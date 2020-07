Bon plan : le Redmi Note 9 Pro à un prix cassé sur Amazon 🔥

Amazon a démarré ces soldes en trombe, et il s’illustre sur les plus beaux produits. Le Redmi Note 9 Pro est un excellent téléphone qui a vu le jour il y a quelques semaines. Et le marchand n’hésite pas à faire baisser son prix dès les premiers jours de cette opération. Vous pouvez l’acheter au prix de 231€ sur Amazon alors qu’il est officiellement encore à 299€ chez tous les autres acteurs.

Le Redmi Note 9 Pro est un excellent produit qui se surfe sur l’entrée de gamme ++. S’il n’est pas assez puissant pour être considéré comme un « milieu de gamme », il en est pas loin. Et avec ce prix-là, il se positionne comme LE nouveau smartphone de référence sur ce créneau-là. Très clairement, même à 299€ – qui est son prix de sortie, il est déjà excellent.

Amazon a également décidé d’offrir des réductions sur 2 autres déclinaisons de l’excellent Redmi Note 9 Pro. Il y a le Redmi Note 9S, et le plus basique Redmi Note 9. Chacun oscille entre 150 et 200€. Si vous avez ce budget à mettre dans un téléphone, ils seront aussi très bons. Maintenant si vous avez la possibilité de rajouter quelques dizaines d’euros en plus, le Redmi Note 9 Pro est le top.

Attention, comme à chaque fois, Amazon limite le stock des promotions. C’est aussi le cas sur ce Redmi Note 9 Pro, qui est littéralement pris d’assaut. Il figure parmi les meilleures ventes sur le site marchand, preuve qu’il connait un vif succès à ce prix-là. Si vous voulez bénéficier de 70€ de réduction immédiate sur ce nouvel appareil, il ne faudra pas attendre trop longtemps.

Le Redmi Note 9 Pro, le compromis idéal

Si vous avez l’opportunité de faire partie des heureux élus à avoir le Redmi Note 9 Pro autour des 230€ (au lieu de 299€), vous avez gagné votre journée. En effet, c’est le meilleur rapport qualité prix que l’on puisse avoir sur un téléphone de cette catégorie. Sa fiche technique, si elle n’est pas aussi complète que celle des téléphones premium, est très bien pour le quotidien.

On peut évoquer par exemple son bon écran IPS LCD de 6,7 pouces en diagonale. Une petite bulle en haut au milieu de l’écran cache le capteur photo selfie. Xiaomi a vraiment bien fait le travail, elle est discrète. Au final, l’écran n’est pas du tout gêné par cette petite bulle – ce qui est le cas sur bon nombre de téléphones entrée de gamme. Si les matériaux ne sont pas aussi aboutis que des modèles plus haut de gamme, le Redmi Note 9 Pro est très bien fini. On ne peut que saluer la qualité du produit.

Parmi les autres points forts du téléphone, on peut citer son quadruple capteur photo à l’arrière. Dans l’ordre, il y a un capteur de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP, un macro de 5 MP et un ToF de 2 MP. Peu d’acteurs offrent une formule complète (même pas l’iPhone 11 Pro qui n’a que 3 capteurs). Si la qualité des images n’est pas aussi aboutie que sur un iPhone 11 Pro, cela reste une bonne solution. Vous ne serez pas déçu par la qualité des photos. Autour de ces prix-là, le Redmi Note 9 Pro est probablement l’un des meilleurs photophones disponibles.

La pépite de 2020 est à prix cassé

C’est tout simplement dingue de voir le Redmi Note 9 Pro à ce prix-là. Xiaomi prouve encore une fois qu’il est excellent sur le rapport qualité prix. Si la marque est officiellement distincte de Xiaomi, Redmi appartient toujours au groupe chinois. C’est tout simplement la déclinaison entrée de gamme. La société garde la marque Xiaomi pour les modèles plus premium, comme par exemple le Mi Note 10 ou le Mi 10 Pro.

En prenant ce Redmi Note 9 Pro sur Amazon, vous avez plusieurs avantages. Tout d’abord, nous l’avons dit plus haut, il y a le prix. C’est le seul marchand à offrir une réduction sur cet excellent smartphone entrée de gamme premium. Ensuite, c’est aussi le seul site web à offrir une période de test aussi longue. Pendant 30 jours, vous pouvez tester le produit sans risque.

A tout moment pendant cette période, vous pouvez rendre le Redmi Note 9 Pro au marchand. Il faut quand même qu’il soit comme neuf pour qu’Amazon puisse le reprendre et vous le rembourser. C’est un bon moyen d’avoir un maximum de sécurité lorsque l’on prend un truc sur internet, sans pouvoir toucher. Dans tous les cas, ce Redmi Note 9 Pro n’est pas déceptif, vous serez ravi.

Encore une fois, le plus gros défi en ce lundi est de trouver le meilleur deal pour ce Redmi Note 9 Pro. Ce sera compliqué car le nombre d’exemplaires disponibles à ce prix aussi avantageux sont limités. Il faut donc s’activer au plus vite pour ne pas laisser l’occasion partir. Encore une fois, il vient tout juste de sortir sur le marché, et il est déjà en très forte réduction.

