Bon plan : le Redmi Note 9 Pro en chute libre avant Black Friday 🔥

Avant le début de Black Friday, Amazon affiche déjà des deals sur de nombreux produits en vogue. Ce jour, il fait lourdement chuter le prix du Redmi Note 9 Pro, un excellent téléphone Xiaomi. Officialisé il y a quelques mois, son prix chute à 202 euros à 299 euros, soit une réduction de 35%. C’est le meilleur rapport qualité prix sur ce segment, de loin.

Le Redmi Note 9 Pro se dote de plusieurs arguments de poids avec un tarif accessible, déjà sans remise. Dévoilé en avril dernier lors du premier confinement, il n’a eu besoin que de quelques semaines pour monter dans le Top 3 des ventes de téléphones chez Amazon. À ce jour, il est encore présent sur le podium, preuve du succès qu’il remporte auprès du public. Avec cette offre, il devient encore plus attractif.

Xiaomi a décliné la gamme de Redmi Note 9 en trois modèles. Le Redmi Note 9 Pro est le modèle le plus performant, c’est aussi le plus onéreux. Les Redmi Note 9 et Note 9S sont un peu moins puissants, mais aussi moins chers, ils coûtent respectivement 179 et 199 euros. Amazon propose des remises immédiates de 20 euros sur ces deux modèles, cela peut être un peu compromis si votre budget est un peu plus limité.

Le Redmi Note 9 Pro affiche la meilleure offre photo de la gamme, en partie grâce à son capteur principal de 64 MP. Du côté des différences, on note aussi qu’il se dote d’un écran plus grand que les deux autres déclinaisons de cette même génération. Selon vos critères, ces éléments sont à prendre en compte lors du choix de votre futur smartphone. Investir quelques euros de plus peut être une bonne stratégie si la qualité des photos est cruciale pour vous.

Le Redmi Note 9 Pro, grand succès de 2020

Dévoilé en avril, le Redmi Note 9 Pro suscite un fort engouement auprès du public depuis sa sortie. Il affiche une belle fiche technique pour son segment, mais bénéficie d’un tarif accessible, c’est la marque de fabrique du géant Xiaomi. Il ne peut pas être comparé aux iPhone 12 ou aux Galaxy S20, c’est bien logique vu le prix. Par contre, il se vend beaucoup mieux car le prix est un élément de poids par un grand nombre de clients.

Sans trop entrer dans les détails techniques, il convient toutefois de rappeler que ce Redmi Note 9 Pro a droit à un écran LCD de 6,7″. Xiaomi a installé une caméra directement dans l’écran (bulle) plutôt que dans une encoche massive, une spécificité qu’on retrouve plutôt sur les téléphones milieux et hauts de gamme. C’est ce qui permet un beau ratio écran/corps de 84%, c’est convaincant pour un téléphone de cette catégorie. Les risques de rayures seront évités grâce à la présence du verre Gorilla Glass 5.

C’est du côté de l’offre photo que le Redmi Note 9 Pro met la barre haute. C’est un point qui lui permet d’ailleurs d’entrer en concurrence avec des modèles milieux de gamme dont les prix sont plutôt de 300 ou 400 euros. Le téléphone mis en avant par Amazon intègre un quadruple module avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle, un capteur macro ainsi qu’un capteur de profondeur. Vous avez droit à 64 Go de stockage, mais vous pouvez profiter de plus en ajoutant des cartes microSD ou nano-SIM.

Outre la photo, le Redmi Note 9 Pro se dote d’une impressionnante batterie de 5 020 mAh, celle-ci taquine largement les smartphones les plus premium du marché. Cela vous permet de profiter d’une autonomie de deux jours, de quoi profiter plutôt que de devoir recharger l’appareil en permanence. Côté puissance, le téléphone est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G. Ce n’est pas la puce la plus récente du constructeur américain, mais elle est parfaite pour éviter les risques de latence lors de la navigation sur vos applications.

À un tel prix, il était logique que le Redmi Note 9 Pro ne profite pas du dernier processeur de chez Qualcomm. Toutefois, cela n’est pas gênant dans un usage au quotidien, loin de là . Ce modèle est parfait pour une utilisation au quotidien, que ce soit en raison de sa puissante batterie, de sa belle offre photo ou de son design qui se veut simple et efficace. C’est parfait pour un premier smartphone ou pour un modèle qui est au top de sa catégorie tout en restant accessible à un large public.

Amazon fait fort avec le géant Xiaomi

Le tarif de départ du Redmi Note 9 Pro est particulièrement compétitif, ce qui est loin de nous empêcher de nous réjouir à la découverte de ce deal sur Amazon. Xiaomi a pour habitude de dévoiler des smartphones à la hauteur, mais qui garde des prix abordable, ce modèle ne fait pas exception. C’est le bon moment de se faire plaisir ou de prendre de l’avance sur les cadeaux des fêtes de fin d’année. Comme à chaque fois, pensez à être vif car les stocks sont limités.

Amazon réserve une petite surprise de plus à ses clients, il allonge sa période de retour jusqu’au 31 janvier 2021. Si vous prenez le Redmi Note 9 Pro maintenant, vous avez jusqu’à cette date pour le tester depuis chez vous et le renvoyer si vous n’êtes pas séduit. D’habitude, le délai du marchand en ligne est de 30 jours —contre 14 jours chez Cdiscount, Fnac et Darty même en cette période de fin d’année.

L’allongement de ce délai vous offre la possibilité de prendre de l’avance en sécurisant vos cadeaux de Noël de suite —que ce soit avec le Redmi Note 9 Pro ou avec tout autre produit sur Amazon. Vous pouvez parfaitement offrir le téléphone lors des fêtes et le renvoyer tranquillement en janvier si le destinataire n’est pas satisfait. Les retours sont gratuits et le marchand en ligne vous rembourse en intégralité, cela vous évitera de devoir le revendre sur une autre plateforme.

Black Friday sur Amazon s’annonce haut en couleur cette année. Si l’opération est reportée au 4 décembre, le marchand en ligne affiche déjà des deals de folie sur de nombreux produits premium. On retrouve des deals sur les marques telles qu’Apple, Sony, Bose ou encore Philips et Samsung. Les articles récents ont également droit à des remises qui peuvent facilement atteindre les -30% ou -40%, c’est déjà l’heure d’en profiter.

