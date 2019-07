Bon Plan : les projecteurs portables Anker à prix cassés 🔥

Ce sont donc deux belles offres que nous proposent Amazon et Anker, avec la Nebula Mars II et la Capsule, deux projecteurs portables disponibles en fortes promotions.

Le modèle haut de gamme de la marque, la Nebula Mars II est proposée aujourd’hui (jusqu’à minuit) à 479€ au lieu de 739€ soit 35% de réduction. Il utilise la technologie DLP, propose une résolution 720p d’une image pouvant aller de 30″ à 150″. Point très important pour un projecteur, la luminosité de 300 lumens ce qui est largement suffisant pour l’utiliser en environnement sombre.

Le gros point fort du projecteur Anker Nebula Mars II est sa connectivité, il utilise en effet le Wi-Fi, le Bluetooth pour communiquer avec le smartphone, et ses ports HDMI et USB vous permettent de relier n’importe quelle entrée (box, PS4, Chromecast, etc.). Il intègre l’OS Android 7.1, ce qui vous permet d’installer des app comme Netflix ou YouTube. Le Wi-Fi vous permet de faire du Screen Mirroring.

Il est très pratique à transporter grâce à sa poignée et son double haut-parleur de 10W propose un excellent son. Dernier point, qui dit transportable dit autonomie, et le Nebula Mars II peut monter jusqu’à 4h, de quoi largement voir un film. La mise au point de l’image est automatique, c’est un plus.

La Nebula Capsule aussi en forte promotion

Proposée à 299€ au lieu de 498€ la Capsule d’Anker est encore plus portable que la Nebula et souvent présentée à côté d’une canette pour montrer sa compacité. Plus abordable, elle est encore plus nomade et conserve l’autonomie de 3 heures. Pour la connectique c’est tout comme le modèle haut de gamme. La luminosité passe à 100 lumens et la résolution en 480p. Comme le corps de la Nebula Capsule est plus petit, il n’embarque qu’un seul haut-parleur de 5W et la mise au point est manuelle.

Si vous cherchez un projecteur d’appoint pour emmener en vacances ou beaucoup transporter c’est une excellente alternative avec ses 400 grammes sur la balance et des dimensions mini. Il a aussi le mérite d’être plus abordable au niveau tarifaire.

Ces deux offres font partie des promos Anker pour Prime Day, et vous pouvez retrouver ci-dessous toutes les offres de la marque, il y en a pour tous les goûts que ce soit des chargeurs, des câbles, des batteries externes ou… des projecteurs vidéo !

