Bon plan : le Redmi Note 9 Pro est en chute libre chez Amazon 🔥

Depuis sa sortie, le Redmi Note 9 Pro fait partie des smartphones qui profitent d’un excellent rapport qualitĂ©-prix sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme. Xiaomi a le chic pour annoncer des tĂ©lĂ©phones qui affichent toujours de très bonnes caractĂ©ristiques Ă des tarifs (très) accessibles. C’est notamment le cas de cet appareil prĂ©sentĂ© au mois d’avril. Avec cette vente flash signĂ©e Amazon, le tĂ©lĂ©phone passe de 299 euros Ă 220 euros de remise, ce qui reprĂ©sente plus de 25% de remise.

Le Redmi Note 9 Pro n’est pas le seul modèle de la gamme Ă avoir une belle promotion. Voici les deux autres smartphones Ă prix barrĂ©s :

Dans le cas oĂą vous ĂŞtes Ă la recherche d’un smartphone entrĂ©e de gamme, dont les caractĂ©ristiques sont excellentes pour un tarif très accessible, le Redmi Note 9 Pro sera Ă la hauteur de vos attentes. Depuis sa sortie en avril dernier, il se positionne dans le top 3 des meilleures ventes sur Amazon. Si le rapport qualitĂ©-prix Ă©tait dĂ©jĂ excellent avant la remise, il s’en voit encore amĂ©liorĂ© avec ce deal flash publiĂ© aujourd’hui.

Les Redmi Note 9 et Note 9S font partie de la même gamme que le Redmi Note 9 Pro. En revanche ils sont un peu moins performants que ce dernier, ce qui explique pourquoi ils sont encore plus accessibles. Ce dernier survole les autres du côté des performances et vous garantit la qualité autant que la puissance. Avec ce smartphone, vous pouvez ouvrir et naviguez entre vos applications sans aucun temps de latence. Le téléphone se distingue dans le domaine de la photo grâce à un quadruple capteur photo sur le dos du smartphone.

Le smartphone parfait sous le seuil des 230 euros

Habituellement, le Redmi Note 9 Pro est commercialisé au tarif de 300 euros, un prix qui chute sous la barre des 221 euros grâce à la vente flash du marchand Amazon dévoilée ce jour. Autant le dire tout de suite, aucun rival ne fait aussi bien à un tel tarif. Xiaomi a largement cannibalisé toute la concurrence pour se faire une place de choix sur ce marché. Il laisse juste un peu de place au Huawei P30 Lite qui affiche déjà une année au compteur. Avec sa nouvelle gamme dévoilée il y a quelques mois à peine, le fabricant propose des offres de choix.

Le Redmi Note 9 Pro se dote de plusieurs caractĂ©ristiques de choix qui justifient son excellence sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme —voir milieux de gamme. Il embarque un belle dalle LCD de 6,7 pouces, ce n’est pas un Ă©cran OLED, mais quand on sait que l’iPhone 11 a un LCD similaire, on peut faire confiance Ă Xiaomi sur ce point. Ă€ l’avant, on a une petite encoche qui permet d’installer la camĂ©ra selfie discrètement sans rogner sur la taille de l’Ă©cran. Cette technique permet au tĂ©lĂ©phone d’afficher un très bon ratio corps/Ă©cran. Du cĂ´tĂ© des finitions, le Redmi Note 9 Pro en promotion sur Amazon est assez basique et fait le travail sans pour autant se dĂ©marquer, il se place comme un entrĂ©e de gamme traditionnel.

C’est pour la photo que le Redmi Note 9 Pro nous impressionne. S’il s’agit d’un entrĂ©e de gamme, cette caractĂ©ristique est au moins du niveau des milieux de gamme de ses concurrents. Il se dote d’un quadruple module photo composĂ© d’un capteur photo principal de 64 Mpx, d’un grand angle de 8 Mpx, d’un capteur macro fait 5 Mpx et d’un capteur de profondeur (ToF) de 2 Mpx. Le smartphone est dans le haut du panier vis-Ă -vis de ses rivaux. Le processeur ne permet de pas de travailler les images aussi bien que sur un smartphone premium, mais les rendus sont satisfaisants pour sa catĂ©gorie.

Une offre flash signĂ©e par l’ogre Amazon

Sans rĂ©duction sur Amazon, le Redmi Note 9 Pro a dĂ©jĂ droit Ă un excellent rapport qualitĂ©-prix. Avec ce deal du jour, son tarif devient tout bonnement imbattable. Toutefois, cela veut dire que le stock va baisser vite, car il va ĂŞtre pris d’assaut. Si vous voulez bĂ©nĂ©ficier de cette opportunitĂ©, nous vous conseillons d’ĂŞtre particulièrement rapide. Lors des offres flash, le marchand US a tendance Ă limiter largement le nombre de produits disponibles Ă prix cassĂ©.

Si vous prenez le Redmi Note 9 Pro chez Amazon lors de cette vente flash, vous pouvez ĂŞtre dĂ©tendu pendant 30 jours. En effet, le n°1 du e-commerce vous permet de tester le smartphone tranquillement durant toute la pĂ©riode et de le renvoyer dans ce dĂ©lai s’il ne vous plait pas. Auquel cas, vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© dans les jours qui suivent. Vous avez droit Ă un beau filet de sĂ©curitĂ©.

Le Redmi Note 9 Pro est très convaincant —tant côté prix que côté fonctionnalités, mais le reste de la gamme est moins cher. Cela veut aussi dire que les caractéristiques sont un peu moins attrayantes, ce qui est toutefois suffisant si vous recherchez un téléphone à moins de 200 euros. Si vous cherchez un modèle un peu plus haut de gamme, le Mi Note 10 devrait vous plaire, sachant que son succès est à la hauteur des performances. Officialisé par Xiaomi, il est disponible à moins de 400 euros dans le cadre de ventes flash sur Amazon.

Si vous ĂŞtes sĂ©duit par le Redmi Note 9 Pro, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă profiter de cette remise de -25%. Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon a fait face Ă de nombreuses ruptures de stock, ce qui devrait continuer jusqu’au dernier jour de cette Ă©dition. Si vous voulez vous faire plaisir, vous avez encore quelques jours de plus pour dĂ©nicher les meilleurs deals encore en cours. De quoi faire plusieurs bonnes affaires alors que l’Ă©tĂ© suit son cours. Sur Amazon, vous avez une rubrique du site marchand dĂ©diĂ© aux bons plans.

