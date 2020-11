Bon plan : le Redmi Note 9 Pro à prix cassé (ultime) chez Amazon 🔥

Dans la dernière année, le Redmi Note 9 Pro s’est imposé comme l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Le smartphone est populaire parce qu’il se situe dans une tranche de prix accessible, et qu’il offre un parfait compromis sur la partie technique. Mieux encore, Amazon casse son prix en ce dimanche : il chute de 299€ à 209€, soit 30% de réduction immédiate.

Le Redmi Note 9 Pro est un téléphone extrêmement populaire parce qu’il réuni de bons arguments : un smartphone accessible financièrement, un smartphone autonome, et un smartphone avec une bonne offre photo. C’est pour cette raison qu’il se place en tête des ventes chez Amazon depuis sa sortie en avril dernier. Malgré le confinement, son succès a été immédiat. C’est LE téléphone à savoir pour cette fin d’année.

Le Redmi Note 9 Pro, un très bon choix

Le Redmi Note 9 Pro se situe dans le milieu de gamme du marché. Il est évidemment loin des derniers iPhone 12, mais il possède des arguments qui parlent au grand public. Certes, les finitions ne sont pas aussi haut de gamme qu’un iPhone, mais pour le tarif, c’est un excellent produit. L’autonomie et la photo sont les deux points forts de ce smartphone sous Android.

Pour commencer par l’offre photo, ce Redmi Note 9 Pro vient avec un quadruple capteur photo (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) sur le dos. Dans sa gamme de prix, aucun concurrent ne fait aussi bien. Alors certes, le module ultra grand-angle n’est pas aussi puissant que les smartphones les plus premium, mais il saura tout à fait capable de faire le travail pour ce prix.

Comme vous pouvez le lire dans notre test du téléphone, c’est selon nous la nouvelle référence à moins de 300 euros sur le marché. Avec la réduction actuelle en ce dimanche chez Amazon, cela devient encore plus évident. Vous pouvez économiser 90 euros sur ce très bon appareil – c’est un peu comme Noël avant l’heure. Attention, le stock est limité, les exemplaires disponibles peuvent vite partir.

Outre l’offre photo, le Redmi Note 9 Pro offre une très belle autonomie. Avec une batterie de 5 020 mAh, le smartphone Android tient facilement 2 jours. Nous avons même réussi à tenir 2,5 jours avec le mode d’économie d’énergie activé. Certes, vous n’aurez pas les graphismes les plus pointus, mais la puce Snapdragon 720G fera très bien le travail. Si vous ne jouez pas à des jeux énergivores, ce téléphone sera un bon choix.

Enfin, le dernier point à mentionner est la recharge. Et encore une fois, le Redmi Note 9 Pro fait très fort. Il vient avec un chargeur de 33W, ce qui est assez rare pour un téléphone de cette gamme. Au final, il vous permettra de retrouver la moitié de votre batterie en seulement 30 minutes. C’est vraiment un téléphone très robuste sur l’autonomie, vous serez serein.

Amazon tombe le prix du blockbuster

On ne s’y attendait pas. Du moins, pas encore. Amazon vient d’annoncer cette très belle réduction sur le Redmi Note 9 Pro, alors qu’il est sorti il y a tout juste 6 mois. Si vous voulez faire une belle affaire ce dimanche, la réduction immédiate de 30% sur ce smartphone est à saisir très vite. Souvent, le marchand ne laisse que quelques exemplaires de ce produit, il faut donc savoir être très rapide.

Heureusement, Amazon vous offre un filet de sécurité en plus pour la fin d’année. En effet, depuis quelques semaines, il offre une durée de retour rallongée. En temps normal, vous avez 30 jours après la livraison pour rendre votre achat – comme un Redmi Note 9 Pro par exemple. Sur tous vos achats depuis la fin octobre, vous pouvez désormais les retourner jusqu’au 31 janvier 2021.

Cela implique donc que vous pouvez parfaitement commencer vos achats de Noël dès ce week-end. Que ce soit pour le Redmi Note 9 Pro ou tout autre produit, vous pouvez donc le rendre au delà de Noël. Cela vous évitera de passer par un site de revente si jamais le cadeau ne plait pas. Mais encore une fois, compte tenu du prix affiché chez Amazon, ce téléphone est à un rapport qualité prix imbattable.

Xiaomi est une marque qui est connue pour être excellente sur le rapport qualité prix. Avec son nouveau Redmi Note 9 Pro, elle prouve une nouvelle fois son savoir-faire sur ce créneau-là. La marque est appréciée par tous les utilisateurs comme l’en attestent les notes chez Amazon. Pour ce smartphone, ce sont 75% des gens (sur plus de 2 500 notes) qui ont mis 5 étoiles à ce produit, ce qui est incroyable.

Un avant goût pour le Black Friday

Cette année, on ne sait pas encore si Black Friday aura lieu ou non. Alors plutôt que d’attendre un événement qui n’aura pas forcément lieu, mieux vaut profiter au plus vite des offres. Même pour un éventuel Black Friday, il est peu probable qu’on trouve le Redmi Note 9 Pro tomber plus bas que 209€. Si vous voulez être sûr de ne pas rater un excellent prix, mieux vaut y aller maintenant.

Outre le Redmi Note 9 Pro, on peut retrouver des milliers d’autres offres sur Amazon. Xiaomi est plutôt bien représenté avec le Mi Note 10 ou encore les récents Mi 10T Pro. Cela dit, il y a également d’autres marques en promo, pas toujours dans l’électronique. Si vous avez un peu de temps en ce dimanche, profitez-en pour faire un tour sur le site marchand : il y a des tas d’offres à saisir qui pourraient bien vous faire réduire le budget sur la fin d’année.

