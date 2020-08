Bon plan : le Redmi Note 9 Pro devient imbattable avec cette offre hallucinante

Le Redmi Note 9 Pro fait partie des meilleures ventes de smartphones entrée / milieu de gamme depuis sa sortie en mai. Le géant Xiaomi mise depuis toujours sur le rapport qualité prix, et c’est encore largement vérifié avec ce nouvel appareil.

A l’occasion de son opération spéciale rentrée, AliExpress fait chuter son prix de 299€ à … 197€ seulement. Cela représente 35% de réduction immédiate, tout juste 4 mois après sa sortie. Autant dire que le rapport qualité prix devient irrésistible. Le code ALIBACK10PC permet d’avoir 10€ de réduction en plus sur le prix affiché.

Cette offre sur le Redmi Note 9 Pro est éphémère et s’inscrit dans le cadre de l’opération Back to School du marchand. Le stock est limité, le nombre d’unités encore disponibles est affiché directement sur le site AliExpress. Depuis le début de son opération (hier), on a déjà vu plusieurs produits populaires expirer, faute de stock : il faut être rapide.

Pourquoi prendre un Redmi Note 9 Pro ?

Si vous nous le demandez, on peut objectivement vous affirmer que le Redmi Note 9 Pro est l’un des meilleurs (sinon LE meilleur) rapports qualité prix du marché. Le smartphone se distingue sur des caractéristiques qu’aucun téléphone dans cette gamme de prix n’avance.

Depuis sa sortie, le Redmi Note 9 Pro se place dans le Top 3 des meilleures ventes de smartphones sur tous les sites e-commerce, AliExpress et Amazon y compris. Là où AliExpress fait fort, c’est que le téléphone bénéficie en ce moment d’une réduction encore jamais observée. A moins de 200€, ce téléphone est devenu imbattable. Si vous voulez un smartphone complet à prix correct, c’est celui qu’il vous faut.

Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve un écran LCD de 6,7″ très équilibré sur le Redmi Note 9 Pro, avec un capteur photo selfie discret sous forme de poinçon. A l’arrière, on retrouve un quadruple capteur photo – introuvable chez les alternatives au même tarif : 64 MP pour le capteur principal, puis 8 MP pour le grand angle, 5 MP pour le macro et 2 MP pour le ToF. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 720G qui vous permettra d’éviter toute latence.

Le Redmi Note 9 Pro en promotion chez AliExpress vient avec 128 Go de stockage et de 6 Go de RAM. Il est évidemment équipé du système d’exploitation Android, ce qui vous donnera accès à tous les services sur le Google Play Store. Pour faciliter votre achat, veuillez sélectionner l’entrepôt Espagne (dans l’UE) pour ne pas avoir de souci sur la TVA. Le smartphone vous sera alors livré sous une semaine. Vous avez ensuite 15 jours pour changer d’avis et retourner le produit.

Promos à gogo chez AliExpress pour cette rentrée

Depuis hier, et jusqu’au 29 août, AliExpress organise une grande opération pour la rentrée. Outre la high-tech, le marchand en ligne offre de très belles opportunités de s’équiper à moindre coût pour la rentrée. Le code promotionnel ALIBACK10PC vous garantit 10€ de réduction au delà de 70€ d’achat, cumulable avec les remises déjà affichées.

Pour vous donner quelques idées, il y a le tout nouvel aspirateur Dreame V11 qui tombe à 251€ au lieu de 384€ avec le code promo, le Huawei P30 Lite qui passe à 139€ au lieu de 389€ ou encore un écran portable LCD 15,6″ qui chute à 81€ au lieu de 217€. Comme vous pouvez le constater, les réductions sont vraiment ultra généreuses, il faudra être très vif pour ne pas passer à côté.

