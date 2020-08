Bon plan : le Redmi Note 9 Pro continue sa chute sur Amazon 🔥

DĂ©voilĂ© en 2020, le Redmi Note 9 Pro s’est immĂ©diatement placĂ© parmi les meilleurs smartphones entrĂ©es de gamme. Il bĂ©nĂ©ficie d’un excellent rapport qualitĂ©-prix, un positionnement que Xiaomi arbore rĂ©gulièrement lorsqu’il prĂ©sente de nouveaux tĂ©lĂ©phones comme ce modèle officialisĂ© au mois d’avril. Grâce Ă cette offre flash Amazon, le Redmi Note 9 Pro passe de de 299 euros Ă 220 euros, soit plus de 25% de rĂ©duction sur cet appareil sorti cette annĂ©e.

Pour voir le dĂ©tail du deal Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Deux autres Redmi Note 9 sont en promotion :

Si vous recherchez un smartphone entrĂ©e de gamme dont les caractĂ©ristiques sont presque celles d’un milieu de gamme, le Redmi Note 9 Pro vous conviendra parfaitement. Son tarif reste très accessible pour une fiche technique sĂ©duisante. DĂ©voilĂ© en septembre dernier, il s’est rapidement placĂ© parmi le Top 3 des ventes sur Amazon et n’a plus quittĂ© cette place. Le rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone Ă©tait dĂ©jĂ intĂ©ressant, il devient encore plus agressif avec ce deal.

Quant aux Redmi Note 9 et Note 9S, ils font partie de la mĂŞme gamme que le Redmi Note 9 Pro. Toutefois, il s’agit de modèles un peu moins performants, ce qui explique pourquoi leur prix sont plus bas que celui de ce dernier. L’appareil en question a l’avantage de proposer de belles performances en plus d’une puissance plus qu’Ă la hauteur du segment sur lequel il se place. Vous pouvez naviguer tranquillement entre les applications sans latence, tandis que Xiaomi a mise sur le domaine de la photo au point de placer un quadruple capteur Ă l’arrière du tĂ©lĂ©phone.

Redmi Note 9 Pro, 220 euros seulement

Sans remise, le Redmi Note 9 Pro revient Ă 300 euros, un tarif qui passe Ă 220 euros avec cette offre flash signĂ©e Amazon. Aucun concurrent de la marque ne propose un prix aussi compĂ©titif Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes. Xiaomi est passĂ© maĂ®tre en l’art de prĂ©senter des smartphones qui prennent le marchĂ© Ă la concurrence. Le Huawei P30 Lite a tout juste un peu de place, mais il a dĂ©jĂ un an sur le marchĂ©. Le constructeur prĂ©sente de nouvelles options de choix avec sa gamme prĂ©sentĂ©e en avril.

Le Redmi Note 9 Pro a droit Ă plusieurs caractĂ©ristiques qui expliquent son succès depuis sa sortie sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme. Il se dote d’un bel Ă©cran LCD de 6,7 pouces, il ne s’agit donc pas d’un OLED —on notera que l’iPhone 11 est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD similaire. Xiaomi a placĂ© la camĂ©ra avant directement dans l’Ă©cran, ce qui permet d’afficher une dalle avant très imposante. Il est assez rare que ses concurrents fassent de mĂŞme sur des smartphones entrĂ©es de gamme. Les finitions sont assez basiques et bien faites, sans qu’il n’y ait rien d’exceptionnel Ă prĂ©ciser de cĂ´tĂ© lĂ .

En fait, le Redmi Note 9 Pro fait assez fort du cĂ´tĂ© de la photo. Il est Ă la hauteur de plusieurs modèles milieux de gamme alors qu’il s’agit d’un entrĂ©e de gamme. On retrouve un quadruple module photo avec capteur photo principal de 64 Mpx, grand angle de 8 Mpx, capteur macro fait 5 Mpx et capteur de profondeur (ToF) de 2 Mpx. Il est logiquement meilleur que beaucoup de ses rivaux, mĂŞme s’il n’atteint pas le niveau des smartphones haut de gamme, ce qui est assez logique.

Amazon fait le show avec cette offre flash

Le rapport qualitĂ© prix du Redmi Note 9 Pro est dĂ©jĂ très bon, mais il devient encore meilleur avec cette offre Amazon. Le tarif chute, ce qui veut dire que l’offre va attirer beaucoup de monde et que les stocks vont se vider très vite. Si vous souhaitez profiter de ce deal, il faut ĂŞtre rapide pour ne pas risquer de le manquer, sachant que le marchand en ligne limite les exemplaires Ă prix mini.

Dans le cas oĂą vous choisissez le Redmi Note 9 Pro dans le cadre de cette vente flash Amazon, sachez que vous avez droit Ă une pĂ©riode de test. Pendant 30 jours, vous pouvez essayer le smartphone tranquillement et le renvoyer avant la fin des quatre semaines. Si vous le retournez au marchand, vous ĂŞtes intĂ©gralement remboursĂ© dans les jours qui suivent. De quoi ĂŞtre rassurĂ© lors de l’achat en ligne.

Le Redmi Note 9 Pro a de multiples avantages qui font sont succès, mais le reste de la gamme est moins onéreuse. Si votre budget est moins élevé, les autres modèles sauront vous satisfaire aussi. Si vous recherchez un téléphone plus haut de gamme, vous pouvez vous tourner du côté du Mi Note 10. Ce smartphone est récent et son prix se situe sous la barre des 400 euros lors de ventes flash sur Amazon.

Lors de cette vente flash Amazon, le Redmi Note 9 Pro profite d’une remise de -25%. C’est une très belle offre qui vous permet de faire des Ă©conomies sans nĂ©gliger la qualitĂ© de votre nouvel appareil. Nous vous conseillons d’ĂŞtre rapide pour espĂ©rer en profiter.

Pour voir le dĂ©tail de l’offre sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon