Bon plan : les Redmi Note 9 Pro en chute drastique sur Amazon 🔥

Le Redmi Note 9 Pro Ă©tait attendu en promotion au Black Friday et il ne déçoit pas. Le smartphone de Xiaomi est l’une des meilleures ventes de sa catĂ©gorie sur Amazon et son rapport qualitĂ© prix est excellent. En ce lundi, il voit son prix chuter de manière drastique Ă 193€ au lieu de 299€. C’est le prix le plus bas constatĂ© sur le site marchand.

En avril dernier, en plein milieu du confinement, Xiaomi dĂ©voilait son Redmi Note 9 Pro. C’est un smartphone qui se situe entre l’entrĂ©e de gamme (avec son prix doux) et le milieu de gamme (avec ses caractĂ©ristiques techniques). Sans mĂŞme de remise, c’est un excellent rapport qualitĂ© prix pour un tel tĂ©lĂ©phone sous Android. Nous l’avions testĂ©, nous sommes sĂ©duits.

Pourquoi choisir le Redmi Note 9 Pro ?

Avant de rentrer dans le dĂ©tail des caractĂ©ristiques, il faut savoir une chose. Le prix affichĂ© en ce moment-mĂŞme pour le Redmi Note 9 Pro sur Amazon n’a pas vocation Ă rester longtemps en ligne. Les unitĂ©s partent Ă toute vitesse, le bon plan peut disparaitre d’une seconde Ă l’autre. On a dĂ©jĂ vu d’autres produits disparaitre en un clin d’oeil, donc faites vite.

Pour ce qui est de la technique, le Redmi Note 9 Pro vient avec un Ă©cran de 6,67″ plutĂ´t bien calibrĂ©. La marque a fait le choix d’un processeur intermĂ©diaire Snapdragon 720G pour faire tourner le tĂ©lĂ©phone. ConsĂ©quence, vous n’aurez aucun problème pour rĂ©aliser toutes vos tâches habituelles. Attention, les gamers peuvent ĂŞtre un peu déçus sur les jeux mobiles Ă©nergivores. Cela dit, c’est un crĂ©neau très nichĂ©, et cela ne pose pas de problème pour le grand public.

LĂ oĂą le Redmi Note 9 Pro fait fort, c’est sur l’appareil photo. Il est Ă©quipĂ© sur le dos d’un quadruple capteur photo (avec module ultra-grand angle) de respectivement 64MP + 8MP + 2MP + 2MP. Pour un tĂ©lĂ©phone Ă ce prix-lĂ , aucun concurrent ne fait aussi bien. Certes, avec un processeur plus limitĂ© et un budget plus contenu, vous n’aurez pas les photos d’un iPhone 12 Pro (ou d’un Mate 40 Pro), mais cela reste une excellente qualitĂ© compte tenu du prix.

Enfin, un argument choc qui sĂ©duit le grand public, c’est l’autonomie de ce tĂ©lĂ©phone. Avec une batterie de 5 020 mAh, ce Redmi Note 9 Pro est excellent sur l’autonomie. C’est probablement l’un des meilleurs du marchĂ© avec un smartphone qui tient plus de 2 jours en utilisation standard. Rajoutez Ă cela un chargeur rapide (33W) et vous serez comblĂ©s. En 30 minutes, vous rĂ©cupĂ©rez la moitiĂ© de la batterie.

Un smartphone qui est ultra populaire

Quand on rĂ©sume les caractĂ©ristiques techniques du Redmi Note 9 Pro, on se rend compte qu’il a tout pour plaire au grand public : un prix doux, un bon appareil photo, une excellente autonomie et un bon Ă©cran. Que demander de plus ? Alors qu’il Ă©tait en temps normal Ă 299€, ce smartphone voit son prix chuter de manière assez brutale chez Amazon. C’est probablement LA plus belle surprise pour le Black Friday.

Depuis sa sortie en avril dernier, le Redmi Note 9 Pro se place rĂ©gulièrement dans le Top 3 des meilleures ventes de smartphones sur Amazon. Il faut dire qu’il se place Ă un prix idĂ©al pour cette qualitĂ©. Le fabricant chinois Xiaomi est connu pour offrir toujours de très bons produits sur le crĂ©neau entrĂ©e et milieu de gamme. Avec ce Redmi, il se place Ă cheval entre les deux et offre un excellent produit.

De manière incontestable, le Redmi Note 9 Pro sera l’une des grandes attractions du Black Friday. Certes, d’autres smartphones plus premium feront beaucoup parler d’eux, mais ils restent très chers. Si vous cherchez un bon smartphone sous Android (10), vous avez ce qu’il vous faut avec ce dernier. Il est certes moins performant que le Mi Note 10 (du mĂŞme fabricant), mais ce dernier est aussi plus onĂ©reux. A vous de trouver le bon Ă©quilibre.

Amazon propose davantage de souplesse

On a beau critiquer Amazon, le marchand est quand mĂŞme lĂ pour vous aider Ă rĂ©duire votre budget avant NoĂ«l. Pour ce Black Friday, il enchaine des remises sur des produits très populaires comme le Redmi Note 9 Pro. Après une annĂ©e compliquĂ©e pour lui en France (crise sanitaire, fermeture des entrepĂ´ts, dĂ©lais de livraison et ruptures de stock Ă rĂ©pĂ©tition), il veut rattraper la fin d’annĂ©e.

Pour inciter les français Ă rĂ©aliser leurs achats le plus en amont possible (et Ă©viter le rush du Jour-J du Black Friday), il propose des remises avant l’heure. Pour ce Redmi Note 9 Pro, c’est une parfaite illustration de la qualitĂ© de ces promotions. C’est l’un des produits qui se vend le mieux et pourtant il n’hĂ©site pas Ă faire chuter le prix de plus de 30%.

En bonus, Amazon offre plus de souplesse sur les retours. Depuis la fin octobre et jusqu’Ă fin dĂ©cembre, vous avez une fenĂŞtre pour rendre vos achats qui est plus longue que la normale. Par exemple, si vous prenez ce Redmi Note 9 Pro, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour le retourner. C’est donc pratique si vous voulez l’offrir Ă NoĂ«l tout en conservant la possibilitĂ© de le rendre après.

En temps normal, il faut compter 30 jours de retour (après livraison) pour un produit achetĂ© sur Amazon. Le marchand fait très fort puisque ses concurrents français sont toujours cantonnĂ©s aux 14 jours qui sont obligatoires. Si vous voulez offrir le Redmi Note 9 Pro pour NoĂ«l, c’est le meilleur moyen de les acheter pas chers, et avec de la flexibilitĂ© sur les retours.

Encore une fois, il faudra ĂŞtre rĂ©actif pour prĂ©tendre obtenir un Redmi Note 9 Pro Ă ce prix-lĂ . Si vous ne voulez pas manquer cette opportunitĂ©, mieux vaut foncer maintenant. En quelques minutes, tout le stock peut disparaitre. La demande est très forte, mais l’offre est limitĂ©e chez Amazon.

