Bon plan : iPhone 11, le prix chuten à un niveau jamais vu (Amazon) 🔥

Les iPhone 11 sont très apprĂ©ciĂ©s par les utilisateurs. Toutefois, les prix de la nouvelle gamme d’Apple sont toujours Ă©levĂ©s, et les remises sont (malheureusement) très rares. Pour ces French Days, Amazon n’a pas ratĂ© de dĂ©voiler une belle offre flash sur le dernier iPhone 11. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont aussi Ă©ligibles Ă des remises Ă©clair.

Bons plans iPhone 11 / 11 Pro / XS / XR :

Autant le dire tout de suite, la remise sur les iPhone 11 fait très plaisir. Comme pendant toute l’opĂ©ration, Amazon continue les French Days ce samedi en dĂ©voilant de nouvelles surprises. Apple ne fait jamais de promotion sur son site ou dans ses boutiques peu importe la pĂ©riode de l’annĂ©e, ce qui explique pourquoi c’est une vraie surprise de dĂ©couvrir cette promo. Vous avez la possibilitĂ© bĂ©nĂ©ficier de 80 euros de remise sur le dernier modèle de la marque, et bien plus sur le reste de la gamme.

PrĂ©sentĂ© en 2019, l’iPhone 11 est le dernier smartphone premium prĂ©sentĂ© par Apple. Il se prĂ©sente comme un best-seller depuis sa sortie en plus de disposer d’une puissance qui le place parmi les meilleurs smartphones du marchĂ©. Avec iOS 14, vous aurez le droit Ă davantage de personnalisation et de fonctionnalitĂ©s premium. Si vous hĂ©sitez, soyez rapide puisque les ruptures de stock ne vont pas tarder.

Si vous choisissez l’iPhone 11 chez Amazon pendant les French Days, vous n’avez aucune inquiĂ©tude Ă avoir. En effet, le marchand propose des garanties similaires Ă celle d’Apple. C’est la mĂŞme chose que si vous preniez le tĂ©lĂ©phone directement chez la marque… Sauf que son tarif est plus bas. De quoi passer le cap et profiter de ces avantages non nĂ©gligeables pendant cette opĂ©ration.

Un iPhone 11, au top sur le marché et chez Amazon

Pendant des annĂ©es, Apple n’a pas voulu proposer ses produits sur Amazon. La marque Ă la pomme a rĂ©sistĂ© avant de faire un pas vers la plateforme marchande fin 2018. Depuis cette date, le site peut vendre les produits du fabricant pour le plus grand plaisir du public. French Days ou non, Amazon est un parfait canal de ventes pour les iPhone 11, mais aussi pour ses autres articles populaires.

Nous le savons, Amazon attaque les French Days très fort. Il ne cesse de dĂ©voiler des offres flash très compĂ©titives depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration made in France au point de faire chuter les prix de la gamme d’iPhone 11. On note aussi des remises de choix sur d’autres produits signĂ©s Apple, que ce soit les AirPods 2 et Pro ou encore aussi les MacBook Pro.

Du cĂ´tĂ© de la fiche technique, il n’y a aucune inquiĂ©tude Ă avoir concernant la puissance des iPhone 11 en promo sur Amazon pour les French Days. Le tĂ©lĂ©phone embarque la dernière puce A13 Bionic imaginĂ©e par la marque pour ses tĂ©lĂ©phones. Elle offre la puissance nĂ©cessaire Ă ce modèle pour qu’il soit capable de se prĂ©senter parmi les meilleurs du marchĂ©. La qualitĂ© de l’offre photo est au top grâce Ă ce triple capteur placĂ© au dos de l’appareil.

Du point de vue du design, Apple ne change pas. Tous les iPhone 11 de la gamme empruntent des lignes Ă©purĂ©es pour un rendu discret et efficace qui fait le succès de la marque. L’iPhone 11 visĂ© par la promo dĂ©voilĂ©e par Amazon lors des French Days profite d’un bel Ă©cran de 6,1 pouces. Évidemment, iOS est de la partie. Le système d’exploitation a lui aussi contribuĂ© au grand succès des iPhone avec sa simplicitĂ© et son expĂ©rience utilisateur.

Apple n’a pas nĂ©gligĂ© la batterie, un Ă©lĂ©ment important qui avait souvent Ă©tĂ© critiquĂ© avec les modèles prĂ©cĂ©dents. Toute la gamme des iPhone 11 profite d’une autonomie plus que suffisante et concurrente de celle de ses concurrents sur le marchĂ©. L’iPhone 11 Pro Max, modèle le plus premium de la gamme, a logiquement le droit Ă la meilleure batterie des trois modèles.

Apple, une référence sur le marché du smartphone

On peut s’en douter, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro ne figurent pas dans la liste des smartphones les plus vendus sur Amazon, French Days ou non. Et pour cause, ils sont assez onĂ©reux quand ils ne sont pas sujets aux promotions. Ces modèles premium deviennent accessibles Ă un plus grand nombre dans le cadre d’offres flash comme celle-ci. En plus d’ĂŞtre surprenant, le marchand est gĂ©nĂ©reux avec ce deal de choix dĂ©voilĂ© en pleine opĂ©ration.

De leur cĂ´tĂ©, les Redmi Note 9 Pro et Mi Note 10 partent comme des petits pains sur le site Amazon. C’est bien normal puisque ces derniers sont beaucoup moins chers que les iPhone 11. Toutefois, les smartphones d’Apple se dĂ©fendent très bien et restent très convoitĂ©s par une grosse partie du public. Cela veut dire que les offres affichĂ©es par Amazon pour les French Days vont se terminer très vite, surtout quand on prend en compte les quelques avantages en plus du prix.

Si vous prenez un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro pendant les French Days chez Amazon, sachez que vous avez un peu de temps supplĂ©mentaire pour vous dĂ©cider. En effet, le marchand propose une durĂ©e de 30 jours durant laquelle vous avez tout le loisir d’essayer le tĂ©lĂ©phone de chez vous. S’il ne vous plait pas, vous avez jusqu’Ă la fin de ce dĂ©lai pour le renvoyer sans justification, ni aucun frais cachĂ©s. Amazon vous remboursera en intĂ©gralitĂ©.

Cette promo peut prendre fin très vite. Que ce soit les French Days ou pas, Amazon a toujours tendance Ă restreindre le nombre de modèles profitant de l’offre flash. Les stocks partent toujours très vite, surtout quand il s’agit des derniers iPhone. Il se peut que le deal parte dans les heures Ă venir, on est certain qu’il ne durera pas jusqu’Ă dimanche. Soyez rapide pour Ă©viter la dĂ©ception des ruptures.

