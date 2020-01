Bon plan : le prix du Huawei P30 Pro vient de chuter brutalement 🔥

Cette annĂ©e, les soldes concernent aussi les produits populaires comme les Huawei P30, P30 Pro ou les prĂ©cĂ©dents Mate 20 et Mate 20 Pro. Ces excellents produits du gĂ©ant Huawei bĂ©nĂ©ficient de très belles rĂ©ductions via des ventes flash. Attention, le stock est limitĂ© et l’engouement des soldes est tel que ces promotions ne devraient pas rester très longtemps.

Cette annĂ©e, les soldes ont repris de la vigueur grace Ă une durĂ©e raccourcie et de meilleures mises en avant chez les marchands. Amazon y met du sien puisqu’il met en avant des produits aussi premium que les Huawei P30 et P30 Pro via ces soldes. Le stock est limitĂ©, et le nombre d’unitĂ©s encore disponibles sont affichĂ©es sur la plateforme marchande.

Les rĂ©ductions qui grimpent jusqu’Ă -40% par rapport au prix d’origine des Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro n’ont que très rarement Ă©tĂ© vues avant ces soldes. Si le Black Friday a permis de faire des affaires assez proches, aucun autre Ă©vĂ©nement n’a Ă©tĂ© Ă la hauteur de ces soldes d’hiver. Il faut dire que cette opĂ©ration est l’une des plus populaires en France, et que les commerçants sont donc très attendus.

Les Huawei P30 Pro en forte chute

Aujourd’hui, le Huawei P30 Pro est la rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© du haut de gamme sous Android. Le smartphone est non seulement un monstre de puissance, mais il a aussi la meilleure offre photo du marchĂ©. Si le Mate 30 Pro est sorti entre temps, ce dernier a Ă©tĂ© pĂ©nalisĂ© par l’embargo amĂ©ricain et n’embarque ainsi pas l’Ă©cosystème Android. C’est pourquoi sa sortie a Ă©tĂ© très discrète, et cela fait du Huawei P30 Pro toujours la meilleure vente du fabricant.

Évidemment, le Huawei P30 Pro en soldes reste le plus onéreux des gammes P30 et Mate 20. Pour ceux dont le budget est un peu plus restreint, les P30, Mate 20 et autres Mate 20 Pro sont de très bons choix. Au niveau du rapport qualité prix, en prenant en compte les soldes, ils sont quasiment imbattables. Au final, ils sont au prix de smartphones milieu de gamme, tout en bénéficiant des meilleures fonctionnalités.

Chaque annĂ©e, Huawei dĂ©voile un nouveau modèle dans ses deux gammes « P » et « Mate ». En 2019, ce sont les P30 et P30 Pro qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s lors du Mobile World Congress. Les Mate 20 et Mate 20 Pro qui sont eux aussi en soldes ont Ă©tĂ© officialisĂ©s il y a un peu plus d’un an – mais ils restent très compĂ©titifs sur le marchĂ© actuel. Nous avons rĂ©alisĂ© un test en vidĂ©o pour vous donner quelques Ă©lĂ©ments sur le Huawei P30 Pro en soldes :

Amazon cartonne les soldes

Alors qu’il Ă©tait plutĂ´t discret pendant les soldes, Amazon annonce cette annĂ©e des promotions choc. C’est le cas par exemple sur ces Huawei P30 et Mate 20 qui sont deux gammes de smartphones particulièrement apprĂ©ciĂ©es par le grand public. Si elles sont gĂ©nĂ©ralement assez chères, les remises concĂ©dĂ©es en ce dĂ©but de mois de janvier sont gĂ©nĂ©reuses. Il ne faut pas s’attendre Ă ce qu’elles durent très longtemps, le stock peut disparaĂ®tre Ă tout moment.

Après les iPhone 11, Amazon a sorti aujourd’hui ces très belles offre sur les derniers smartphones Huawei. Les promotions sont d’autant plus intĂ©ressantes que c’est le vendeur Huawei en direct qui propose ces bonnes affaires sur la plateforme marchande. Vous bĂ©nĂ©ficiez donc aussi de la garantie constructeur sur tous ces tĂ©lĂ©phones, ce qui est un avantage supplĂ©mentaire.

Pour ceux qui prĂ©fèrent essayer avant d’acheter, Amazon donne la possibilitĂ© de retourner le produit en cas d’insatisfaction sous 30 jours. Dans ce cas, le marchand s’engage alors Ă rembourser intĂ©gralement le client, sous condition que le produit soit comme neuf. C’est donc un bon moyen de ne courir aucun risque, tout en ayant l’opportunitĂ© d’Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros sur les Huawei P30 Pro lors de ces soldes.

Hormis les Huawei P30 Pro, les soldes Amazon couvrent vraiment toutes les catĂ©gories de produits. Les premiers jours seront dĂ©cisifs, et les rĂ©ductions que l’on voit sont très gĂ©nĂ©reuses. Si vous aviez l’intention de faire des Ă©conomies pour ce dĂ©but d’annĂ©e, c’est le moment pour en profiter. Comme toujours, les stocks sont très limitĂ©s, il faut faire vite pour ne pas passer Ă cĂ´tĂ© de belles occasions.

Pour voir les offres sur Amazon :

Voir les offres