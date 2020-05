Bon plan : le Redmi Note 8 Pro s’effondre (déjà) chez Amazon 🔥

Si les French Days ont été décalés, quelques marchands ont décidé de ne pas attendre cette opération spéciale dédiée aux promotions pour lancer quelques offres séduisantes. C’est le cas d’Amazon qui a publié une excellente promotion sur le Redmi Note 8 Pro. Avec cette vente flash, le smartphone de la marque flirte avec la barre symbolique des 200 euros au lieu de 249 euros.

Voici le détail de l’offre flash sur Amazon :

Voir l’offre Amazon

Xiaomi a officialisé le Redmi Note 8 Pro il y a quelques mois seulement et le smartphone a déjà droit à une belle promotion qui le rend (encore) plus attractif. La marque chinoise a profité d’un événement qui s’est tenu fin 2019 pour dévoiler ce nouveau modèle qui se présente comme un smartphone aux caractéristiques solides pour un prix très raisonnable. Ce successeur du Redmi Note 7 a su séduire les utilisateurs dès sa sortie sur le marché grâce à son excellent rapport qualité-prix qui s’en voit encore amélioré par cette offre flash.

Actuellement en promotion chez Amazon, le Redmi Note 8 Pro est un smartphone dont l’écran est particulièrement imposant. En effet, Xiaomi ne s’est pas tournée vers la traditionnelle encoche qu’on retrouve encore chez de nombreux constructeurs aujourd’hui. Plutôt que cette solution, la marque chinoise s’est tournée vers une minuscule encoche en forme de goutte d’eau —un choix qui permet un sérieux gain de place pour un écran de choix.

Le Redmi Note 8 Pro à petit prix sur Amazon est ainsi encore plus attractif qu’il ne l’était déjà à sa sortie il y a quelques mois. S’il se présente comme un flasgship killer sur le marché, il a aussi l’avantage de profiter d’un prix proche de celui de son prédécesseur le Redmi Note 7. En parallèle, il possède aussi de meilleures caractéristiques techniques côté puissance, photo ou autres. Cette offre est donc la parfaite opportunité de changer de smartphone sans dépenser trop d’argent ni faire de compromis sur la qualité du nouvel appareil que vous choisirez.

Le Redmi Note 8 Pro, meilleure vente sur Amazon

On le rappelle, les French Days sont repoussés à demain, ce qui n’empêche pas Amazon de prendre de l’avance et de montrer ce à quoi il se prépare pour cette occasion en surprenant les utilisateurs avec cette offre spéciale sur le Redmi Note 8 Pro. La promotion équivaut à -20% de remise, un pourcentage non négligeable pour un smartphone déjà très séduisant côté prix et fiche technique. Il tombe à 202 euros contre 249 euros pour le tarif initial. Actuellement, le Redmi Note 8 Pro se positionne dans le Top 3 des ventes sur Amazon.

Le Redmi Note 8 Pro dispose de caractéristiques techniques solides, ce qui explique son attrait ainsi que le fait qu’il soit également un très bon concurrent de modèles pourtant proposés à un tarif plus élevé. En promo chez Amazon aujourd’hui, il se dote d’un écran LCD de 6,53 pouces pour un ratio conséquent de taille/écran de plus 91% permis par une encoche en forme de goutte d’eau. Sous le capot, il embarque un processeur Helio G90, un SoC plus solide que le Snapdragon 660 qui équipait le Redmi Note 7.

Outre ces points, le Redmi Note 8 Pro dispose aussi d’une qualité photo qui fait son attrait auprès des utilisateurs. Il dispose effectivement d’un quadruple capteur photo à l’arrière avec un capteur photo principal de 64 Mpx, mais aussi un grand-angle, un capteur photo macro et un capteur photo de profondeur. Ce dernier permet d’obtenir une meilleure qualité photo pour les portraits.

Compte tenu de la qualité photo du Redmi Note 8 Pro proposé par Xiaomi sur Amazon, le téléphone est considéré comme très compétitive. Le smartphone tourne sous le dernier MIUI 10 qui s’appuie sur Android 9.0 Pie et se déverrouille avec un capteur d’empreintes situé juste sous l’appareil photo arrière du téléphone.

La sécurité avec ce Redmi Note 8 Pro

En choisissant le Redmi Note 8 Pro lors cette promotion Amazon, vous êtes certain de faire des économies sur un modèle solide. Le téléphone n’a de cesse d’attirer des utilisateurs depuis sa sortie et il continue à le faire encore aujourd’hui. Cela sera indéniablement encore le cas avec cette promo spéciale qui fait passer le modèle sous les 200 euros alors qu’il est disponible depuis quelques mois à peine.

Compte tenu du fait que le Redmi Note 8 Pro est récent, les stocks sur Amazon sont très limités et les promotions sont assez rares. Si le téléphone est attractif, cela veut aussi dire que l’offre éclair risque de disparaître très vite et que vous devez être rapide pour éviter la déception.

Si toutefois vous êtes allé trop vite dans l’achat du Redmi Note 8 Pro sur Amazon, sachez que le marchand en ligne vous offre une seconde chance. Durant 30 jours, vous pouvez renvoyer le téléphone et bénéficier d’un remboursement complet sur votre achat. Cette période a l’avantage d’être largement suffisante pour déterminer que le Redmi Note 8 Pro ne vous plaît finalement pas trop.

Voici l’offre spéciale signée Amazon :

Voir l’offre Amazon