Bon plan : le prix des Redmi Note 8 Pro victime d’une rechute 🔥

Amazon profite du Prime Day pour dévoiler ses plus belles promotions. Durant 48 heures, le marchand en ligne va faire le plein de deals flash sur des produits vraiment très populaires auprès du grand public. Dans le cadre de cette opération, le leader du secteur a décidé de casser les prix du Redmi Note 8 Pro.

À cette occasion, le prix de cet excellent smartphone entrée de gamme passe à 179 euros au lieu de 249 euros dans sa version 64 Go/6 Go. Comme à chaque fois, les stocks sont très limités, il faut être très rapide pour en profiter.

DĂ©voilĂ© fin 2019 lors d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ©, le Redmi Note 8 Pro a atteint un nombre de ventes impressionnant en très peu de temps. En trois mois, Xiaomi a vendu plus de 10 millions d’exemplaires, ce qui est particulièrement impressionnant sur le marchĂ© des smartphones. Le tĂ©lĂ©phone s’est rapidement hissĂ© dans le Top des meilleures ventes de tĂ©lĂ©phones sur Amazon. C’est une vraie opportunitĂ© de le voir en promo, son rapport qualitĂ©-prix devient encore meilleur.

Le Redmi Note 8 Pro se positionne comme un entrĂ©e de gamme, mais il emprunte plusieurs spĂ©cificitĂ©s Ă des modèles plus premium que ceux de son segment. Si vous hĂ©sitez encore Ă passer le cap, nous vous conseillons de ne pas rĂ©flĂ©chir trop longtemps et de profiter de l’offre sur Amazon. Le tĂ©lĂ©phone saura combler vos attentes et votre portefeuille, sachant que l’offre flash ne va pas durer une Ă©ternitĂ© avant la rupture de stock. Soyez rapide pour espĂ©rer en profiter.

Pourquoi se tourner vers le Redmi Note 8 Pro ?

Comme Ă son habitude, Xiaomi a fait le choix de dĂ©voiler un tĂ©lĂ©phone Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix. Le Redmi Note 8 Pro a su surprendre le public en raison du fait qu’il est très performant pour un tarif qui reste accessible Ă un très grand nombre de personnes. Certaines de ses spĂ©cificitĂ©s sont empruntĂ©es Ă un segment plus haut de gamme tandis que son prix est très convenable.

Sans trop entrer dans les dĂ©tails, il convient de rappeler que le Redmi Note 8 Pro Ă prix mini se dote d’un Ă©cran Full HD+ de 6,53 pouces avec un ratio Ă©cran/corps de 91%. Xiaomi a intĂ©grĂ© la camĂ©ra avant dans une minuscule encoche centrale en forme de goutte d’eau, une spĂ©cificitĂ© empruntĂ©e Ă des smartphones plus premium que ceux de la catĂ©gorie du Redmi. Le tĂ©lĂ©phone a le droit Ă un SoC Helio G90, un processeur qui permet d’Ă©viter tous les temps de latence lors de la navigation entre les applications. Ce n’est pas le dernier modèle, mais il est largement Ă la hauteur pour un usage du smartphone au quotidien.

Le Redmi Note 8 Pro se dĂ©marque aussi du cĂ´tĂ© de la photo. Le tĂ©lĂ©phone profite d’un quadruple capteur photo, ce qui n’est mĂŞme pas le cas du dernier iPhone 11 Pro Max. Évidemment, ce dernier propose un traitement de l’image bien supĂ©rieur au tĂ©lĂ©phone de Xiaomi, ce qui s’explique aussi par l’Ă©norme diffĂ©rence de prix entre les deux modèles. Le smartphone Ă prix cassĂ© embarque un capteur photo principal de 64 Mpx, un grand-angle, un macro et un capteur ToF.

Xiami brade ses derniers téléphones

Autant le dire de suite, Amazon fait fort avec cette belle offre flash sur le Redmi Note 8 Pro. La remise est sĂ©duisante, surtout quand on sait que le prix de base du tĂ©lĂ©phone est assez bas. C’est une raison de plus de choisir son nouveau smartphone dès maintenant —avant que les stocks ne soient Ă©coulĂ©s et que le prix remonte Ă la normale sur la plateforme en ligne. Dans tous les cas, vous devrez ĂŞtre vif puisque l’offre n’a pas vocation Ă rester en ligne plus de quelques heures. Amazon propose quelques petits avantages supplĂ©mentaires qui peuvent achever de vous convaincre.

Que ce soit le Prime Day ou non, Amazon propose toujours une pĂ©riode de tests Ă ses utilisateurs. Vous pouvez prendre le Redmi Note 8 Pro et l’essayer directement chez vous pendant 30 jours. Si le tĂ©lĂ©phone n’est pas Ă votre convenance, vous n’avez qu’Ă le renvoyer avant la fin de la pĂ©riode. Vous n’avez pas Ă vous justifier ni Ă payer des frais supplĂ©mentaires au marchand tandis que lui vous rembourse dans les jours qui suivent le retour. Vous ĂŞtes certain d’ĂŞtre tranquille et de ne pas vous tromper dans le choix de votre nouveau tĂ©lĂ©phone, ce qui est une qualitĂ© rassurante lors d’un achat en ligne —surtout pour un smartphone.

Amazon vous propose Ă©galement la mĂŞme garantie constructeur que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement chez Xiaomi. En somme, tous les avantages sont les mĂŞmes que la marque officielle, sauf… le prix. Vous avez droit Ă une belle offre chez le marchand, de quoi achever de vous convaincre s’il fallait encore des arguments. Dans tous les cas, pensez Ă ĂŞtre vif pour en profiter. Au rythme oĂą le tĂ©lĂ©phone s’est vendu Ă sa sortie, on sait dĂ©jĂ qu’il ne va pas rester disponible longtemps Ă un tel prix sur la plateforme ne ligne.

