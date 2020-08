Bon plan : le Redmi Note 9 Pro chute à un prix indécent chez Amazon 🔥

Le Redmi Note 9 Pro est aujourd’hui l’un des meilleurs rapports qualité prix parmi les smartphones entrée de gamme. Le chinois Xiaomi qui est réputé pour toujours offrir un excellent compromis l’a encore prouvé avec cet appareil qui a été dévoilé en avril dernier. En plus de ça, le téléphone bénéficie en ce moment d’une vente flash sur Amazon : son prix baisse de 299 euros à 225 euros, soit 25% de remise.

Deux autres modèles sont aussi visés par des réductions :

Si vous voulez un smartphone entrée de gamme (et presque du milieu de gamme) à un prix très correct, le Redmi Note 9 Pro est fait pour vous. Depuis quelques semaines, il se place dans le Top 3 des ventes de smartphones sur le site Amazon. Il faut dire que son rapport qualité prix est excellent – c’est selon nous le meilleur de tout le marché. Pour couronner le tout, Amazon offre une vente flash avec une remise supplémentaire.

Les Redmi Note 9 et Note 9S appartiennent à la même génération que le Redmi Note 9 Pro. Ce dernier est toutefois un niveau au dessus en matière de performances. C’est un bon moyen d’avoir un smartphone puissant et de qualité, qui vous permettra de faire tourner toutes vos applications sans aucune latence. D’un point de vue photo, Xiaomi fait très fort avec le Note 9 Pro – qui s’accompagne de 4 capteurs photos à l’arrière.

Un smartphone idéal pour 200€

Le Redmi Note 9 Pro est un excellent produit autour des 300€ en temps normal. Avec la réduction spéciale d’Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 225€. Autour de ces prix-là, aucun concurrent ne fait aussi bien. Xiaomi a vraiment volé toute la place à la concurrence, laissant juste une chance au Huawei P30 Lite (qui a déjà plus d’une année…). En dévoilant une nouvelle génération de smartphones très abordables chaque année, le géant chinois fait très fort.

A tous les niveaux, le Redmi Note 9 Pro est un bon choix. Son écran est une dalle LCD de 6,7 pouces. Certes, ça n’est pas de l’OLED mais il reste de très grande qualité (l’iPhone 11 est aussi équipé d’un écran LCD). Sur l’écran, une encoche en forme de goutte d’eau permet de cacher le capteur photo selfie. C’est un bon moyen d’économiser de la place pour améliorer encore le ratio écran / boitier. Les finitions du Redmi Note 9 Pro restent assez basiques, il ne se distingue guère dans la tranche entrée / milieu de gamme.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le Redmi Note 9 Pro tient ses promesses en matière de photo. Il est équipé d’un quadruple capteur photo à l’arrière. Dans le détail, le capteur principal fait 64 MP, un grand angle fait 8 MP, le capteur macro fait 5 MP et le capteur de profondeur (ToF) fait 2 MP. Sur cette partie-là, le Redmi Note 9 Pro est bien au delà de la moyenne de son segment. Si le processeur ne permet pas de travailler les images aussi bien que sur des smartphones premium, cela reste un bon rendu.

Une remise spéciale sur Amazon

D’un point de vue rapport qualité prix, le Redmi Note 9 Pro est un très bon choix, même sans réduction. Avec la remise que l’on observe ce dimanche, il devient imbattable. Évidemment, un tel tarif entraine une prise d’assaut de son stock. Si vous ne voulez pas manquer l’opportunité, il faudra être très raison. Amazon a pris pour habitude de limiter les unités disponibles à prix réduit, il faut donc s’activer.

En le prenant chez lui, vous avez aussi le droit à une période d’essai de 30 jours. Pendant toute cette durée, vous pouvez changer d’avis sur le produit. S’il ne vous plait finalement pas, vous pouvez retourner votre Redmi Note 9 Pro à Amazon pour décrocher son remboursement. Tout se fait de manière simple et gratuite, vous n’avez aucune peur à avoir.

Si le Redmi Note 9 Pro est le plus convaincant au niveau des caractéristiques et du prix, il y a des déclinaisons de cette versions qui sont moins chères. Cela dit, les caractéristiques sont un peu moins plaisantes. Maintenant si vous cherchez à acquérir un smartphone à moins de 200€, il y a de très bonnes opportunités. Pour ceux qui veulent un téléphone légèrement plus premium, le Mi Note 10 est un très grand succès. Également mis au point par Xiaomi, ce dernier s’inscrit tout juste sous les 400€ grâce à une offre spéciale chez Amazon.

Dans tous les cas, si vous voulez profiter de cette réduction de 70€ sur le Redmi Note 9 Pro, il faudra être rapide. Le marchand a déjà connu des ruptures de stock depuis le début des soldes, celle-ci devrait bientôt arriver. Si vous cherchez encore des bons plans, il ne vous reste qu’une dizaine de jours pour profiter des soldes. Les dernières bonnes affaires sont à saisir chez Amazon, il y a une section dédiée pour cela.

