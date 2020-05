Bon plan : le Redmi Note 8 Pro est en chute libre sur Amazon 🔥

Alors que les French Days sont officiellement repoussĂ©s fin mai, certains marchands ont dĂ©cidĂ© de ne pas attendre cette opĂ©ration « Made in France » pour dĂ©voiler quelques belles promotions. C’est le cas du marchand Amazon qui a pris la dĂ©cision de faire baisser le prix du Redmi Note 8 Pro aujourd’hui. L’excellent tĂ©lĂ©phone de la marque voit son prix baisser et passer sous la barre des 200 euros (au lieu de 249€).

Le Redmi Note 8 Pro a dĂ©jĂ droit une remise sĂ©duisante alors que Xiaomi a dĂ©voilĂ© le tĂ©lĂ©phone il y a quelques mois Ă peine. C’est Ă l’occasion d’un Ă©vĂ©nement qui s’est tenu fin 2019 que la marque chinoise a prĂ©sentĂ© son nouveau blockbuster. Digne successeur du Redmi Note 7, il profite d’un excellent rapport qualitĂ©-prix et se prĂ©sente comme un smartphone ultra populaire auprès des utilisateurs depuis sa sortie.

Le Redmi Note 8 Pro en promotion sur la plateforme Amazon ce jour se prĂ©sente comme un smartphone Ă l’Ă©cran très imposant. Xiaomi a fait le choix de ne pas doter ce nouveau modèle d’une encoche encore habituelle chez beaucoup de ses concurrents. Ce modèle embarque donc une toute petite encoche en forme de goutte d’eau placĂ©e au milieu supĂ©rieur de l’Ă©cran pour une optimisation de place loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable.

Avec cette promotion signĂ©e Amazon, le Redmi Note 8 Pro devient encore plus attractif qu’il ne l’Ă©tait Ă sa sortie. Ce modèle se positionne comme un vĂ©ritable flasgship killer, un smartphone proche du prix de son excellent prĂ©dĂ©cesseur le Redmi Note 7, mais pourtant dotĂ© d’une fiche technique et de caractĂ©ristiques supĂ©rieures en tous points – que ce soit cĂ´tĂ© photo ou puissance. Cette offre Ă©clair tombe donc Ă pic pour se faire plaisir tout en bĂ©nĂ©ficiant d’un prix rĂ©duit.

Le Redmi Note 8 Pro, dans le Top 3 Amazon

Les French Days sont repoussĂ©es par rapport Ă leur date initiale Ă cause de la situation sanitaire, mais Amazon prend de l’avance et surprend avec cette vente flash sur le Redmi Note 8 Pro. Le smartphone sous Android bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de -20%, ce qui a l’avantage considĂ©rable de faire passer l’objet sous la barre symbolique des 200 euros, contre 249 euros en temps normal. Ce n’est donc pas une surprise s’il se positionne dans le Top 3 des ventes de smartphones sur Amazon aujourd’hui.

Le Redmi Note 8 Pro embarque une fiche technique solide qui fait de lui un bon concurrent de modèles concurrents pourtant considĂ©rĂ©s comme plus haut de gamme cĂ´tĂ© prix. Actuellement en promo chez Amazon, il dispose d’un Ă©cran LCD de 6,53″ pour un très bon ratio taille/Ă©cran (affichĂ© Ă plus de 91%) grâce Ă sa fine encoche en forme de goutte d’eau. CĂ´tĂ© puissance, il est Ă©quipĂ© d’un Helio G90, un SoC qui se veut plus puissant que le Snapdragon 660 dont Ă©tait dotĂ© le Redmi Note 7.

Sans trop entrer dans les dĂ©tails techniques, on rappelle aussi que le Redmi Note 8 Pro possède un quadruple capteur photo Ă l’arrière avec capteur principal de 64 Mpx, grand-angle, un capteur photo ultra macro et un capteur photo de profondeur pour un meilleur rendu sur les portraits.

L’offre du jour est donc particulièrement compĂ©titive au vu de la manière dont le chinois Xiaomi a voulu mettre en avant la qualitĂ© photo de son Redmi Note 8 Pro. Le tĂ©lĂ©phone se dĂ©verrouille Ă l’aide d’un capteur d’empreinte situĂ© sur le dos juste sous le triple module vertical et tourne sous le dernier MIUI 10 qui se base sur Android 9.0 Pie.

Pourquoi prendre le Redmi Note 8 Pro ?

Si vous choisissez un Redmi Note 8 Pro chez Amazon Ă l’occasion de cette vente flash, vous avez la certitude de rĂ©aliser des Ă©conomies. Depuis sa sortie, le tĂ©lĂ©phone sĂ©duit de nombreux utilisateurs et il est certain que cela va continuer compte tenu de cette promotion spĂ©ciale qui fait passer le tĂ©lĂ©phone sous les 200 euros seulement quelques mois après son lancement.

Les stocks sont très limitĂ©s et le tĂ©lĂ©phone est très rĂ©cent, ce qui veut dire qu’il est encore attractif que d’ordinaire sachant que les promos sont rares. Cela veut aussi dire que le flagship killer risque de disparaitre en quelques heures Ă peine, si bien qu’il faut ĂŞtre rapide pour Ă©viter de rater cette offre flash très spĂ©ciale sur le fameux site Amazon.

De plus, vous avez le droit Ă une seconde chance si vous prenez un Redmi Note 8 Pro chez Amazon, que ce soit dans le cadre de cette offre Ă©clair ou non. En effet, le marchand en ligne bĂ©nĂ©ficie d’un dĂ©lai de rĂ©traction d’une pĂ©riode de 30 jours, ce qui veut dire que vous avez la possibilitĂ© de renvoyer le tĂ©lĂ©phone et de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ© si finalement il ne vous convient pas. Cette durĂ©e est largement assez longue pour dĂ©terminer que le Redmi Note 8 Pro ne vous convient finalement pas.

