Bon plan : le Redmi Note 9 Pro est en chute libre sur Amazon 🔥

DĂ©voilĂ© pendant le printemps 2020, le Redmi Note 9 Pro s’est tout de suite hissĂ© parmi les meilleurs smartphones entrĂ©e de gamme du marchĂ©. Xiaomi prend toujours un soin particulier Ă proposer des tĂ©lĂ©phones profitant d’un excellent rapport qualitĂ©-prix, c’est le cas avec ce modèle. Avec cette offre flash dĂ©voilĂ©e aujourd’hui, le smartphone revient Ă 229 euros au lieu de 299 euros. La remise est supĂ©rieure Ă 30%, c’est le moment de faire des Ă©conomies avec un modèle ultra rĂ©cent.

Le Redmi Note 9 Pro fait office de smartphone entrĂ©e de gamme, c’est un fait. Cependant, il a le gros avantage d’emprunter plusieurs caractĂ©ristiques Ă des smartphones du milieu de gamme. Il reste très accessible, mais ne lĂ©sine pas sur la qualitĂ© de sa fiche technique. DĂ©voilĂ© en mai dernier, ce tĂ©lĂ©phone s’est rapidement fait une place dans le Top 3 des ventes sur Amazon. Il occupe encore cette position et ne semble pas prĂŞt Ă la quitter. Le rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone devient encore plus imbattable avec ce deal Amazon.

Aujourd’hui, les Redmi Note 9 et Note 9S sont Ă©galement mis Ă l’honneur sur Amazon. S’ils font partie de la mĂŞme gamme que la dĂ©clinaison Pro que nous Ă©voquons, ils sont jugĂ©s un peu moins performants. C’est logique et cela justifie pourquoi ils sont moins onĂ©reux —promo ou non. De son cĂ´tĂ©, le Redmi Note 9 Pro vous offre une excellente puissance tout en mettant le niveau cĂ´tĂ© photo avec un quadruple capteur placĂ© au dos du tĂ©lĂ©phone.

Le Redmi Note 9 Pro sous les 230 euros

Sans promotion sur Amazon ou ailleurs, le Redmi Note 9 Pro revient Ă 300 euros. Avec l’offre flash en cours, ce prix baisse pour atteindre les 230 euros, ce qui reprĂ©sente une excellente remise. Sur le segment des tĂ©lĂ©phones entrĂ©e de gamme, peu de concurrents sont capables de faire aussi bien et de prĂ©senter un tĂ©lĂ©phone Ă un tel prix sans lĂ©siner sur les caractĂ©ristiques techniques.

Xiaomi a toujours pour habitude de casser les habitudes du segment sur lequel il se positionne. C’est encore le cas avec ce Redmi Note 9 Pro, pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Autant dire qu’il prend beaucoup de place sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme, laissant tout de mĂŞme un peu de place au Huawei P30 Lite. Si ce dernier est attractif, il faut rappeler qu’il est sorti il y a plus d’un an tandis que le modèle Xiaomi est sur le marchĂ© depuis six mois Ă peine.

Le Redmi Note 9 Pro se dote de plusieurs caractĂ©ristiques techniques qui expliquent pourquoi il se positionne si bien sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme. Il a droit Ă un bel Ă©cran LCD de 6,7 pouces, soit la mĂŞme technologique que l’iPhone 11 —LCD et non OLED. La marque a placĂ© la camĂ©ra directement dans l’Ă©cran Ă l’avant, ce qui permet d’obtenir un excellent rapport corps/Ă©cran. D’habitude, ce sont les segments milieux et hauts de gamme qui choisissent d’Ă©viter la traditionnelle encoche de cette manière. Pour ce qui est des finitions, elles sont basiques et efficaces.

Le Redmi Note 9 Pro mis Ă l’honneur par Amazon fait plus que le job cĂ´tĂ© photo. Il a droit Ă un quadruple capteur photo qui comprend un capteur principal de 64 Mpx, un grand angle 8 Mpx, un capteur macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur (ToF) de 2 Mpx. Autant dire que ces attributs sont plutĂ´t ceux des modèles milieux de gamme que des entrĂ©es de gamme. Avec ces caractĂ©ristiques, il est largement au top de son segment devant ses rivaux.

Un bon plan agressif signé par Amazon

Il faut y revenir, le Redmi Note 9 Pro a un excellent rapport qualitĂ©-prix mĂŞme lorsqu’il n’est pas en promo. Autant dire que c’est plaisant de voit cette promo sur Amazon faire chuter encore son prix. Toutefois, ce deal va attirer du monde —en partie parce qu’il est excellent, mais aussi parce que la pĂ©riode est propice pour faire des Ă©conomies. Vous devrez ĂŞtre rapide, faute de quoi vous ne pourrez pas Ă©viter la rupture de stock. Comme toujours, Amazon restreint largement le nombre d’exemplaires proposĂ©s Ă prix mini dans le cadre de ce deal flash.

En choisissant le Redmi Note 9 Pro, vous profitez de quelques avantages en plus du prix mini. Avec Amazon, vous avez tout Ă fait le droit de tester l’appareil et de le renvoyer s’il ne vous convient pas. La pĂ©riode de rĂ©traction est de 30 jours, ce qui vous laisse près d’un mois pour vous approprier le tĂ©lĂ©phone et prendre une dĂ©cision avant la fin de ce dĂ©lai. Si vous le renvoyez, le marchand vous rembourse la totalitĂ© de l’achat.

Nous n’avons parlĂ© que d’une petite partie des caractĂ©ristiques du Redmi Note 9 Pro, mais il a droit Ă un grand nombre d’avantages. Les deux autres modèles de la gamme sont de vĂ©ritables entrĂ©es de gamme qui conviendront très bien Ă ceux dont le budget est un peu plus serrĂ©. Si vous voulez aller voir du cĂ´tĂ© des tĂ©lĂ©phones plus premium, c’est vers le Mi Note 10 de Xiaomi que vous pourrez vous tourner. Chez Amazon, son prix passe parfois sous la barre des 400 euros.

Dans le cadre de cette promo sur Amazon, le Redmi Note 9 Pro affiche une chute de prix supĂ©rieure Ă 25%. Autant dire que l’occasion de faire des Ă©conomies est belle. N’hĂ©sitez pas Ă vous faire plaisir avec ce tĂ©lĂ©phone au top de son segment sur le marchĂ©.

