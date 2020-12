Bon plan : le Redmi Note 9 Pro poursuit sa chute à Black Friday 🔥

Black Friday sur Amazon Ă©tait l’occasion de trouver une offre sur le Redmi Note 9 Pro. C’est le cas lors de cette Ă©dition, le smartphone Xiaomi voit son prix chuter chez le marchand. DĂ©jĂ excellent sans rĂ©duction, le rapport qualitĂ©-prix de l’appareil devient encore meilleur avec cette remise qui fait chuter le prix du tĂ©lĂ©phone Ă 195 euros au lieu de 299 euros. C’est un deal immanquable en ce samedi.

Xiaomi a officialisĂ© le Redmi Note 9 Pro durant le mois d’avril dernier. Ce modèle se place entre l’entrĂ©e de gamme et le milieu de gamme : son prix reste accessible, mais qu’il se dote de bonnes caractĂ©ristiques techniques. Avec la rĂ©duction, il est Ă la portĂ©e de nombreux utilisateurs en quĂŞte d’un smartphone Android. Nous avons pu tester le smartphone lors d’une Ă©valuation sur plusieurs semaines, nous avons Ă©tĂ© convaincu par ses qualitĂ©s.

Quelles qualités pour un Redmi Note 9 Pro ?

Sans entrer de suite dans les dĂ©tails techniques des Redmi Note 9 Pro, rappelons que le deal affichĂ© sur Amazon est une offre flash. Cela signifie que cette dernière est restreinte par le temps et par la limite des stocks. Les exemplaires qui profitent de ce prix barrĂ© ne sont pas nombreux, ce qui veut dire qu’ils vont partir vite. En gĂ©nĂ©ral, ce type de promotions disparait en quelques heures Ă peine.

Pour ce qui est des spĂ©cificitĂ©s techniques, on note que le Redmi Note 9 Pro bĂ©nĂ©ficie d’un Ă©cran 6,67 pouces et d’un processeur Snapdragon 720G. Cette puce intermĂ©diaire n’est pas le dernier modèle du fabricant, mais elle est Ă la hauteur pour vous Ă©viter les risques de latence lors de la navigation entre les apps. Les adeptes de jeux mobiles pourront ĂŞtre déçus, car la majoritĂ© des apps de ce type sont Ă©nergivores. Par contre, le tĂ©lĂ©phone reste au top pour un usage standard et quotidien.

Le Redmi Note 9 Pro fait la diffĂ©rence avec une offre photo basĂ©e sur l’installation d’un quadruple module photo. Il se compose d’un grand-angle et de capteurs respectifs de 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. C’est facile, aucun tĂ©lĂ©phone dont le tarif est Ă©quivalent Ă ce modèle n’est capable d’atteindre ce niveau. Évidemment, le processeur embarquĂ© par l’appareil n’est pas celui de l’iPhone 12, les rendus ne seront donc pas les mĂŞmes. Sauf que pour ce prix, vous ne serez pas déçu.

L’autonomie du Redmi Note 9 Pro prouve aussi le succès du smartphone sur le marchĂ©. Et pour cause, ce critère est très regardĂ© par tous ceux qui cherchent un nouveau smartphone. Le modèle de Xiaomi a le droit Ă une batterie de 5 020 mAh, c’est mieux que de nombreux smartphones haut de gamme. Il peut tenir deux jours entiers avec une utilisation standard. Autre atout, la charge de 33 W qui permet de rĂ©cupĂ©rer la moitiĂ© de l’autonomie en seulement 30 minutes de charge.

Un smartphone qui se distingue dans sa catégorie

Le Redmi Note 9 Pro a de nombreux atouts pour attirer le grand public. Globalement, on retrouve une batterie plus que premium, une bonne qualitĂ© photo et un impressionnant ratio Ă©cran/corps pour un tĂ©lĂ©phone de cette catĂ©gorie. Le tout Ă un tarif accessible mĂŞme sans le deal en cours sur Amazon. Avec la promotion en cours, le prix de l’appareil est de 195 euros au lieu de 299 euros.

PrĂ©sentĂ© en avril dernier, le Redmi Note 9 Pro se place rĂ©gulièrement le top 3 des meilleures ventes sur Amazon. Si les smartphones premium plaisent, ils restent chers et ne rĂ©pondent pas Ă tous les budgets. Ce modèle s’Ă©coule massivement depuis sa sortie grâce Ă son prix bas et sa belle fiche technique. Xiaomi est habituĂ© Ă se pencher sur des modèles qui s’illustrent sur ce segment, l’appareil en promo en est une preuve.

Le Redmi Note 9 Pro Ă prix rĂ©duit sur Amazon va attirer du monde pendant Black Friday, on le sait. D’autres smartphones ont aussi droit Ă de beaux deals pendant cette opĂ©ration, mais il s’agit surtout de modèles premium qui sont plus onĂ©reux —et de beaucoup. Ce modèle tournant sous Android fait largement le job. Il est un peu moins performant que le Mi Note 10, mais aussi un peu moins onĂ©reux.

Choisir le téléphone sur Amazon pour ces fêtes

Amazon avance quelques arguments Ă prendre en compte lords de cette Ă©dition du Black Friday. On note Ă©videmment la prĂ©sence de deals de folie mis en avant dans le cadre de cette opĂ©ration, cela comprend l’offre sur le Redmi Note 9 Pro. Le marchand en ligne prĂ©voit de mettre la barre haute pour rattraper une annĂ©e compliquĂ©e par un contexte sanitaire qui a du gĂ©rer des obstacles logistiques, comme la fermeture de certains entrepĂ´ts.

Le deal sur le Redmi Note 9 Pro mis en avant par Amazon pour Black Friday montre bien comme le marchand compte s’impliquer dans l’Ă©dition de cette annĂ©e. Et pour cause, le tĂ©lĂ©phone est rĂ©gulièrement dans le top 3 des ventes chez le marchand, mais ce dernier a quand mĂŞme dĂ©cidĂ© de le faire profiter d’une remise supĂ©rieure Ă -30%.

Outre les offres folles poussĂ©es par Amazon, le marchand en ligne offre plus de flexibilitĂ© Ă ses clients en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e. Vous avez la possibilitĂ© de renvoyer un article jusqu’au 31 janvier 2021 plutĂ´t que de devoir vous cantonner aux 30 jours. C’est valable avec tous les achats, que ce soir le Redmi Note 9 Pro ou d’autres produits.

Amazon a fait ce changement, mais c’est aussi le cas de Cdiscount. Le site a aussi repoussĂ© son dĂ©lai au 31 janvier sur une grande partie de son catalogue, pensez Ă vĂ©rifier avant de passer commande. Sinon, les autres acteurs se limitent Ă 14 jours après la livraison. On note que le meilleur prix pour le Redmi Note 9 Pro est actuellement sur Amazon.

