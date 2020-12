Bon plan : le prix des iPhone 12 en chute drastique au Black Friday 🔥

C’est une certitude, les iPhone 12 sont les stars de cette fin d’annĂ©e 2020. DĂ©voilĂ©e il y a quelques mois par Apple, cette gamme affiche un excellent rapport qualitĂ©-prix tout en se plaçant sur un segment haut de gamme. Ce vendredi, RED by SFR avance une offre qui permet d’Ă©conomiser jusqu’Ă 150€ sur les nouveaux iPhone. Il faudra associer une remise immĂ©diate et une offre de remboursement.

Si vous voulez prendre un iPhone 12 moins cher, c’est l’heure de passer Ă l’action. RED by SFR avance un deal qui comprend une remise immĂ©diate et une ODR (offre de remboursement). Avec la rĂ©duction directe, vous faites dĂ©jĂ 50 euros d’Ă©conomie sur votre nouveau smartphone, que ce soit un iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max. Sur la dĂ©clinaison 12 mini, ce sont 30 euros que vous pouvez Ă©conomiser.

En plus, vous pouvez aussi bĂ©nĂ©ficier de l’ODR pour faire baisser le prix des iPhone 12 de 100 euros de plus. L’offre de remboursement est disponible sur le site web dĂ©diĂ© de RED by SFR. Pour en bĂ©nĂ©ficier, vous devez choisir un forfait mobile sans engagement chez l’opĂ©rateur. Le montant de 100 euros sera remboursĂ© sur les premières factures chez l’opĂ©rateur.

Ci-dessus, voici les offres en cours sur ces nouveaux iPhone 12 chez RED by SFR. Depuis la sortie de cette nouvelle gamme il y a quelques mois, elle n’a jamais eu droit Ă de tels prix. On rappelle que les modèles ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en octobre. C’est le meilleur prix en cours Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes.

RED by SFR, un site e-commerce comme les autres

RED by SFR dispose d’un site marchand depuis quelques mois dĂ©jĂ . Il propose des smartphones nus selon le mĂŞme fonctionnement que d’autres acteurs de poids comme Amazon, Cdiscount et Fnac. En somme, vous n’avez qu’Ă prendre le smartphone pour qu’il soit Ă vous, il est neuf et vous n’avez pas Ă prendre un forfait mobile ou un abonnement chez l’opĂ©rateur. Vous pouvez très bien profiter de l’iPhone 12 mĂŞme si vous ĂŞtes client chez un opĂ©rateur rival.

Dans le cas oĂą vous avez dĂ©jĂ un forfait mobile qui vous convient, vous avez quand mĂŞme droit Ă une remise sur les iPhone 12 chez RED by SFR. La rĂ©duction immĂ©diate sur les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max est de 50 euros. Sur l’iPhone 12 mini, elle est de 30 euros. Ce modèle Ă©tant dĂ©jĂ le plus accessible de la gamme, c’est une chance de voir son prix baisser mĂŞme si le deal n’est pas extra.

Si vous voulez faire des Ă©conomies sur cet iPhone 12, c’est l’occasion. Il va falloir ĂŞtre rapide, car plusieurs formats de stockage et coloris ne sont dĂ©jĂ plus disponibles chez RED by SFR. Il va falloir choisir parmi les modèles restants, mais pour l’instant, vous pouvez encore bĂ©nĂ©ficier de ce deal fou de -20% sur les tĂ©lĂ©phones.

Dans le cas oĂą vous voulez craquer pour l’iPhone 12 en version 64 Go, sachez qu’il revient Ă 759 euros au lieu de 909 euros chez Apple. La remise immĂ©diate de 50 euros signĂ©e RED by SFR fait tomber son prix Ă 859 euros. L’ODR achève de faire chuter le tarif de 100 euros supplĂ©mentaires. Pour en profiter, il faut se rendre sur le site de l’opĂ©rateur dĂ©diĂ© aux ODR afin de faire la demande de remboursement.

Les iPhone 12 déjà en promo via RED by SFR

Les iPhone 12 sont sortis sur le marchĂ© il y a quelques semaines, c’est un plaisir de retrouver des deals sur toute cette nouvelle gamme. Que ce soit Amazon, Fnac ou encore Darty, sachez qu’aucun marchand en ligne n’est capable de proposer une rĂ©duction sur ces smartphones. RED by SFR est l’unique acteur Ă dĂ©voiler une telle offre, sachant qu’Apple n’affiche jamais de promotions.

Si vous prenez un iPhone 12 chez RED by SFR, sachez que les garanties sont les mĂŞmes chez l’opĂ©rateur que chez Apple. La garantie constructeur est de 2 ans. En somme, la seule diffĂ©rence entre ce modèle et celui que vous pourriez prendre dans un Apple Store, c’est le prix. Avec cette offre, vous faites des Ă©conomies de -10% ou -20% selon le modèle. Cette offre est inĂ©dite, mĂŞme l’iPhone 11 n’y a jamais eu droit dans le passĂ©.

On rappelle que le site marchand de RED by SFR fonctionne comme tous les autres. Si vous prenez un iPhone 12 sur la plateforme en ligne, vous pouvez le renvoyer dans les 14 jours qui suivent la livraison. Dans ce cas, le retour est sans frais et l’opĂ©rateur vous rembourse Ă 100%. C’est un beau filet de sĂ©curitĂ©, surtout si vous n’ĂŞtes pas habituĂ© Ă acheter en ligne.

On le sait dĂ©jĂ , les iPhone 12 encore disponibles Ă ce prix-lĂ chez RED by SFR vont partir très vite. Vous avez encore la possibilitĂ© de vous faire livrer avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. L’opĂ©rateur vous assure une livraison dans les 2 Ă 5 jours ouvrĂ©s après la commande, c’est parfait pour avoir votre nouveau tĂ©lĂ©phone avant NoĂ«l.

Si RED by SFR fait la fĂŞte aux nouveaux iPhone 12, il ne se cantonne pas uniquement aux smartphones d’Apple. L’opĂ©rateur propose aussi des smartphones plus accessibles afin que tout le monde puisse s’y retrouver, c’est aussi une manière de faire connaĂ®tre son site. Sinon, il propose aussi un excellent forfait mobile sans engagement, mais on rappelle que vous n’avez pas l’obligation de le choisir.

Si vous prenez un iPhone 12 chez RED by SFR, avec l’ODR ou non, il est Ă vous. L’opĂ©rateur ne vous demandera pas de compte dans les mois ou les annĂ©es Ă venir, jamais. On rappelle que cette gĂ©nĂ©ration de smartphones est compatible avec 5G, vous pouvez très bien prendre un forfait compatible chez l’opĂ©rateur de votre choix. Si vous restez encore sur la 4G et que vous recherchez un nouvel abonnement, celui de RED est bon. Mais en prenant cet iPhone 12, vous pouvez très bien rester chez votre opĂ©rateur actuel si l’offre vous convient.

