils ont été officialisés il y a un peu plus d’un an à peine durant le MWC 2019. Au début de l’année 2020, Samsung a officialisé ses Galaxy S20, de nouveaux téléphones qui se présentent comme les successeurs des précédents S10. Cela a eu pour effet de faire chuter les prix des Galaxy S10 et d’améliorer un rapport qualité-prix qui était déjà très intéressant.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les deux modèles de la gamme à embarquer un écran à la taille conséquente. En effet, le numéro 1 du marché mondial ne s’est pas tourné vers la traditionnelle encoche comme beaucoup de rivaux, si bien qu’il lui a préféré l’écran poinçonné. La caméra est placée directement dans une bulle sur l’écran, ce qui permet un gain de place impressionnant. D’ailleurs, on rappellera aussi que la gamme Galaxy S de Samsung est en concurrence avec les iPhone qu’Apple dévoile chaque année lors de sa traditionnelle conférence début septembre.

Le Samsung Galaxy S10 chez Cdiscount

Déjà attractifs, les Samsung Galaxy S10 et S10+ n’en deviennent que plus séduisants avec cette excellente offre flash signée Fnac et Cdiscount. Toutefois, il ne faut pas non plus oublier les excellents Galaxy A51 et A71, des téléphones qui se positionnent parmi les entrées et milieux de gamme sur le marché des smartphones sous Android. Ils font également partie des appareils les plus en vogue du constructeur, si bien que c’est un plaisir de les retrouver en promotion aujourd’hui.

On aurait pu supposer que les French Days sont annulés alors qu’ils ne sont que repoussés d’un mois. Malgré tout, cela ne signifie pas pour autant que les Samsung Galaxy S10 et S10+ et les autres modèles en promotion auront droit à des prix aussi séduisants à cette occasion. Les remises s’établissent à environ -25% par rapport aux tarifs habituels, ce qui est rare pour être souligné. Le site Cdiscount frappe fort avec ce deal et renforce encore l’excellent rapport qualité-prix des modèles concernés par son offre du jour.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Chez Cdiscount ou directement auprès de Samsung, ces réductions sur les Galaxy S10, S10+, A51 et A71 constituent l’occasion parfaite pour trouver un nouveau smartphone dont le prix sera réduit sans que la qualité ne soit concernée, car elle est très bonne.

Ces deals flash peuvent vous permettre de faire des économies qui dépassent les 250 euros, ce qui est loin d’être négligeable sachant que les Galaxy S10 se positionnement aisément parmi les meilleurs smartphones du moment. Si vous choisissez un de ces téléphones sur Fnac ou Cdiscount, sachez que vous bénéficiez de la même garantie constructeur que si vous achetiez l’appareil directement sur la boutique officielle de Samsung.

Le Samsung Galaxy S10+ se présente comme le modèle le plus haut de gamme de cette édition. Ce smartphone premium en promo chez Cdiscount se dote d’un écran de qualité AMOLED de 6,4″ ainsi que du processeur maison Exynos 9820. Il n’y a aucun doute, cette offre flash risque de disparaître en quelques heures tout au plus.

Le Samsung Galaxy S10+ a également l’avantage d’embarquer un triple capteur photo placé sur le dos du smartphone contre deux caméras poinçonnées directement dans l’écran pour un gain d’espace assez important. Grâce à ce choix, le ratio écran/corps du smartphone est de 88,9%, ce qui est particulièrement conséquent pour un smartphone. Le Samsung Galaxy S10+, mais aussi tous les autres modèles de la gamme utilisent OneUI, une sur-couche maison Android dont l’interface et l’expérience utilisateur sont régulièrement vantés, là où certains des rivaux du numéro 1 sont encore loin d’une telle clarté.

Pourquoi s’orienter vers un Galaxy S10 ?

Si vous prenez un Samsung Galaxy S10 ou S10+, que ce soit chez Cdiscount, Fnac ou Samsung, vous avez la certitude de faire des économies et de saisir une bonne affaire. L’excellent rapport qualité-prix et la puissante fiche technique des modèles en promo risquent de faire disparaître les offres flash en quelques heures à peine, sachant que les stocks sont déjà restreints. On le rappelle, les Samsung Galaxy S10 ou S10+ voient leur prix baisser de 200 euros, ce qui est rare et qui suscite toujours un grand intérêt de la part des utilisateurs. Soyez vifs pour espérer en profiter durant ces quelques heures.

Dans le cas où vous avez été trop rapide et que vous regrettez l’achat de votre Samsung Galaxy S10 ou S10+ chez Cdiscount et Fnac, sachez que vous avez droit à une deuxième chance. Les marchands offrent un délai de rétraction d’une durée de 15 jours, période durant laquelle vous avez le droit de renvoyer le produit et de profiter d’un remboursement complet. De quoi éviter de se retrouver avec un smartphone inutile ou d’avoir à le revendre vous-même à plus petits prix. Ces 15 jours sont largement savoir pour votre Samsung Galaxy S10 ne vous plaît finalement pas.

