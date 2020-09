Bon plan : le prix du Velobacane Easy passe sous les 700 €

Les vélos électriques sont de plus en plus nombreux à arpenter l’asphalte chaque jour. Il existe de nombreuses marques plus ou moins chères et de différents pays. Dans ce bon plan, nous mettons en avant le made in France au sujet du Velobacane Easy un vélo électrique 100 % français. Du pignon au système de freinage, le savoir-faire français est constamment présent. Un vélo très léger qui pourra vous permettre d’aller facilement au travail sans aucun effort. En plus de la qualité de fabrication du Velobecane Easy, le prix est quant à lui très attractif. En effet, le fabricant est l’un des précurseurs des vélos électriques en France. À la vue des prix exorbitants des vélos électriques qui commençaient à arriver sur le marché, Velobecane Easy a tout fait pour réduire le cout des vélos afin de toucher le public le plus large possible. C’est pour cela que nous vous avons trouvé un super bon plan qui propose ce vélo au tarif de 649,99 € au lieu de 1 199 € soit 549 € d’économie. Un savoir-faire français avec plus de 50 % de réduction.

Made In France

À l’apogée des dispositifs de déplacement électrique, le vélo a su frapper vite et fort. Le Velobecane Easy tire son épingle du jeu grâce à sa qualité de fabrication et à ses capacités. Ce vélo électrique de ville est parfait pour tous les citadins qui souhaitent aller au travail rapidement. Grâce à ses 25 km/h, vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider le long du bitume. Néanmoins, ce vélo n’est pas autonome, c’est un vélo à assistance électrique. Quelques coups de pédales seront nécessaires pour démarrer le moteur de 250 W présent à l’arrière du Velobecane Easy. Ce moteur Brushless a une particularité comparée aux autres moteurs. La place réservée aux bobines ainsi qu’aux aimants est inversée. Un système mécanique qui permet d’éviter tout frottement et par la même occasion l’usure des pièces. Ce qui nous amène aussi sur le système de freinage qui équipe le vélo électrique. Celui-ci dispose de freins à disque à l’avant et à l’arrière du vélo. Ce système de freinage permet à l’utilisateur d’avoir un freinage plus performant comparé à des freins en V-Brake. De plus, les freins à disque sont moins contraignants niveau entretient et permette une sécurité supérieure. Ils sont d’autant plus pratiques en descente ou même sous la pluie.

LCD, LED et longévité

Le Velobecane Easy possède une console LCD qui permet à l’utilisateur de suivre en temps réel le niveau de la batterie ainsi que la vitesse à laquelle il roule. Sur ce même écran, vous pourrez régler l’intensité de l’assistance sur trois niveaux. En plus de ça, ce vélo électrique propose l’option de démarrage en côte afin de moins forcer, surtout en cote. Cet écran LCD a la certification IP54 ce qui lui permet de résister à l’eau. Au niveau de l’éclairage, le Velobecane Easy possède des feux à LED. Celles-ci sont assez puissantes et vous seront très utiles lorsque vous rentrerez de nuit du travail. Ce qui nous amène à la batterie de ce vélo. Ce Velobecane possède une batterie amovible et très légère, ce qui vous permet de la transporter afin de la recharger. Cette batterie vous permettra de rouler près de 40 kilomètres d’asphaltes. Cette autonomie est plus ou moins réelle. Celle-ci dépendra seulement de votre propre utilisation et selon le profil que vous aurez sélectionné. La durée de vie de la batterie est estimée entre cinq à sept ans.

Un bonus écologique pour le Velobecane Easy

En bref, le Velobecane Easy est parfait pour rouler en ville ou en campagne le temps que les roues restent sur le bitume. Ce vélo électrique sera vraiment votre compagnon idéal pour aller au travail ou faire les courses. Mesdames, ce vélo est également adapté pour vous grâce à un cadre avec un enjambement bas ce qui vous permettra de porter des robes sans aucune crainte. Vous pourrez trouver ce vélo sur Cdiscount au prix de 649,99 € au lieu de 1 199 € soit 549 € d’économie. En plus de ça, les Velobecane Easy sont éligibles au bonus écologique. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour de plus amples informations. À titre d’exemple, la mairie de Paris rembourse jusqu’à 400 € pour l’achat d’un vélo électrique.

