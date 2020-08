Bon plan : le prix du SSD 1 To de Crucial est sous les 150 € 🔥

Les disques durs sont toujours d’actualités que ça soit pour l’utiliser sur un ordinateur ou une console. Néanmoins, il devient de plus en plus courant d’avoir un SSD. Pourquoi ? Les vitesses d’écritures et de lectures sont deux plus grandes que sur un disque dur. Au départ, les SSD étaient principalement installés à l’intérieur d’un ordinateur portable, ou de bureau. Au fil du temps, le besoin des consommateurs a changé ainsi que les besoins des divers logiciels. Nous avons besoin de toujours plus de vitesse pour gagner en fluidité. Le fabricant Crucial l’a bien compris avec de CT1000X8SSD9. Vous pourrez le retrouver sur Amazon au prix de 142,99 € au lieu de 181,19 € soit 21 % d’économie.Â

Un SSD externe

Ce SSD ne doit pas être monté dans un ordinateur ou une console. Celui-ci est externe, de ce fait, vous pourrez l’emporter où le vent vous amène. Un avantage indéniable, car vous pourrez transporter vos vidéos, photos, ou même vos fichiers où vous le souhaitez. Vous profiterez également de tous les avantages d’un SSD. Crucial a fabriqué un SSD avec tout leur savoir-faire.

Celui-ci est relativement petit donc, vous pourrez le glisser facilement dans un sac à dos. La vitesse de lecture de 1050 Mo/s sera pratique pour lire rapidement un contenu 4K sans aucune latence. Votre ordinateur portable sera aidé par ce SSD afin de lancer de gros programmes, à condition de l’installer dessus. Vous pourrez également installer des jeux dessus. Celui-ci se chargera beaucoup plus rapidement. Les temps de chargement interminable seront alors un temps révolu. En général, sur ce SDD externe de 1 To de chez Crucial, vous pourrez mettre près de 220 000 photos, 270 000 musiques, une centaine films en HD ou 70 films en Blu-ray ainsi qu’une dizaine de jeux de 100 Go (RIP Call of Duty Modern Warfare).Â

Vous l’aurez compris, ce SSD externe de 1 To de chez Crucial sera votre compagnon que ça soit à la maison ou en voyage (résistant aux chocs). Il est compatible avec un ordinateur (PC et Mac), une console (PS4 et Xbox One), une télévision, un téléphone, etc. Vous retrouverez un port USB-C 3.2 afin de le connecter à d’autres périphéries (le fabricant fournit un adaptateur). Retrouvez-le sur Amazon au prix de 142,99 € au lieu de 181,19 € soit 38,20 € d’économie !Â

