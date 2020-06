Bon plan : le Redmi Note 8 Pro en chute libre sur Amazon 🔥

Mise Ă jour 1er jun, 9h30 : Le Redmi Note 9 Pro chute lui aussi Ă 213€ au lieu de 299€ avec le code FRENCHDAY60 sur AliExpress. Si le code ne fonctionne plus, vous pouvez utiliser le code ALIFRENCHDAYS qui offre 10€ tous les 70€ d’achat. Voir l’offre AliExpress

Amazon a vraiment survolĂ© ces French Days avec des promotions sur les plus grandes marques. Que ce soit Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi, personne n’a Ă©tĂ© Ă©pargnĂ©. Et le fameux Redmi Note 8 Pro a Ă©tĂ© un succès avec une rĂ©duction d’environ 20%. Elle est encore disponible ce lundi, et vous feriez mieux de sauter sur cette opportunitĂ©. Le rapport qualitĂ© prix est excellentissime avec un prix qui passe Ă 204€ au lieu de 249€.

Fin 2019, le constructeur chinois Xiaomi dĂ©voilait officiellement son Redmi Note 8 Pro. En quelques mois, il s’est positionnĂ© comme la meilleure vente de la catĂ©gorie smartphone sur Amazon. Sans remise, il offre dĂ©jĂ un excellent rapport qualitĂ© prix pour un tĂ©lĂ©phone milieu de gamme. Avec cette offre spĂ©ciale pour les French Days, il devient imbattable.

Attention, il faudra ĂŞtre très rĂ©actif car obtenir un Redmi Note 8 Pro en promotion sur Amazon Ă ce prix-lĂ est vraiment un rĂ©gal. C’est un appareil qui est parfaitement aux standards du jour avec un prix vraiment très compĂ©titif. Ici, il s’agit d’une vente flash et le stock peut arriver au bout Ă tout moment. Pour Ă©viter la rupture, et si vous avez vraiment envie de l’acheter, nous ne pouvons que vous inviter Ă y aller.

Pourquoi prendre le Redmi Note 8 Pro ?

Quand Xiaomi a annoncĂ© son Redmi Note 8 Pro, tout le monde a Ă©tĂ© surpris. C’est un smartphone avec de très belles performances Ă un prix qui se rapproche des appareils entrĂ©e de gamme. On retrouve un Ă©cran Full HD+ de 6,53 pouces avec un screen-to-body ratio exemplaire de 91%. Autrement dit, la dalle recouvre une archi-majoritĂ© de la partie avant du smartphone, grâce Ă une petite goutte qui vient cacher le capteur photo selfie.

Tout a Ă©tĂ© imaginĂ© pour plaire aux utilisateurs. Au delĂ de l’esthĂ©tique, le Redmi Note 8 Pro possède aussi un processeur efficace qui permettra de faire tourner tous les jeux (et films), sans aucune latence. Il s’agit du SoC Helio G90, ce qui est une amĂ©lioration du prĂ©cĂ©dent modèle utilisĂ© par le fabricant (Snapdragon 660). Certes, ce n’est pas au niveau du dernier Snapdragon 855, mais il faut encore une fois prendre en compte le prix. A ce tarif-lĂ , c’est un excellent processeur.

LĂ oĂą le Redmi Note 8 Pro fait Ă©galement très fort, c’est sur la photo. C’est le seul smartphone Ă ce prix-lĂ Ă ĂŞtre en mesure d’offrir un quadruple capteur photo. C’est mĂŞme davantage que l’iPhone 11 Pro Ma, dont le prix monte Ă 1 659€ pour la version la plus chère. Évidemment, la qualitĂ© n’est pas la mĂŞme, mais il faut quand mĂŞme apprĂ©cier l’effort de Xiaomi. Il y a un capteur principal (64 MP), un grand-angle, un macro et un ToF (pour amĂ©liorer la profondeur).

Amazon avance une très belle promotion

Le marchand Amazon a vraiment Ă©tĂ© excellent durant ces French Days. Que ce soit avec ses promotions sur les derniers iPhone 11, les Huawei P30 Pro ou encore le Redmi Note 8 Pro, il n’a déçu personne. Tous les tĂ©lĂ©phones, quels que soient leur gamme de prix, ont Ă©tĂ© lourdement chahutĂ©. Si la remise n’est que de 50€ environ pour ce dernier appareil, cela reste un très bon choix. Par dĂ©faut, mĂŞme sans remise, c’est un excellent rapport qualitĂ© prix.

Si vous avez encore besoin de vous en convaincre, Amazon vous donne un vrai avantage. Vous pouvez tester le produit chez vous pendant 30 jours après la livraison. Si vous n’ĂŞtes finalement pas satisfait du Redmi Note 8 Pro, vous pouvez alors le retourner et obtenir un remboursement. C’est un bon moyen de faire un test sans risque, tout en achetant sur internet Ă un tarif avantageux.

Sachez aussi que cette promotion-lĂ vous donne la mĂŞme garantie constructeur que si vous l’aviez achetĂ© en direct chez Xiaomi ou dans une boutique. Vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise, bien au contraire. Par ailleurs, Amazon offre gratuitement Ă tout le monde (client ou non) son service de streaming musical Amazon Music Unlimited (valeur : 9,99€ par mois). C’est le deuxième acteur sur ce crĂ©neau derrière Spotify, et il possède plus de 50 millions de titres dans sa bibliothèque.

